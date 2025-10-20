Se reveló el primer vistazo de “I Play Rocky”, el biopic de Sylvester Stallone

La película mostrará cómo Stallone defendió su derecho a protagonizar "Rocky", superando obstáculos y propuestas millonarias para ser su propio héroe (IMBD/United Artists)

Amazon MGM presentó las primeras imágenes de Anthony Ippolito caracterizado como un joven Sylvester Stallone en I Play Rocky, la película que narra la creación y el intenso proceso detrás de Rocky.

El largometraje, actualmente en producción, explora el recorrido de Stallone para llevar a la pantalla una historia que definió su carrera y marcó un hito en la industria cinematográfica.

Según información publicada en la cuenta oficial de Amazon MGM Studios, “la película cuenta la historia real de Sylvester Stallone y su inquebrantable convicción de que no solo debía escribir Rocky, sino que estaba destinado a ser Rocky Balboa”.

El filme retrata a Stallone a los 29 años, en una etapa en la que enfrentaba serias dificultades como actor, con una parálisis facial parcial y un problema de dicción, cuando escribió el guion de Rocky.

Anthony Ippolito interpreta a un joven Sylvester Stallone durante la difícil gestación de "Rocky", en la próxima biopic dirigida por Peter Farrelly (Amazon MGM)

Distintas ofertas que implicaban abandonar el papel principal fueron rechazadas sistemáticamente por Stallone, quien sólo accedió a vender los derechos si conseguía protagonizar la película.

La apuesta personal del intérprete le obligó a rechazar contratos de hasta seis cifras, hasta que logró rodar la película por menos de un millón de dólares.

La determinación y el desafío de enfrentarse a una industria escéptica derivaron en lo que los realizadores califican como “la historia definitiva del desvalido detrás de la película definitiva sobre los desvalidos”.

Además, Stallone no solo alcanzó el papel principal, sino que también logró una nominación al Oscar por su actuación.

El largometraje destaca la determinación de Sly, quien apostó por interpretar a Rocky Balboa pese a la incredulidad de los estudios (United Artists)

Peter Farrelly, reconocido por Green Book, dirige I Play Rocky y encabeza la producción junto a Toby Emmerich y Christian Baha. El guion, escrito por Peter Gamble, se centra en los obstáculos que enfrentó Sylvester Stallone para defender su visión original.

Emmerich y Baha declararon que la película cuenta una historia “tan singular como el propio Sly, un hombre aparentemente común con un talento innegable que necesita compartirlo y se niega a aceptar un ‘no’ por respuesta”.

¿Quiénes actúan en “I Play Rocky”?

El reparto incluye a Stephan James en el papel de Carl Weathers (Apollo Creed en el filme original), AnnaSophia Robb como Sasha Czack, Matt Dillon como Frank Stallone Sr., P.J. Byrne como el productor Irwin Winkler, Toby Kebbell interpretando al productor Robert Chartoff, Tracy Letts como Sandy Maddox (una figura compuesta basada en ejecutivos de Hollywood) y Jay Duplass como el director John Avildsen.

La elección de Anthony Ippolito como protagonista también refleja el tono de la película. El actor buscó activamente el papel, enviando de forma personal una audición grabada después de conocer los detalles del proyecto, lo que resultó clave para obtener el rol.

Anthony Ippolito interpreta a Sylvester Stallone en su etapa como joven actor, durante el arduo proceso para llevar Rocky al cine por primera vez (Paramount+)

Esta iniciativa se alinea con la perseverancia y determinación que Stallone mostró en la vida real, según destacaron los creadores.

Actualmente, la participación oficial de Stallone en la producción se mantiene sin confirmación, tanto en función de asesor como en el equipo técnico.

La película está planeada para su exhibición en salas comerciales bajo el sello de Amazon MGM, aunque la fecha de estreno aún no fue anunciada.

La franquicia de Rocky creció con varias secuelas y la serie derivada Creed, protagonizada por Michael B. Jordan como Adonis Creed. Jordan lideró tres películas de la saga y confirmó que una cuarta entrega está en desarrollo.

La franquicia "Rocky" sigue vigente con la saga "Creed", protagonizada por Michael B. Jordan (Warner)

Stallone apareció como Rocky Balboa en las dos primeras entregas de Creed y expresó que su salida abre la puerta a una nueva generación de historias.

“Este es probablemente mi último rodeo porque lo que ocurrió nunca lo imaginé. Pensé que Rocky estaba terminado en 2006. Luego apareció Michael B. Jordan y todo cambió. Hay una nueva generación, nuevas historias, nuevas aventuras, y estoy feliz de que la audiencia tenga una renovación, ahora ellos deben continuar”, declaró el artista.