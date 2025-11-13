Hailey Bieber: cómo la modelo se convirtió en un ícono de la belleza, los negocios y la maternidad

Hailey Bieber protagoniza la venta histórica de Rhode a Elf por USD 1.000 millones, marcando un hito en la industria de la belleza (REUTERS)

La nueva portada de GQ presenta a Hailey Bieber en su momento más influyente, luego de cerrar la venta de Rhode a Elf por USD 1.000 millones. La empresaria y modelo se posiciona en el centro de la industria de la belleza, mientras consolida su marca como unicornio y redefine el éxito femenino en el sector.

Convertida en el rostro del emprendimiento y la innovación, Bieber revela en exclusiva a GQ los detalles de la operación, su visión estratégica y el modo en que equilibra su vida personal y profesional en esta etapa de transformación.

La venta de Rhode a la compañía de cosméticos Elf posicionó a Hailey Bieber entre las empresas más jóvenes e influyentes del sector. En menos de tres años, la marca alcanzó el estatus de unicornio a una velocidad sin precedentes, instalándose en un mercado dominado por grandes grupos y celebridades.

En entrevista con GQ , la empresaria profundizó sobre la operación: “Siempre fui transparente respecto al valor de Rhode; no la vendería por menos de mil millones de dólares”, afirmó. “La decisión no fue solo financiera, buscaba un socio que entendiera mi visión”.

La marca Rhode, fundada por Hailey Bieber, alcanza el estatus de unicornio en menos de tres años y revoluciona el sector cosmético

Bieber explicó que la venta de Rhode se realizó en mayo de 2025, cumpliendo su objetivo inicial con el emprendimiento. Si bien vender no era su única meta, asociarse con Elf le ofreció la oportunidad ideal para el futuro de la marca. “Me tomó por sorpresa recibir la confirmación. Lloré, me sentí abrumada, pero también orgullosa de lo que construimos”, contó a GQ . “En ese momento comprendí la magnitud del paso que habíamos dado, no solo a nivel personal, también para mi equipo y para otras mujeres emprendedoras”.

El éxito de Rhode se refleja en resultados contundentes. Según datos citados por GQ, tras su lanzamiento en Sephora, la marca vendió hasta tres productos por segund , es decir, unos 2.000 artículos en minutos. “Sabía que Rhode era especial, pero jamás imaginé esta recepción”, reconoció Bieber.

“Ver que la gente espera horas para probar nuestros productos o verlos agotar existencias es emocionante y me impulsa a mantener la calidad”. La empresaria subrayó que la expansión hacia tiendas físicas intensificó el interés de los consumidores y consolidó a Rhode como un fenómeno en la historia de Sephora.

Portada de Hailey Bieber para la revista GQ USA

Filosofía de marca y visión empresarial

La filosofía de Rhode fue esencial para su posicionamiento. Bieber describió la marca como una propuesta de “productos esenciales, cada uno pensado a partir de una necesidad real, no de modas pasajeras”. “Menos es más”, sostuvo.

“No quiero lanzar decenas de fórmulas, sino seleccionar solo lo que realmente uso a diario”. También recalcó el valor de crear un universo de marca que trasciende el cuidado de la piel : “Quiero que Rhode sea un estilo de vida; puedes percibirlo incluso en detalles como una funda de teléfono, en cómo te hace sentir”.

La filosofía de Rhode apuesta por productos esenciales y un estilo de vida inclusivo, redefiniendo el cuidado de la piel sin género (REUTERS/Danny Moloshok)

Sobre inclusión, Bieber afirmó: “Para mí, el cuidado de la piel no tiene género. Mi esposo Justin y mis amigos varones usan Rhode tanto como cualquiera, y eso es parte de mi propósito: que el cuidado personal sea una rutina universal”. Añadió: “Me inspira pensar que un adolescente o alguien de 70 años puede usar los mismos productos y sentirse parte de la comunidad”.

Maternidad, vida personal y proyectos creativos.

La maternidad y la vida familiar modificaron la perspectiva de Hailey Bieber. En diálogo con GQ , relató: “Mi hijo me enseñó la importancia de pausar y priorizar el tiempo en casa. Disfruto mucho más estar con mi familia que en cualquier evento”. Explicó que su día a día en Los Ángeles gira en torno al bienestar y la intimidad: “He aprendido a proteger mi espacio y a ser selectiva con lo que comparto; Justin y yo cuidamos mucho la privacidad de nuestro hijo”.

La maternidad transforma la visión de Hailey Bieber, quien prioriza el bienestar familiar y la privacidad en su vida personal (Instagram/Hailey Bieber)

En el ámbito profesional, Bieber explora colaboraciones en moda y diseño, sin perder el foco en Rhode. Entre los proyectos recientes, mencionó la creación de una chaqueta de cuero para Skylrk , la marca de Justin Bieber, y accesorios como fundas para teléfonos: “Busco involucrarme solo en aquello con lo que realmente conecta. Prefiero calidad sobre cantidad”. Añadió: “Amo la moda, pero mi prioridad absoluta sigue siendo Rhode y su evolución en belleza y bienestar”.

Hailey Bieber impulsa colaboraciones creativas en moda y diseño, pero mantiene a Rhode como su principal proyecto de innovación y bienestar(@haileybieber)

Mientras Sunset Boulevard exhibe la imagen de Hailey Bieber en vallas publicitarias y Rhode aumenta su presencia global, la empresaria admite que el impacto de sus logros la sigue sorprendiendo: “Cada hito es un recordatorio de hasta dónde puede llegar una idea respaldada por trabajo genuino. Me siento afortunada y determinada a seguir innovando”.

Hailey Bieber concluyó: “Mi mayor satisfacción es ver a otras mujeres inspirarse y apostar por sus proyectos, creyendo que también pueden hacer historia en cualquier industria”.