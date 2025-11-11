Kim Kardashian arremetió contra los videntes que dijeron que aprobaría el examen de abogacía

Kim Kardashian tachó de "farsantes" a los videntes que le dijeron que aprobaría su examen de abogacía. (@kimkardashian)

Kim Kardashian criticó abiertamente a los videntes de su entorno familiar tras no lograr aprobar el exigente examen de abogacía de California.

En una grabación difundida en TikTok durante el festejo por el cumpleaños de su madre, Kardashian expresó que “todos los psíquicos con los que nos hemos reunido, y de los que estamos obsesionados, son unos completos farsantes”, refiriéndose a quienes le aseguraron que avanzaría en su carrera jurídica.

La empresaria cuestionó duramente la veracidad de estas predicciones: “Me dijeron que aprobaría el examen, así que son unos completos mentirosos patológicos. No crean nada de lo que digan”.

La celebridad de 45 años explicó el alcance de la situación mientras la maquillaban antes de la fiesta. La grabación, que rápidamente se viralizó, mostró la molestia de Kardashian ante el fracaso de las predicciones hechas por los videntes consultados por su familia.

No fue la primera ocasión en la que la socialité solicitó asesoría espiritual o mística, pero esta vez, la desilusión se enfocó en las falsas expectativas sobre una etapa crucial de su trayectoria profesional.

El camino de la empresaria hacia el derecho incluyó una pasantía en San Francisco y seis años de formación bajo el sistema californiano (EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS)

La relación de la estrella televisiva con videntes y prácticas espirituales también forma parte del historial documentado por los medios.

En un episodio de la serie The Kardashians emitido en febrero, la empresaria reveló que ha recibido reiteradas afirmaciones de médiums acerca de mensajes de su fallecido padre, el abogado Robert Kardashian Sr.

“Cada vez que voy con un médium, siempre escucho que mi papá aparece y dice que no podré frenar a North (su hija), que quiere una gran carrera y no podré detenerla”, explicó en esa ocasión.

En 2019, invitó a su hogar a Theresa Caputo, figura del reality Long Island Medium, para una sesión privada junto a su hermana Khloé Kardashian.

El resultado negativo en el examen de abogacía fue revelado por Kardashian el pasado 8 de noviembre de 2025 en su cuenta de Instagram.

Kardashian compartió en sus redes que perder el examen la impulsa a continuar estudiando y no abandonar su objetivo profesional (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

“Bueno… aún no soy abogada, solo interpreto a una muy bien vestida en la televisión. Seis años después de iniciar este camino hacia el derecho, sigo completamente comprometida hasta que apruebe el examen de abogacía", expresó la la también fundadora de Skims.

Y agregó: “Sin atajos, sin rendirme, solo más estudio y aún más determinación”, escribió.

Según el reporte publicado por Infobae, la empresaria agradeció las muestras de apoyo y se refirió a su experiencia con el examen como una fuente de motivación adicional.

“No haber llegado no es fracasar, es una motivación. Estuve muy cerca de aprobar el examen y eso solo me motiva aún más. ¡Vamos!”, compartió en sus redes sociales.

La evaluación, una de las más complejas de Estados Unidos, se realiza dos veces por año en California y está compuesta por cinco preguntas de ensayo, una prueba de desempeño jurídico y 200 preguntas de opción múltiple.

Kim Kardashian superó el “baby bar” en 2021, logrando un hito importante dentro del sistema legal alternativo de California (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según el Colegio de Abogados de California, cerca de 16.000 personas presentan la prueba anualmente.

El camino de Kim Kardashian en el derecho inició en 2018, cuando ingresó a una pasantía en un bufete de abogados de San Francisco.

El sistema alternativo de formación jurídica de ese estado autoriza a los aspirantes a prepararse bajo supervisión de abogados en ejercicio, sin pasar por una escuela de leyes tradicional, para luego presentar el examen estatal.

Según el testimonio de Jessica Jackson, abogada y mentora de Kardashian, la candidata dedicó aproximadamente 18 horas de estudio semanal, durante 48 semanas al año, a lo largo de seis años, hasta completar un total de 5.184 horas.

Jackson detalló que Kardashian combinó sus estudios con la crianza de sus cuatro hijos, las obligaciones de sus negocios, la grabación de los programas de la familia y su participación en iniciativas de defensa legal.

La celebridad compatibilizó el estudio del derecho con la crianza de sus hijos, la gestión de empresas y la grabación de televisión (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En 2021, Kardashian superó el denominado “baby bar”, el examen preliminar que deben rendir los estudiantes bajo esta modalidad. A través de X (antes Twitter), dio a conocer su logro.

“¡APROBÉ EL EXAMEN BABY BAR! Mirándome al espejo, hoy estoy realmente orgullosa de la mujer que veo reflejada”, escribió. “Para quien no conozca mi camino en el derecho, que sepa que no fue fácil ni me lo regalaron”.