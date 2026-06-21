La viuda de James Van Der Beek le rinde homenaje en su primer Día del Padre póstumo: “Qué magnífico eras”

Kimberly Van Der Beek homenajeó a James Van Der Beek en el primer Día del Padre tras su muerte con una publicación en redes sociales (Instagram/@vanderkimberly)

Kimberly Van Der Beek, viuda de James Van Der Beek, le rindió homenaje este domingo en el primer Día del Padre desde su fallecimiento, con una publicación en Instagram que reunió más de una docena de fotografías del actor junto a sus seis hijos.

“Te extraño tanto y pienso en qué magnífico eras en cada sentido hoy”, escribió Kimberly, de 44 años.

El actor el 11 de febrero de 2025 a los 48 años, tras una batalla contra un cáncer colorrectal en estadio 3 diagnosticado en agosto de 2023.

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Cabe recordar que Van Der Beek había dado a conocer públicamente su enfermedad en noviembre de 2024.

“Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando con este diagnóstico de forma privada y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia. Hay razones para el optimismo y me siento bien”, dijo.

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La publicación de Kimberly Van Der Beek reunió fotos de James Van Der Beek con sus seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah (Instagram/@vanderkimberly)

En su mensaje del domingo, la viuda también aludió a una presencia que, según ella, trasciende la muerte: “Y de alguna manera, desde el otro lado, sigues siendo padre. Eres una maravilla”, escribió en Instagram.

Las imágenes que acompañaron la publicación mostraron al actor junto a sus hijos en distintos momentos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah, fruto de su matrimonio con Kimberly, celebrado en agosto de 2010. La pareja se conoció en 2009 durante un viaje a Israel.

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En una entrevista con Good Morning America en 2023, Van Der Beek había señalado que la paternidad era “lo que más feliz me ha hecho” en la vida.

En julio de ese año, en el programa Today, explicó cómo había abordado su diagnóstico con sus hijos: “Nuestra decisión fue ser lo más honestos posible, honestos en la medida de lo que ellos pueden comprender, porque ellos lo saben”.

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En declaraciones a People, agregó que los niños “tienen miedo. Es natural. Pero han sido muy solidarios, cariñosos y tiernos”.

El actor murió el 11 de febrero de 2025 a los 48 años tras un cáncer colorrectal en estadio 3 diagnosticado en agosto de 2023 (Instagram/@vanderkimberly)

Tres meses sin James Van Der Beek: su viuda asimila la pérdida

El 12 de mayo pasado, Kimberly Van Der Beek publicó en Instagram un carrusel de nueve fotografías para conmemorar tres meses de la muerte del protagonista de Dawson’s Creek, con un mensaje en el que describió el duelo como una realidad que se vuelve más pesada con el tiempo.

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“Decir que tengo el corazón destrozado es quedarse muy corto”, escribió la viuda. “Las palabras no alcanzan para describir lo que es el duelo. El alivio que da el shock inicial ya se fue. Poco a poco voy asimilando la realidad... y lo extraño. Todos lo extrañamos”.

Pese al dolor, Kimberly incluyó también un mensaje de esperanza espiritual: “Hay una magia diferente en el aire. Lo siento. Lo conozco más profundamente. Mi conexión consciente con Dios se ha profundizado. Los velos del universo se han adelgazado. Y confío en que este es el camino que mi familia y yo siempre estuvimos destinados a recorrer”, publicó.

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La viuda cerró aquel mensaje con palabras de agradecimiento: “El amor y el apoyo que recibimos han sido inmensos, jamás podría haberlo esperado. Han sostenido a nuestra familia de la manera más hermosa”.

Van Der Beek explicó antes de morir que su familia decidió hablar con honestidad sobre el diagnóstico de cáncer con sus hijos (Instagram/@vanderkimberly)

En marzo, durante el primer cumpleaños póstumo del actor, su hija Emilia, de 9 años, compartió un video en la cuenta de Instagram de su madre en el que explicó su manera de procesar el duelo.

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“Tienes que sentirlos en tu corazón, porque están en tu corazón. Te están cuidando. Son parte de tu cuerpo y están en un buen lugar”, expresó la niña. “Sé que mi papá está en un buen lugar. Ya no está sufriendo. Está en el cielo, sobre las nubes, con Dios”.

Emilia también recordó las palabras que su padre le dejó antes de morir: “Algo que me dijo fue que si esto no salía como él quería y como nosotros queríamos para que él viviera, yo igual tenía que creer en los milagros. Los milagros pueden pasar, solo que más adelante en la vida, y seguirán llegando”, relató la niña en el video.

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James Van Der Beek destacó públicamente la figura de su esposa durante su último aniversario de bodas, en agosto de 2024.

“Hace 15 años, esta mujer aceptó ser mi novia. Eres el ser humano más extraordinario que he conocido. No solo me has salvado la vida... me has mostrado lo que es vivirla”, sostuvo en Instagram.