Kim Kardashian reveló el resultado de su examen de abogacía

La empresaria ya había superado el “baby bar” y completado más de cinco mil horas de práctica legal antes de presentarse a la prueba

Kim Kardashian compartió el resultado
Kim Kardashian compartió el resultado de su examen de abogacía en California y dijo que seguirá adelante para lograr su objetivo profesional (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Kim Kardashian reveló que no logró aprobar el examen de abogacía en California, tras presentarse a la evaluación los días 29 y 30 de julio.

La empresaria y figura televisiva de 45 años compartió el resultado por medio de una publicación en historias de Instagram, en la que detalló su experiencia con el proceso y la motivación que le deja este nuevo desafío en su carrera profesional.

Bueno… aún no soy abogada, solo interpreto a una muy bien vestida en la televisión”, compartió Kardashian el sábado 8 de noviembre.

Y agregó: “Seis años después de iniciar este camino hacia el derecho, sigo completamente comprometida hasta que apruebe el examen de abogacía. Sin atajos, sin rendirme, solo más estudio y aún más determinación”.

En sus palabras, agradeció a quienes la han apoyado y subrayó que no ver cumplido el objetivo aún representa un impulso para insistir en su meta.

Tras seis años de estudio
Tras seis años de estudio y trabajo, Kardashian no aprobó el examen de la barra pero destacó que el esfuerzo la motiva a seguir (Instagram/@kimkardashian)

“Gracias a todos los que me han apoyado y animado hasta ahora en este trayecto. No haber llegado no es fracasar, es una motivación. Estuve muy cerca de aprobar el examen y eso solo me motiva aún más. ¡Vamos!”, escribió.

El examen de abogacía de California, conocido por su nivel de dificultad, se realiza dos veces al año y consta de cinco preguntas de ensayo de una hora, una prueba de desempeño de 90 minutos y 200 preguntas de opción múltiple.

Según el Colegio de Abogados del estado, casi 16.000 personas presentan el examen anualmente.

En 2019, Kim Kardashian expuso que su interés jurídico comenzó en 2018, cuando inició una pasantía en un bufete de abogados en San Francisco.

Este camino alternativo, permitido en California y en otros tres estados de Estados Unidos, permite a quienes no asisten a una escuela de leyes tradicional prepararse bajo la supervisión de profesionales en ejercicio para calificar al examen. El proceso requiere la acumulación de miles de horas de estudio y práctica.

El modelo alternativo que siguió
El modelo alternativo que siguió Kim le permitió estudiar derecho sin asistir a la universidad, mediante una pasantía en un bufete de San Francisco (Instagram/@kimkardashian)

Durante una ceremonia donde recibió un certificado de finalización del programa, la abogada Jessica Jackson, quien patrocinó la formación de Kim, afirmó: “Hace seis años, Kim Kardashian entró en este programa con nada más que un feroz deseo de luchar por la justicia”.

Jackson detalló que Kim dedicó 18 horas de estudio a la semana, 48 semanas al año, durante seis años, hasta reunir un total de 5.184 horas de formación legal.

“Se enfocó en su faceta académica mientras criaba a sus cuatro hijos, dirigía negocios, grababa programas de televisión y asistía a tribunales para abogar por otros”, señaló la abogada.

Respecto a su trayecto, Kardashian enfatizó en sus redes: “Hace seis años, emprendí un camino poco convencional para perseguir mi sueño de convertirme en abogada. No fue fácil y tomó más tiempo del previsto, pero nunca me rendí. Cada curso trajo momentos de duda, lágrimas y triunfo, especialmente cuando superé materias que al principio me daban miedo”.

A pesar de los obstáculos,
A pesar de los obstáculos, la socialité continuará su recorrido hacia la abogacía inspirada por el ejemplo de su padre, Robert Kardashian (Instagram/@kimkardashian)

Luego de superar el “baby bar”, o examen preliminar para estudiantes de derecho, Kardashian expresó en X (antes Twitter): “¡APROBÉ EL EXAMEN BABY BAR! Mirándome al espejo, hoy estoy realmente orgullosa de la mujer que veo reflejada”.

“Para quien no conozca mi camino en el derecho, que sepa que no fue fácil ni me lo regalaron”, remarcó en el mismo mensaje.

Cabe recordar que Kim es hija del abogado Robert Kardashian, conocido por defender a O. J. Simpson, quien también fue su amigo cercano, durante su mediático juicio en 1995.

Además de su formación, Kim Kardashian se implicó en proyectos de reforma penitenciaria y abogacía por clemencia, colaborando en la conmutación de sentencias para personas como Chris Young y Alice Marie Johnson.

Asimismo, participó en eventos en la Casa Blanca junto a la entonces vicepresidenta Kamala Harris para tratar cuestiones vinculadas con la justicia penal.

Luego de aprobar el baby
Luego de aprobar el baby bar y completar más de cinco mil horas de estudio práctico, aún necesita superar la prueba oficial para ejercer (REUTERS/Mario Anzuoni)

A pesar del resultado adverso, la empresaria se mantiene firme en su propósito profesional.

“Me dijeron que este era un camino casi imposible y más difícil que la ruta tradicional de la escuela de leyes, pero era mi única opción y se siente tan, tan, tan bien estar aquí y en camino de lograr mis metas”, sostuvo.

¿Cómo logró estudiar Kim Kardashian sin ir a la universidad?

El trayecto de Kim Kardashian hacia la abogacía se desarrolló fuera del modelo universitario tradicional. Utilizó una alternativa regulada por el estado de California, que permite acceder al examen de abogacía mediante un aprendizaje supervisado por un abogado o juez en ejercicio.

Este modelo exige el cumplimiento de horas documentadas de estudio y práctica legal, modalidad reconocida solo en California y tres estados más de Estados Unidos.

En abril de 2024, Kardashian volvió a la Casa Blanca para participar de una mesa redonda sobre la reforma de la justicia penal.

Kim Kardashian protagoniza la serie
Kim Kardashian protagoniza la serie "All’s Fair", donde interpreta a una abogada de divorcios, reflejando su interés por el ámbito legal en la ficción (Disney+)

Además, actualmente protagoniza la serie All’s Fair, dirigida por Ryan Murphy, en la que interpreta a una abogada de divorcios, lo que refuerza su vínculo tanto con el ámbito legal como con los medios.

