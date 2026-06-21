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Hezbollah reiteró su rechazo a las negociaciones directas entre Israel y Líbano en vísperas de una nueva ronda de diálogo

El grupo terrorista acusó al gobierno libanés de ceder ante los “dictados” de Estados Unidos. El conflicto en el país también está en el centro de las negociaciones con Irán en Suiza

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Un hombre camina con un niño que porta una bandera de Hezbollah, junto a un mural del fallecido líder Hassán Nasrallah, cerca de su sitio de entierro en las afueras de Beirut, el día en que el jefe del grupo, Naim Qasem, rechazó las negociaciones directas con Israel (REUTERS/Mohamed Azakir, archivo)
Un hombre camina con un niño que porta una bandera de Hezbollah, junto a un mural del fallecido líder Hassán Nasrallah, cerca de su sitio de entierro en las afueras de Beirut, el día en que el jefe del grupo, Naim Qasem, rechazó las negociaciones directas con Israel (REUTERS/Mohamed Azakir, archivo)

El grupo terrorista libanés Hezbollah volvió a rechazar este domingo las negociaciones directas entre Israel y el Líbano, que se llevan a cabo con mediación de Estados Unidos, en vísperas de que las delegaciones de ambos países celebren una quinta ronda de conversaciones el próximo martes en Washington.

En un comunicado, Hezbollah sostuvo que “ha quedado claro que las rondas de negociación directa a las que fue conducida la delegación de la autoridad libanesa a Washington eran para asentir con la cabeza y permanecer en silencio ante los dictados impuestos por la administración estadounidense y confiscan la soberanía del Líbano”.

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Tres días de negociaciones sin Hezbollah

El presidente libanés, Joseph Aoun, durante una rueda de prensa en el palacio presidencial de Baabda, en medio de los contactos con Estados Unidos para una nueva ronda de negociaciones directas con Israel. (REUTERS/Mohamed Azakir, archivo)
El presidente libanés, Joseph Aoun, durante una rueda de prensa en el palacio presidencial de Baabda, en medio de los contactos con Estados Unidos para una nueva ronda de negociaciones directas con Israel. (REUTERS/Mohamed Azakir, archivo)

Las conversaciones, en las que no participa el grupo chií, se prolongarán durante tres días, del 23 al 25 de junio, según explicó el pasado viernes el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tommy Piggot, tras contactos entre el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el presidente libanés, Joseph Aoun.

Para Hezbollah, que se opuso desde el principio a estas conversaciones, “no cabe esperar ningún resultado positivo de estas negociaciones conciliatorias, pues su premisa es errónea y sospechosa, y su objetivo es la sumisión y la rendición”.

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Una tregua frágil tras dos días sangrientos

Un niño junto a los escombros de un edificio destruido por un ataque israelí en Qennarit, en el sur del Líbano, tras dos días de bombardeos que dejaron 97 muertos pese a la tregua vigente con Hezbollah. (REUTERS/Stringer)
Un niño junto a los escombros de un edificio destruido por un ataque israelí en Qennarit, en el sur del Líbano, tras dos días de bombardeos que dejaron 97 muertos pese a la tregua vigente con Hezbollah. (REUTERS/Stringer)

La nueva cita llega en medio de una tregua en vigor entre Israel y el grupo terrorista, alcanzada después de dos días de ataques israelíes que mataron a un centenar de personas, pese a que el memorando de entendimiento entre EEUU e Irán ya establecía el cese de hostilidades en el frente libanés. Según funcionarios libaneses, los ataques israelíes del viernes y el sábado dejaron 97 muertos, incluidas ocho mujeres y cuatro niños, además de cinco soldados israelíes.

Pese a la tregua, Hezbollah reiteró su condena “al enfoque de negociaciones directas con el enemigo sionista, sus rondas y lo que resulta de ellas”, al considerar que tiene un “papel obstruccionista, que constituye un obstáculo para hacer frente al proyecto del enemigo”. El grupo sostuvo que las autoridades libanesas deberían utilizar los “grandes sacrificios” del pueblo libanés “como fuente de fortaleza para lograr una retirada completa e incondicional” de su territorio, en referencia a la zona de seguridad que Israel ocupa en el sur del país.

Hezbollah consideró además que “continuar asistiendo a las sesiones de negociación directa es una implementación de la orden de hoy emitida por la administración estadounidense a la autoridad libanesa, que cumple unilateralmente con su decisión”. “Estas autoridades responden a la agenda impulsada por Estados Unidos e Israel, incrementando así los peligros que enfrentan el Líbano, su estabilidad, independencia y soberanía”, zanjó la nota.

El Líbano, en el centro de las conversaciones en Suiza

La situación libanesa es uno de los temas principales de la primera ronda de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán —junto a los mediadores Pakistán y Qatar— que comenzaron este domingo en Suiza. Estas conversaciones estaban previstas inicialmente para el viernes, pero se pospusieron por la posición de Irán ante los ataques israelíes contra el sur del Líbano.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baghaei, dijo que Teherán centrará su participación en la cumbre suiza en el conflicto libanés y sostuvo que Washington “ha sido incapaz o no ha estado dispuesto” a hacer que Israel respete el alto el fuego. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el domingo que sus tropas permanecerán “en la zona de seguridad en el sur del Líbano durante el tiempo que sea necesario”, al tiempo que reiteró que no permitirá que Irán se arme con armas nucleares.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, dijo a su vez que un acuerdo de paz entre Israel y el Líbano no será posible si Irán continúa “intentando colarse en este conflicto” a través de Hezbollah, aunque remarcó que el grupo chií no es parte de las negociaciones de Washington.

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