“Pedí delineador de ojos”: así fue como Rami Malek casi pierde su papel debut en Una noche en el museo

La próxima apuesta de Rami Malek se encuentra en su protagónico para la película "Nuremberg" (Tráiler de "Nuremberg")

La carrera de Rami Malek, ganador del Oscar por su protagónico en “Bohemian Rhapsody”, es ejemplo claro de cómo la genuinidad y el trabajo en equipo pueden abrirse camino en una industria exigente. En una entrevista con Paper Magazine, el actor repasó los momentos fundacionales de su vida profesional, su actitud ante el oficio y anécdotas personales.

Fue así que recordó con humor el momento en que estuvo a punto de ver truncado su debut en el cine. Durante la charla, reveló cómo fue despedido de su primer papel en la gran pantalla por una interpretación que, según el director, resultó demasiado excéntrica.

Sin embargo, la historia no terminó ahí: gracias al respaldo de Ben Stiller, logró recuperar el puesto y sentar las bases de una carrera marcada por la espontaneidad y el riesgo creativo.

En exclusiva con Paper Magazine, Malek reveló cómo un despido inicial y el apoyo de Ben Stiller marcaron el inicio de su carrera en Hollywood (Portada de Paper Magazine)

Inicios de Rami Malek en el cine

El primer reto importante de Malek en el cine llegó con “Una noche en el museo”, donde interpretó al faraón Ahkmenrah. El intérprete de 44 años confesó que su entusiasmo por el personaje lo llevó a tomar decisiones poco convencionales: “Fui despedido de [Una noche en el museo] porque había visto demasiadas veces Piratas del Caribe y pedí delineador de ojos. Dije, va a ser un dandi británico, y va a salir con todo”.

Ante la propuesta, el director Shawn Levy no compartió su visión y optó por prescindir de él, ya que esperaba una interpretación más tradicional del “momia aterradora”.

Pese a esto, Malek no se resignó. “Tuve que luchar para volver a entrar, con la ayuda de Ben Stiller, que realmente me apoyó”, explicó. Su colega reconoció el potencial de Malek para improvisar y aportar frescura al rodaje, lo que convenció al equipo para darle una segunda oportunidad.

Su interpretación excéntrica en 'Una noche en el museo' casi le cuesta el papel, pero la creatividad convenció al equipo

Humor y autenticidad como sello personal

La inclinación por la comedia y la espontaneidad no es nueva. Durante su conversación, reflexionó sobre su tendencia a desafiar los estereotipos y a buscar siempre un enfoque original: “La fisicalidad es parte de quién soy, y supongo que por eso hay tantos memes donde me veo haciendo movimientos extraños”.

Esta energía, que a veces desconcierta a directores y compañeros, tiene raíces en su infancia. “Era un niño muy, muy tímido. Pero apenas sonaba la campana en la escuela y podía estar con mi hermano o mi familia, me volvía un lunático”, recordó.

También subrayó que su impulso creativo no responde a la búsqueda de aprobación externa y comentó: “No hago esto para nadie. Simplemente, salta de mi piel. Y si fuera ese tipo de persona, intentaría contenerlo”.

El actor atribuye su éxito a la colaboración en los rodajes y al reconocimiento del esfuerzo de todo el equipo técnico (REUTERS)

Su autenticidad fue reconocida por colegas como Robert Downey Jr., quien lo describió como “discreto y amable, complicado y cercano, y absolutamente impredecible”.

Importancia de la colaboración en su carrera

El trabajo en equipo es un valor central en la filosofía profesional. En la entrevista destacó su preferencia por los entornos colaborativos: “Me encanta colaborar más que nada, y quien tenga la mejor idea, gana”. Para él, todo éxito de un proyecto depende tanto del talento de los actores como del esfuerzo de todo el equipo, desde los asistentes de cámara hasta el personal de utilería y catering.

En los rodajes, busca que todos los miembros del equipo brillen y se sientan parte del proceso creativo. “A veces la gente dice: ‘Te sobreextiendes y deberías concentrarte solo en lo tuyo’. Pero creo que eso reduciría mi capacidad de ser creativo y de liderar en el set”, afirmó.

La espontaneidad y el humor caracterizan la personalidad de Rami Malek, quien desafía estereotipos en cada proyecto (REUTERS)

Curiosidades personales y estilo de vida

A lo largo del reportaje, también reveló su lado más desenfadado y personal. El artista compartió bromas sobre su relación con la tecnología, admitiendo que rara vez guarda memes en su teléfono y que prefiere mantener activada la función “No molestar”. “No me vuelvo subordinado a este dispositivo solo porque existe y ahora todos pueden contactarme en cualquier momento”, apuntó.

Sumado a esto, evocó recuerdos de su infancia, como las bromas que hacía a su madre y su afición por asustarla físicamente. Con respecto a esto, insistió: “Lo que hago no es para nadie, simplemente me sale”.

La moda ocupa un lugar destacado en la vida de Rami Malek, quien la considera una forma de arte y una herramienta narrativa en el cine. “Tomo la moda muy en serio. La aprecio y no creo que sea frívola en absoluto”, aseguró.

El ganador del Oscar compartió su pasión por la moda como forma de arte y herramienta narrativa en el cine (REUTERS)

De esta manera, disfruta de la historia y significado detrás de cada prenda, valorando la oportunidad de colaborar con diseñadores y vestuaristas en sus proyectos cinematográficos. “Un diseñador de cualquier tipo es un artista de la más alta habilidad”, afirmó.

Su pasión por la moda se extiende a eventos como la Met Gala, donde protagonizó momentos memorables y ha forjado amistades en el mundo del diseño.

Proyectos recientes y evolución profesional

Actualmente, se encuentra promocionando “Nuremberg”, un thriller histórico que coprotagoniza con Russell Crowe, y donde interpreta a un psiquiatra enfrentado a un criminal nazi. Reveló también que la atmósfera opresiva del rodaje, fue diseñada para reflejar la intensidad del juicio que retrata la película.

En 'Nuremberg', Malek explora nuevos registros actorales junto a Russell Crowe en un thriller histórico de alto impacto (REUTERS)

En sintonía con esto, expresó su deseo de evitar el encasillamiento y de seguir ampliando su registro actoral. “Quizás no me estaba exigiendo tanto como podía. Con Nuremberg sentí que era una salida para mí y quiero seguir por ese camino”, explicó.

La cooperación con directores y equipos diversos ha sido clave en esta evolución, permitiéndole descubrir talentos ocultos y reinventarse en cada proyecto.

A pesar de la imagen seria que proyectan muchos de sus papeles, la conversación con Paper Magazine desveló a un Rami Malek genuino y abierto a la experimentación, cuya personalidad desafía etiquetas preestablecidas en la industria.