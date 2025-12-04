Jennifer López cubrió el tatuaje dedicado a su matrimonio con Ben Affleck

Jennifer López eligió un colibrí para cubrir el tatuaje con el nombre de Ben Affleck, mostrando un nuevo capítulo en su vida personal (REUTERS/Yara Nardi)

Jennifer López tomó la decisión de cubrir el tatuaje que se hizo en honor a su matrimonio con Ben Affleck.

La artista había mostrado dicho tatuaje en febrero de 2023, cerca del Día de San Valentín, a través de una publicación en Instagram que posteriormente fue eliminada.

El diseño original consistía en un símbolo de infinito en la zona de las costillas, acompañado por los nombres “Jennifer” y “Ben” escritos en letra cursiva.

Por su parte, el actor optó por dos flechas cruzadas en el brazo, decoradas con las iniciales “B” y “J”.

Aunque la publicación original ya no está disponible, la imagen se replicó ampliamente en redes sociales y foros de seguidores, lo que generó diversas especulaciones sobre el estado actual del tatuaje de J.Lo en los meses posteriores a su separación de Affleck.

El tatuaje compartido entre López y Affleck marcó una etapa significativa antes de la separación que sus seguidores siguieron muy de cerca (@jlo)

En julio y agosto de este año, usuarios comenzaron a notar que el tatuaje había cambiado. Una fuente anónima confirmó a DeuxMoi que López cubrió el nombre de Affleck con la imagen de un colibrí.

“J.Lo cubrió el nombre de Ben en su tatuaje. Puso un colibrí en el lugar de su nombre”, sostuvo el informante. “Los fans no saben exactamente cuándo hizo el cambio, pero notaron la modificación en julio/agosto de este año”.

Durante varias apariciones públicas a lo largo del último año, López optó por lucir vestidos que, en ocasiones, dejaban al descubierto la zona donde estaba el tatuaje, aunque la mayoría de las veces lo cubría con maquillaje. En la alfombra roja del pasado mayo aún era visible el diseño anterior, lo que indica que el cambio se produjo recientemente.

Respecto al tatuaje de Affleck, no hay confirmación sobre si también fue modificado. Suele vestir camisas de manga larga, lo que dificulta ver si aún lo conserva, aunque su historial con tatuajes llamativos como el fénix en la espalda sugiere que podría mantenerlo.

El actor aún no ha mostrado si continúa luciendo el tatuaje con las iniciales de su exesposa tras el fin del matrimonio (REUTERS/Mario Anzuoni)

El tatuaje simbolizaba la unión entre Jennifer López y Ben Affleck, quienes retomaron su relación tras casi dos décadas de distancia. El gesto de cubrirlo llega aproximadamente un año después de reconocerse públicamente la separación.

El contexto en el que ambos tomaron la decisión de plasmar su relación en la piel obedecía a un momento de alto perfil mediático, siendo ellos dos figuras recurrentes en los titulares de espectáculos internacionales.

Jennifer López se sinceró sobre el amor verdadero

En una entrevista en el programa de Howard Stern emitida por SiriusXM el pasado 15 de octubre, Jennifer López habló de manera abierta sobre sus experiencias personales relacionadas con el amor y sus relaciones.

Cuando se le preguntó si alguna vez había sido “verdaderamente amada”, respondió: “No”, explicando que, aunque ella sí ha amado profundamente, no siente que haya experimentado ese tipo de amor verdadero hacia su persona.

Jennifer López abre su corazón sobre el amor verdadero y reconoce que nunca se sintió plenamente amada pese a sus experiencias matrimoniales (REUTERS/Allison Dinner)

“Lo que aprendí no es que yo no sea digna de ser amada, es que ellos no son capaces... No lo tienen en ellos”, declaró, y añadió: “Me dieron lo que tenían. Me lo dieron todo, cada vez. Todos los anillos, todas las cosas que podría desear. Las casas, los anillos, el matrimonio. Todo eso. Pero…”.

Gran parte de sus reflexiones, admitió, apuntan a su propia relación consigo misma: “No me amaba a mí misma en ese momento”.

Tras su última separación de Ben Affleck, López reconoció un proceso de autoconocimiento profundo que incluyó terapia individual, de pareja y acompañamiento espiritual.

“Cuando me divorcié la última vez, fue lo mejor que me ha pasado. Realmente me obligó a mirar adentro. Tuve de todo: un coach religioso, un terapeuta, una terapeuta de pareja, un coach para entender la adicción. Hice de todo”, relató.

Jennifer López habló sobre autoconocimiento y los desafíos emocionales vividos después de su último divorcio (AFP)

“Ahora puedo sentarme aquí de una forma mucho más segura y consciente sobre las cosas que me han pasado... saber quién soy y realmente apreciar a esa persona”, dijo López a Howard Stern.

El presentador le preguntó si había sentido esa clase de amor correspondido con alguien en particular, a lo que la artista contestó: “Destellos”. Stern le deseó que en el futuro pueda vivirlo plenamente, agradeciendo él sus respuestas.

Jennifer López ha estado casada en cuatro ocasiones, la más reciente con Ben Affleck. Es madre de dos hijos, los mellizos Max y Emme, fruto de su matrimonio con Marc Anthony.

Por su parte, Affleck habló para GQ en marzo acerca del fin de su relación con López, destacando el respeto mutuo y la ausencia de escándalos o motivos extraordinarios detrás de la separación.

“No hay escándalo, no hay telenovela, no hay intriga que haya causado el divorcio”, sostuvo. “La verdad es mucho más común de lo que la gente podría pensar o de lo que resultaría interesante... Es solo la historia de personas que intentan entender sus vidas y relaciones de la forma en que normalmente lo hacemos todos”.