La llegada de una “villana tecnológica” revoluciona Toy Story 5: quién es Lilypad y cómo pondrá en jaque a Woody y Buzz

El universo de Toy Story se prepara para un nuevo capítulo con el lanzamiento del primer tráiler oficial de su quinta entrega, que introduce una amenaza inédita: la tecnología encarnada en Lilypad, una tablet que pone en jaque la dinámica de juego de Woody, Buzz Lightyear y el resto de la pandilla.

Según informó Espinof, la película llegará a los cines de todo el mundo en junio de 2026, marcando más de tres décadas desde el debut de la franquicia y presentando, por primera vez, una historia principal sin la participación de John Lasseter.

El adelanto difundido por Pixar muestra a los icónicos juguetes enfrentando el temor a la obsolescencia cuando Bonnie, su dueña, incorpora a Lilypad a su colección. Esta tablet, que representa la irrupción de la tecnología en el juego infantil, se perfila como la nueva antagonista capaz de relegar a los juguetes tradicionales a un segundo plano.

El tráiler oficial de "Toy Story 5" revela la llegada de Lilypad, una tablet que desafía a Woody y Buzz Lightyear (Captura de tráiler oficial)

La amenaza de Lilypad no solo reside en su presencia física, sino en el desafío que supone para la convivencia y el tiempo de juego de los personajes, un giro que, según Espinof, añade una dimensión contemporánea a la saga.

Cambios en el equipo creativo de Toy Story 5

Detrás de esta nueva dirección creativa se encuentran Andrew Stanton y Kenna Harris, quienes asumen la codirección de Toy Story 5. Stanton, veterano de Pixar, y Harris, que debuta en la dirección de la franquicia, toman el relevo en una etapa marcada por la ausencia de Lasseter, quien dirigió las dos primeras películas y dejó Pixar en 2018 para incorporarse a Skydance Animation.

Toy Story 4 fue la última entrega en la que Lasseter participó, por lo que esta nueva película representa un cambio significativo en el liderazgo creativo, tal como subraya Espinof.

"Toy Story 4" fue la última entrega de la franquicia con la participación de John Lasseter en Pixar (REUTERS/Danny Moloshok)

Los antagonistas o amenazas de las anteriores películas de la saga

Sid

En Toy Story, Sid destaca por su naturaleza humana: es un niño problemático que disfruta desarmando sus propios juguetes (y los de su hermana) para crear criaturas híbridas, como la perturbadora araña con cabeza de bebé.

Sid, el personaje de "Toy Story", se caracteriza por su comportamiento inquietante y su afición a modificar juguetes

Oloroso Pete

El Oloroso Pete, el Buscador de Tesoros, irrumpe como villano en los compases finales de Toy Story 2. Aunque su nombre delata desde el principio su verdadera naturaleza, logra engañar a Woody y Jessie, convenciéndolos de que la única opción segura es ir al museo, su auténtico objetivo.

La revelación tardía de sus intenciones obliga a reinterpretar todos sus actos previos. El hecho de que termine con una niña que disfruta pintando sobre sus juguetes funciona como una inesperada devolución del daño causado.

El Oloroso Pete se presenta como el villano principal en el desenlace de "Toy Story 2", revelando su verdadera naturaleza

Lotso

Por su parte, Lotso, el oso rosado de aroma a fresa, se sitúa en Toy Story 3 como un antagonista implacable y manipulador. Al inicio, simula ser cordial y acogedor, pero su fachada dura poco.

Lidera la guardería Sunnyside como si fuera una prisión y destina a los juguetes recién llegados a la sala de orugas, sometiéndolos al trato rudo de los niños más pequeños.

Lotso, el oso rosado de "Toy Story 3", se presenta como un antagonista implacable y manipulador en la trama

Cuando Buzz descubre esta estructura represiva, Lotso lo reinicia a modo fábrica y lo usa como guardián contra sus antiguos amigos. Incluso tras ser salvado por los juguetes en el basurero, no duda en traicionarlos. Finalmente, un camionero lo ata a la parte delantera de su vehículo, cerrando su ciclo con un destino casi poético.

Gabby

En Toy Story 4, Gabby representa un caso singular entre los villanos de la saga: es la única antagonista que logra realmente una redención. Aunque genera compasión y despierta el deseo de que encuentre a una niña que la quiera, resulta imposible ignorar sus actos terribles, como arrancarle la laringe a Woody con una frialdad desconcertante.

Su trato con Forky resulta igualmente enigmático: no queda clara la naturaleza exacta del vínculo, ni si el muñeco es simplemente una herramienta para llegar a Woody o si existe una genuina amistad.

Gabby en "Toy Story 4" es la única villana de la saga que alcanza una verdadera redención

Tanto la máscara de bondad exhibida por Gabby, como sus intentos manipuladores, evocan a otros villanos de la franquicia, pero su soledad acentúa su tragedia. El rechazo de Harmony, cuando al fin obtiene su voz, deja un poso de amargura que se atenúa únicamente cuando finalmente una niña perdida decide adoptarla.

Novedades en el reparto y relevancia de la saga

En cuanto al reparto de voces, la película suma a Greta Lee, reconocida por su papel en Vidas pasadas, quien dará vida a Lilypad. De este modo, la artista se une a un elenco consolidado que incluye a Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear, Joan Cusack como Jessie y Tony Hale como Forky.

Esta combinación de nuevas incorporaciones y regresos de voces emblemáticas refuerza la apuesta de Pixar por mantener la esencia de la saga, al tiempo que introduce elementos novedosos para las audiencias actuales, según detalló Espinof.

Espinof destaca la estrategia de Pixar para atraer a nuevas audiencias sin perder la identidad de la saga (Captura de tráiler oficial)

El regreso de Toy Story no solo implica la continuación de una de las franquicias animadas más influyentes de las últimas décadas, sino que también plantea una reflexión sobre el papel de la tecnología en la infancia y el juego.

La saga, que ha acompañado a varias generaciones, se reinventa al abordar cómo los juguetes clásicos enfrentan los desafíos del mundo digital, un tema que resuena tanto en el público infantil como en los adultos que crecieron con la serie.

Para los responsables de la película, explorar la interacción entre los juguetes y la tecnología ha supuesto una oportunidad para renovar la narrativa de la franquicia. La incorporación de Greta Lee como Lilypad ha permitido dotar al personaje de una personalidad capaz de equilibrar el humor y el antagonismo, aportando frescura y profundidad a la historia.