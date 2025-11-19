¿A qué hora es la final del Miss Universo 2025 en países de Latinoamérica, EE.UU. y España? Horario y dónde ver la ceremonia en vivo

Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, junto a otras representantes en la fase preliminar del concurso que definirá a las nuevas semifinalistas.

La edición 2025 de Miss Universo reune en Tailandia a más de 130 candidatas provenientes de todos los continentes, quienes compiten por la corona en uno de los eventos de belleza y cultura más influyentes a escala global. El certamen, que tiene lugar bajo el lema “The Power of Love”, marca el inicio de una semana decisiva en la que se definirá a la sucesora de Victoria Kjaer, actual reina y representante de Dinamarca.

La gala de elección y coronación está prevista realizarse en el Impact Arena de Bangkok, escenario emblemático que comparte protagonismo con ciudades como Phuket y Pattaya.

¿Cuándo y a qué hora es la final del Miss Universo 2025?

El Miss Universo 2025 tendrá lugar en Tailandia el viernes 21 de noviembre a partir de las 8:00 horas, marcando el inicio de una nueva edición que congrega la atención mundial sobre el certamen de belleza más importante. La transmisión será en simultáneo para miles de espectadores en todo el planeta, pero el horario varía según la región o el país donde te encuentres.

En América Latina, especialmente en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, los seguidores podrán sintonizar el evento el jueves 20 de noviembre desde las 19:00 horas.

Este mismo jueves 20, pero una hora más tarde (20:00 horas), la competencia será vista en Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Canadá y Cuba.

La expectación también se vive en regiones con husos horarios desplazados. En Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana, la señal comenzará a las 21:00 horas, mientras que en el Cono Sur de Sudamérica —Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil— la gala se verá desde las 22:00 horas.

Para la audiencia en Estados Unidos, los horarios se ajustan a los diferentes husos locales:

En la costa este y ciudades como Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Virginia, Michigan, Georgia, Connecticut y Pensilvania , la emisión será a partir de las 20:00 horas (ET) .

En Texas, Illinois, Iowa, Misuri y Wisconsin , podrá verse a las 19:00 horas (CT) .

En la costa oeste, principalmente en California, Nevada, Washington, Oregón e Idaho, la transmisión comenzará a las 17:00 horas (PT).

Europa también tendrá acceso al certamen, aunque en horarios de madrugada del viernes 21 de noviembre. En el Reino Unido, Irlanda y Portugal, Miss Universo iniciará a la 01:00; en España, Francia, Alemania e Italia, la transmisión comenzará a las 02:00.

Miss Universo 2025 EN VIVO: últimas noticias y todos los detalles del final de la competencia

¿Dónde ver en vivo la transmisión del Miss Universo 2025?

La transmisión de la final del Miss Universo 2025 se realizará por distintas señales y plataformas según el país, facilitando el acceso para las audiencias de todo el mundo. En Estados Unidos, el certamen podrá seguirse a través de Telemundo y la plataforma de streaming Peacock TV.

En el resto de Latinoamérica, las opciones principales serán Telemundo Internacional y el canal oficial de YouTube de Miss Universo. Algunos países contarán además con señales locales dedicadas a la difusión del evento:

México : Imagen Televisión Imagen Televisión

Venezuela: Venevisión y Venevisión Play

Colombia: RCN Televisión

Guatemala: Azteca Guate

Chile: Canal 13

Perú : Canal de YouTube de Miss Universo Canal de YouTube de Miss Universo

Puerto Rico: WAPA TV

El Salvador: Canal 21 y Megavisión

Costa Rica: Canal 38 de ¡OPA!

República Dominicana: Canal 8 de Telemedios

España: Canal de YouTube de Miss Universo

Este el canal para ver la final del ‘Miss Universo 2025. IG

Candidatas, actividades y ceremonias preliminares

El cronograma de Miss Universo 2025 comenzó oficialmente el 2 de noviembre, fecha que marcó la llegada de las participantes a Tailandia y el inicio de una serie de pruebas relacionadas con talento, liderazgo y expresión cultural. El concurso no solo evalúa atributos físicos, sino también la capacidad de cada representante para comunicar y desempeñarse en actividades sociales y culturales.

El calendario incluye eventos clave que preceden la gran final:

Desfile en traje de baño: El 14 de noviembre las concursantes desfilaron en el parque acuático Columbia Pictures Aquaverse, ubicado en Pattaya, una actividad que atrajo la atención de los medios locales y del público internacional.

Entrevistas privadas con el jurado: El 15 de noviembre, cada candidata se presentó ante el jurado durante una fase fundamental en el proceso de selección.

Competencia de trajes nacionales: El 19 de noviembre, cada participante presentó el atuendo que representa la identidad y herencia de su país, El 19 de noviembre, cada participante presentó el atuendo que representa la identidad y herencia de su país, una de las etapas más celebradas por los aficionados al certamen

Gran final y coronación: El 21 de noviembre, la transmisión global del evento permitirá conocer a la nueva Miss Universo.

Antes de las preliminares, Pageanthology colocó a Miss Perú, Karla Bacigalupo, en la ubicación 18, a nivel general.

El certamen cuenta con la participación destacada de representantes de diferentes países. El jurado incluyó a personalidades como Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar, en un formato conducido por Claudia Bahamón.

La edición número 74 de Miss Universo destaca no solo por el número récord de participantes, sino por el despliegue logístico y mediático. El certamen enfatiza valores como el liderazgo, la responsabilidad social y la representación cultural, consolidando su lugar como uno de los concursos internacionales de mayor impacto. La expectativa global aumenta a medida que se acerca la fecha de la coronación, mientras candidatas, jurados y organización ultiman detalles para una nueva elección que promete captar la atención de millones en todo el mundo.