Miss Universo 2025: dónde ver en televisión abierta la participación de Fátima Bosch en la gran final

Según expertos, tras su desencuentro con el director en Asia de MUO, Nawat Itsaragrisil, la tabasqueña se ha posicionado como una de las favoritas del público

Según experto, Bosch se ha
Según experto, Bosch se ha posicionado entre las favoritas del certamen.(@fatimaboschfdz, Instagram)

La expectativa en torno al paso de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 elevó el interés del público mexicano por seguir la coronación del certamen. La modelo se convirtió en una de las candidatas con mayor respaldo nacional después del incidente con Nawat Itsaragrisil, quien la llamó “tonta”.

El momento generó indignación y consolidó el apoyo hacia la representante de México, quien alzó la voz por las mujeres, al expresar que que nadie puede callar su voz.

A pocos días de la final, la organización confirmó las opciones oficiales para seguir la competencia desde México, incluida la alternativa en televisión abierta.

La final se llevará a
La final se llevará a cabo el 21 de noviembre en Tailandia y en México será transmitido el jueves a las 19:00 horas debido a la diferencia horaria. (@missuniverse, Instagram)

Dónde ver Miss Universo 2025 en México

La Fiesta de Coronación de Miss Universo 74 se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025, a las 20:00 horas, en Tailandia. Sin embargo, debido a la diferencia horaria, la transmisión para México se realizará el jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas a través de la señal de Imagen Televisión.

Esta ventana televisiva responde al creciente interés generado alrededor de Fátima Bosch y al impacto de su participación.

Paralelamente, la organización informó que la gala podrá seguirse a través del canal de YouTube de Miss Universe, lo que permitirá que la audiencia mexicana acceda al certamen sin plataformas de pago.

La transmisión para México se
La transmisión para México se realizará el jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas a través de la señal de Imagen Televisión.(Instagram: @_powerhousemx)

La relevancia del voto del público

La votación del público influye directamente en la categoría People’s Choice, la cual puede mejorar la posición de cada candidata. Para emitir votos, el público debe descargar la aplicación oficial de Miss Universe, disponible en Play Store y App Store.

El registro solicita datos como correo electrónico, nombre, nacionalidad y número telefónico. Luego, la sección “Cast your vote” dirige al apartado “People’s Choice”, donde aparece el listado completo de participantes. La plataforma permite buscar de manera directa a Fátima Bosch.

La aplicación ofrece votos gratuitos a cambio de visualizar anuncios publicitarios, además de paquetes de pago que van desde tres votos por 18 pesos mexicanos hasta mil votos por 663.39 pesos mexicanos.

La votación se mantendrá abierta hasta el 19 de noviembre de 2025 a las 10:00 horas (tiempo del centro de México).

Una final con alta expectativa

Con el respaldo del público, el eco mediático del incidente en Tailandia y la posibilidad de seguir la final en televisión abierta, México se prepara para una de las ediciones más seguidas del certamen. La combinación de acceso televisivo gratuito y participación digital mantiene a la representante mexicana entre las figuras más observadas rumbo a la coronación.

El director de Miss Universo
El director de Miss Universo Tailandia vuelve a ocupar titulares luego de protagonizar un altercado con Fátima Bosch. (@nawat.tv, @fatimaboschfdz, Instagram)

