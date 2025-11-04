“No tienes que cambiar por nadie en el mundo”, el mensaje de Robert De Niro a su hija Airyn

El apoyo incondicional de Robert De Niro fue clave en la transición de género de su hija Airyn De Niro (REUTERS/Instagram/@voiceofairyn)

Airyn De Niro, actriz y cantante de 30 años, dio testimonio de cómo el apoyo de su padre, Robert De Niro, resultó determinante en su proceso de transición de género. En declaraciones a Vanity Fair España, Airyn puso de relieve que la actitud empática y el acompañamiento del reconocido actor le permitieron consolidar un entorno familiar marcado por el respeto y la libertad.

La relación entre Robert De Niro y su hija destaca por la comprensión y el respaldo incondicional. “Recibí un apoyo constante por su parte y le estoy muy agradecida”, sostuvo Airyn, una de los siete hijos de De Niro.

El actor mostró siempre aceptación ante la identidad de su hija, subrayando que Airyn “es una chica muy guapa y no necesita hacerse nada” para encajar en estereotipos, aunque apoyó toda decisión que contribuya a su bienestar.

Un respaldo integral y sin condiciones

La empatía y el respeto familiar permitieron a Airyn De Niro consolidar su identidad y bienestar emocional (Captura: Instagram/@voiceofairyn)

El acompañamiento de Robert De Niro abarcó ámbitos cruciales en la vida de Airyn, desde la validación de su identidad hasta el reconocimiento de su pareja actual. La joven explicó que su padre aceptó su transición, y celebró que ella cuente con alguien que la valora por quien es.

“Tienes a alguien que te quiere por la persona que eres y no tienes que cambiar por nadie en el mundo”, confesó Airyn sobre una charla con su padre, según Vanity Fair España. Además, De Niro acompañó a su hija a sesiones de terapia, donde fue rotundo ante el psicólogo: “No hay otra cosa que hacer salvo aceptar a tus hijos tal y como son y decidan lo que decidan hacer con su vida.”

El compromiso familiar se confirmó en junio, cuando De Niro divulgó un mensaje reforzando el amor hacia Airyn, tanto antes como después de la transición. “Quiero a todos mis hijos”, resumió el actor, quien a sus 82 años mantiene una vida personal dinámica, tal como apuntó Vanity Fair España.

La experiencia de Airyn De Niro evidencia el impacto positivo de la aceptación familiar en personas trans (Captura: Instagram/@voiceofairyn)

La familia de Airyn está integrada por su hermano mellizo, Julian, nacido de la relación entre Robert De Niro y la actriz Toukie Smith, además de otros cinco hermanos. Entre ellos destaca Gia, la menor, de dos años y medio, hija de la actual pareja del actor, Tiffany Chen.

Robert De Niro se encuentra en Roma por proyectos profesionales, donde clausurará el festival de cine Alice nella città y recibirá la Lupa Capitolina en reconocimiento a su trayectoria.

Aceptación y transformación

La experiencia de Airyn De Niro muestra el impacto positivo que tiene la aceptación familiar. El ejemplo de Robert De Niro demuestra su capacidad de acompañar a sus hijos y abrazar la diversidad con respeto. Cuando existe un entorno empático y abierto, las personas trans pueden desarrollarse plenamente y encontrar seguridad en quienes los rodean.

Robert De Niro, a sus 82 años, mantiene una vida activa y será homenajeado en el festival de cine Alice nella città en Roma

Más allá del reconocimiento público y la carrera artística, la historia de los De Niro evidencia cómo la empatía y la comprensión en el hogar constituyen un pilar para el bienestar emocional y el crecimiento personal.

La actitud del actor hacia su hija refuerza la importancia de acompañar los procesos vitales de los hijos con amor, apoyo y aceptación, sentando un valioso precedente para otras familias. La familia De Niro transmite el mensaje de que la inclusión transforma vidas, y enriquece los lazos familiares, convirtiendo la diversidad en una fortaleza.

La convicción del actor a la hora de respaldar a Airyn inspira a otras figuras públicas a expresar su apoyo de manera clara, demostrando que el amor y la empatía dentro de la familia pueden allanar el camino hacia una sociedad más justa y comprensiva.