Entretenimiento

“No tienes que cambiar por nadie en el mundo”, el mensaje de Robert De Niro a su hija Airyn

A los 82 años, el actor y la joven hablaron sobre la relación que mantienen y la importancia de la aceptación que trascendió lo familiar para inspirar a toda una generación, según publicó Vanity Fair

Guardar
El apoyo incondicional de Robert
El apoyo incondicional de Robert De Niro fue clave en la transición de género de su hija Airyn De Niro (REUTERS/Instagram/@voiceofairyn)

Airyn De Niro, actriz y cantante de 30 años, dio testimonio de cómo el apoyo de su padre, Robert De Niro, resultó determinante en su proceso de transición de género. En declaraciones a Vanity Fair España, Airyn puso de relieve que la actitud empática y el acompañamiento del reconocido actor le permitieron consolidar un entorno familiar marcado por el respeto y la libertad.

La relación entre Robert De Niro y su hija destaca por la comprensión y el respaldo incondicional. “Recibí un apoyo constante por su parte y le estoy muy agradecida”, sostuvo Airyn, una de los siete hijos de De Niro.

El actor mostró siempre aceptación ante la identidad de su hija, subrayando que Airyn “es una chica muy guapa y no necesita hacerse nada” para encajar en estereotipos, aunque apoyó toda decisión que contribuya a su bienestar.

Un respaldo integral y sin condiciones

La empatía y el respeto
La empatía y el respeto familiar permitieron a Airyn De Niro consolidar su identidad y bienestar emocional (Captura: Instagram/@voiceofairyn)

El acompañamiento de Robert De Niro abarcó ámbitos cruciales en la vida de Airyn, desde la validación de su identidad hasta el reconocimiento de su pareja actual. La joven explicó que su padre aceptó su transición, y celebró que ella cuente con alguien que la valora por quien es.

Tienes a alguien que te quiere por la persona que eres y no tienes que cambiar por nadie en el mundo”, confesó Airyn sobre una charla con su padre, según Vanity Fair España. Además, De Niro acompañó a su hija a sesiones de terapia, donde fue rotundo ante el psicólogo: “No hay otra cosa que hacer salvo aceptar a tus hijos tal y como son y decidan lo que decidan hacer con su vida.”

El compromiso familiar se confirmó en junio, cuando De Niro divulgó un mensaje reforzando el amor hacia Airyn, tanto antes como después de la transición. “Quiero a todos mis hijos”, resumió el actor, quien a sus 82 años mantiene una vida personal dinámica, tal como apuntó Vanity Fair España.

La experiencia de Airyn De
La experiencia de Airyn De Niro evidencia el impacto positivo de la aceptación familiar en personas trans (Captura: Instagram/@voiceofairyn)

La familia de Airyn está integrada por su hermano mellizo, Julian, nacido de la relación entre Robert De Niro y la actriz Toukie Smith, además de otros cinco hermanos. Entre ellos destaca Gia, la menor, de dos años y medio, hija de la actual pareja del actor, Tiffany Chen.

Robert De Niro se encuentra en Roma por proyectos profesionales, donde clausurará el festival de cine Alice nella città y recibirá la Lupa Capitolina en reconocimiento a su trayectoria.

Aceptación y transformación

La experiencia de Airyn De Niro muestra el impacto positivo que tiene la aceptación familiar. El ejemplo de Robert De Niro demuestra su capacidad de acompañar a sus hijos y abrazar la diversidad con respeto. Cuando existe un entorno empático y abierto, las personas trans pueden desarrollarse plenamente y encontrar seguridad en quienes los rodean.

Robert De Niro, a sus
Robert De Niro, a sus 82 años, mantiene una vida activa y será homenajeado en el festival de cine Alice nella città en Roma

Más allá del reconocimiento público y la carrera artística, la historia de los De Niro evidencia cómo la empatía y la comprensión en el hogar constituyen un pilar para el bienestar emocional y el crecimiento personal.

La actitud del actor hacia su hija refuerza la importancia de acompañar los procesos vitales de los hijos con amor, apoyo y aceptación, sentando un valioso precedente para otras familias. La familia De Niro transmite el mensaje de que la inclusión transforma vidas, y enriquece los lazos familiares, convirtiendo la diversidad en una fortaleza.

La convicción del actor a la hora de respaldar a Airyn inspira a otras figuras públicas a expresar su apoyo de manera clara, demostrando que el amor y la empatía dentro de la familia pueden allanar el camino hacia una sociedad más justa y comprensiva.

Temas Relacionados

Airyn De NiroRobert De NiroTransición de géneroVanity Fair EspañaAlice nella cittàRomaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Modelo de OnlyFans fue hallada muerta en una bañera y la policía inicia una investigación por asesinato

El rapero malasio Namewee fue arrestado por su conexión con el caso de Iris Hsieh

Modelo de OnlyFans fue hallada

Kim Kardashian confesó que ChatGPT la hizo reprobar su examen de Derecho

La empresaria usó inteligencia artificial para repasar temas legales, pero afirma que obtuvo calificaciones bajas

Kim Kardashian confesó que ChatGPT

Charlie Sheen y el importante papel que perdió contra Tom Cruise: “Influyó el factor traición”

El actor relató las circunstancias de su exclusión de la película que le dio a Cruise su primera nominación al Oscar

Charlie Sheen y el importante

Reese Witherspoon brinda nuevos detalles de la relación de Jennifer Aniston con su ex, Brad Pitt: “Ella no se aferra al pasado”

La actriz de “Legalmente Rubia” negó que su amiga tuviese rencor o algún interés romántico por su exmarido

Reese Witherspoon brinda nuevos detalles

Ricardo Montaner vuelve a México﻿: descubre todas las fechas y ciudades donde se presentará

El cantautor venezolano regresará a territorio mexicano tras dos años de ausencia con un total de 14 conciertos en diferentes ciudades del país

Ricardo Montaner vuelve a México﻿:
DEPORTES
Con los atractivos duelos entre

Con los atractivos duelos entre Liverpool-Real Madrid y PSG-Bayern Múnich se pone en marcha la fecha 4 de la Champions League

La entrevista más íntima a Cristiano Ronaldo: la posible boda con Georgina, su colección de autos y cómo maneja su fortuna

Dafne Navarro y Mariola García lideran la delegación mexicana rumbo al mundial de gimnasia de trampolín en Pamplona 2025

Claudio Tapia presentó la Universidad de la AFA: “Es un anuncio histórico”

La historia del argentino Pedro Cachin, el trabajador silencioso del tenis que tuvo un festejo inolvidable en su título más importante

TELESHOW
El Indio Solari volvió a

El Indio Solari volvió a sacudir las redes: fotos de un ensayo y miles de voces pidiendo su regreso

Pampita opinó sobre el curioso hábito de Marcela Kloosterboer: “¿Alguien más hace eso?”

La sugerente historia de Daniela Christiansson que imita a la de Wanda Nara: “Vida de mamá”

Marley festejó el cumpleaños de Mirko con una fiesta al aire libre y la temática de su videojuego favorito

Fue a Ahora Caigo y dejó sin palabras a Darío Barassi al revelar detalles íntimos de su personalidad

INFOBAE AMÉRICA

Trágico accidente en India: al

Trágico accidente en India: al menos 7 muertos y 14 heridos tras el choque de dos trenes

Francia confirmó la liberación de dos de sus ciudadanos detenidos por el régimen de Irán por supuesto espionaje

La inteligencia surcoreana reveló que el dictador Kim Jong-un evalúa un encuentro con Trump a comienzos de 2026

Israel recibió el cuerpo de otro rehén entregado por Hamas a la Cruz Roja en Gaza

El Gran Museo Egipcio deslumbra con los tesoros de Tutankamón en su primer día abierto al público