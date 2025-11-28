Entretenimiento

Jennifer Lopez fue contratada por una multimillonaria pareja en India para amenizar su boda

La cantante viajó a Udaipur para ofrecer un show, que se estima en dos millones de dólares

La cantante fue el acto principal de la boda entre Netra Mantena y Vamsi Gadiraju. Créditos: Instagram/@wizcraft.weddings

Jennifer Lopez viajó a Udaipur para presentarse en las lujosas celebraciones nupciales de la heredera farmacéutica Netra Mantena y el empresario tecnológico Vamsi Gadiraju.

Según reportó The Independent, la boda reunió a algunas de las familias más influyentes de Estados Unidos e India. La novia es hija de Rama Raju Mantena, presidente y CEO de Ingenus Pharmaceuticals, con sede en Orlando.

Por su parte, el novio es cofundador y director de tecnología de Superorder, una reconocida plataforma de software basada en Nueva York. Con semejante linaje empresarial, la pareja organizó una celebración que rápidamente se posicionó entre los eventos sociales más extravagantes del año.

En medio de ese despliegue de lujo, Jennifer Lopez se convirtió en la protagonista indiscutible de la velada.

Jennifer Lopez se presentó en
Jennifer Lopez se presentó en la boda de Netra Mantena y Vamsi Gadiraju.. (Captura de video)

La artista ofreció un set lleno de energía en el que interpretó varios de sus éxitos, entre ellos “Save Me Tonight” y “Get Right”, mientras realizaba diversos cambios de vestuario.

Videos compartidos en redes sociales muestran a la cantante de 55 años luciendo un bodiesuit dorado con incrustaciones brillantes y completamente cubierto de pedrería, así como un segundo atuendo negro diseñado para el número más coreográfico de la noche.

Su presentación incluyó bailarines, iluminación de alto nivel y una puesta en escena que rivalizó con la de cualquier show de Las Vegas. De acuerdo con The Independent, la artista habría recibido 2 millones de dólares por su actuación.

Tras finalizar su espectacular presentación, Lopez tomó un momento para dirigir unas palabras a los novios y a sus invitados. Con una copa de champaña en mano, la artista ofreció un brindis especial.

Que estas familias permanezcan unidas en este hermoso día, y que Dios nos bendiga a todos”, dijo ante los asistentes, desatando aplausos.

Jennifer Lopez también brindó por
Jennifer Lopez también brindó por los novios luego de su presentación. (Captura de video)

La fiesta, que se extendió del 21 al 23 de noviembre, contó con múltiples ceremonias, recepciones temáticas y espectáculos especiales. La boda no solo contó con una estrella estadounidense de talla mundial, sino también con un desfile de celebridades de Bollywood.

Según The Times of India, figuras como Ranveer Singh, Shahid Kapoor, Kriti Sanon, Varun Dhawan y Janhvi Kapoor formaron parte del cartel de presentaciones que acompañaron las múltiples ceremonias.

Este tipo de celebraciones de ultra lujo se han vuelto cada vez más frecuentes entre las familias multimillonarias del sur de Asia.

Jennifer Lopez se une a
Jennifer Lopez se une a la lista de artistas que se presentan en lujosas fiestas. (Captura de video)

El año pasado, la boda del heredero Anant Ambani con Radhika Merchant en Mumbai también generó titulares globales cuando artistas como Rihanna, Justin Bieber, Katy Perry, Luis Fonsi y Rema se presentaron en los eventos previos y durante la ceremonia principal.

La boda Mantena–Gadiraju parece seguir esa misma tendencia: espectáculos internacionales, despliegues arquitectónicos deslumbrantes y presupuestos que no conocen límites.

