Sylvester Stallone eligió esta película suya como “la que realmente perdura” en el tiempo

Sylvester Stallone reveló cuál es la película de su filmografía que prevalece en el tiempo (EFE)

Sylvester Stallone identificó un título de su filmografía como el que “realmente resiste el paso del tiempo”, según detalló en una reciente entrevista con GQ.

En ese diálogo, el actor defendió el carácter actual de El demoledor, película lanzada en 1993 y sugirió que varios de sus elementos anticipan tendencias visibles en la sociedad.

“Creo que fue una gran película. Es una de las pocas que realmente perdura, y está casi a punto de suceder”, afirmó Stallone al repasar su carrera para la revista.

La estrella de cine se refirió al argumento del filme, que muestra un futuro marcado por la erradicación de la violencia y el reforzamiento de normas restrictivas en nombre de la armonía colectiva.

Definió ese panorama como una suerte de “suavización de la sociedad” y agregó: “Todo es tan apacible”.

El actor destacó la vigencia de "El demoledor", señalando que anticipa tendencias sociales que ve en la actualidad global (Captura de pantalla)

En El demoledor, Stallone interpreta al detective John Spartan, liberado de una prisión en estado de animación suspendida para capturar a su antiguo némesis, Simon Phoenix, encarnado por Wesley Snipes.

La historia transcurre en una civilización que penaliza cualquier acto agresivo, y la irrupción del personaje de Snipes desafía el orden establecido.

“Me pareció una película muy contemporánea”, declaró Stallone durante la entrevista. Comentó además que había hablado recientemente con el director de la película, Marco Brambilla, a quien encontró en Nueva York: “Me parece que la película quedó muy bien lograda”.

La valoración del reparto fue otro punto relevante en las declaraciones del actor. Rememoró el trabajo de Snipes y lo calificó como un antagonista “muy memorable”.

“Wesley estaba fuera de serie, muy enérgico, es un buen peleador. Cuando hacíamos secuencias de patadas, utilizaba una placa de protección y aun así el golpe se sentía y era potente”, relató.

Wesley Snipes recibió elogios de Stallone por su energía y la creación de un antagonista memorable en el clásico futurista estrenado en 1993 (REUTERS/Eric Gaillard)

Añadió que la caracterización de Phoenix contribuyó al impacto perdurable de la película: “Hizo cosas interesantes con su peinado y su voz. Estaba en la cima de su carrera entonces”.

La apuesta por rodajes con escenarios reales fue otro aspecto destacado de la producción. Sylvester Stallone compartió en GQ dos situaciones de alto riesgo físico que vivió durante el rodaje.

Una de ellas involucró una garra mecánica de gran tamaño. “Esa garra de metal, a veces los controles hidráulicos se desviaban y la fuerza podía hacerte daño realmente”, explicó.

El otro momento desafiante ocurrió durante la escena en la que su personaje es congelado: “Me colocaron en una tina circular hecha de plexiglás grueso; no se podía romper ni con una maza. Llenaron el recipiente con aceite caliente hasta la boca. Si la escena duraba más de treinta segundos, el nivel podía sobrepasar la nariz y no había salida, porque la tapa estaba atornillada”.

Tras la filmación, intentaron abrir el recipiente a golpes, pero “tuvieron que pegarle veinte veces y no lograron romperlo. Fue una locura”, sostuvo el actor.

Las grabaciones incluyeron desafíos técnicos, como una escena en la que Sylvester Stallone debió permanecer sumergido en un recipiente sellado (EFE/EPA/CAROLINE)BREHMAN/Archivo

Primeras imágenes del biopic “I Play Rocky”

Amazon MGM Studios difundió las primeras imágenes oficiales de Anthony Ippolito en el papel de un joven Sylvester Stallone para el filme I Play Rocky.

El proyecto, bajo la dirección de Peter Farrelly, aborda el proceso de creación de Rocky y la determinación del actor por protagonizar la historia que él mismo ideó.

La película reconstruye la etapa de Stallone a los 29 años, concentrada en vencer limitaciones personales y la resistencia de la industria.

El argumento se centra en el rechazo sistemático de ofertas económicas que excluían a Stallone como protagonista. Solo aceptó vender los derechos bajo la condición de encarnar a Rocky Balboa, lo que obligó a rodar la película con un presupuesto inferior a un millón de dólares.

Anthony Ippolito protagoniza "I Play Rocky", película que muestra los obstáculos personales y profesionales superados por un joven Stallone para filmar "Rocky" (Amazon MGM)

El guion, a cargo de Peter Gamble, y la visión de los productores Toby Emmerich y Christian Baha presentan la historia como “la épica del desvalido detrás de la película definitiva sobre desvalidos”.