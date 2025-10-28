Entretenimiento

Johnny Depp y Tim Burton: la emotiva anécdota que selló una amistad más allá del cine

Durante el rodaje de Sweeney Todd, el director demostró su lado más humano al acompañar al actor en uno de los momentos más difíciles de su vida familiar, dejando huella en su relación

Por Fausto Urriste

Guardar
La alianza Depp-Burton es reconocida
La alianza Depp-Burton es reconocida por su lealtad, solidaridad y respeto a las prioridades personales en el ámbito artístico (Photo by Jeff Vespa/WireImage)

El vínculo entre Johnny Depp y Tim Burton se consolidó tras un episodio que marcó su relación personal y profesional.

Durante el rodaje de Sweeney Todd: El barbero diabólico de Fleet Street en 2007, Depp afrontó uno de los momentos más duros de su vida: su hija, Lily-Rose Depp, sufrió una insuficiencia renal grave causada por una infección de E. coli, lo que la obligó a someterse a diálisis y a permanecer hospitalizada durante semanas.

El gesto de Tim Burton en un momento crítico

En el documental Tim Burton: Life in the Line, citado por Vanity Fair España, Depp recordó cómo la prioridad absoluta fue la salud de su hija. “No puedo trabajar hasta que mi niña mejore”, narró acerca de la conversación con Burton. La respuesta del director fue clara y empática, mostrando total comprensión.

La relación entre Johnny Depp
La relación entre Johnny Depp y Tim Burton se fortalece tras el rodaje de Sweeney Todd y una crisis familiar (Jon Furniss/WireImage)

Depp relató: “No. Ni se te ocurra hablar así. Haremos lo que sea necesario. Ella va a estar bien. Haremos que funcione”, según recoge Vanity Fair España. Depp permaneció junto a Lily-Rose durante más de tres semanas, mientras Burton reorganizó la producción para adaptarse a la situación familiar del actor.

Además, el director visitó el hospital al día siguiente y llevó flores a la familia, comportándose como “el tío abuelo y padrino que es”, según palabras de Depp.

La actitud de Tim Burton demostró un nivel de compromiso profesional y personal poco común en la industria. Para Depp, contar con ese apoyo fue decisivo en un periodo tan delicado. Este tipo de gestos alejados de cualquier compromiso obligado fortalecieron la confianza y el agradecimiento.

El gesto de Tim Burton
El gesto de Tim Burton al visitar a la familia Depp en el hospital refuerza su vínculo personal y profesional (Photo by Jun Sato/WireImage)

El respaldo del director quedó grabado en la memoria de la familia Depp y generó un ejemplo de humanidad dentro de la industria, inspirando a otros a actuar con empatía ante situaciones similares.

Una relación marcada por la colaboración

La relación entre Depp y Burton ha crecido a lo largo de sus numerosas películas juntos. Filmes como El joven manos de tijera y Charlie y la fábrica de chocolate evidencian una complicidad profesional cimentada con el tiempo.

En el reciente Festival Internacional de Cine de Marrakech, Burton abordó la posibilidad de nuevas colaboraciones, explicando: “Nunca pienso: ‘Voy a trabajar con este actor’. Normalmente tiene que ver con que encaje en el proyecto en el que estoy trabajando. De eso se trata el cine: de colaborar y de intercambiar ideas con la gente que te rodea”, señaló Burton según Vanity Fair España.

La apertura a futuras colaboraciones permanece, pero siempre dependerá de la naturaleza de los proyectos y de la conexión creativa entre ambos.

La colaboración entre Depp y
La colaboración entre Depp y Burton se consolida como ejemplo de empatía y humanidad en la industria del cine

La confianza entre los dos artistas proviene de desafíos compartidos y situaciones límite que reforzaron la admiración profesional y una amistad sólida. Esta relación es vista como referente por otros colegas del sector y sirve de ejemplo sobre la importancia de la lealtad en el entorno artístico.

Depp, resiliencia y vigencia en el cine

Tras superar aquella difícil etapa, Depp continuó su carrera, sorteando diversos retos personales y judiciales.

Según Vanity Fair España, el actor se prepara para protagonizar una nueva adaptación de Cuento de Navidad, lo que demuestra que su presencia en el cine permanece vigente. Este nuevo proyecto destaca la capacidad de superación del actor y su fortaleza para reconstruir su vida profesional tras experiencias traumáticas.

Johnny Depp destaca el apoyo
Johnny Depp destaca el apoyo incondicional de Tim Burton durante la grave enfermedad de su hija Lily-Rose Depp

Este episodio evidenció cómo, ante eventos personales traumáticos, el apoyo profesional y humano puede marcar la diferencia.

La relación Depp-Burton es más que una dupla exitosa: representa una alianza basada en la solidaridad, la confianza y el respeto por las prioridades personales. Queda claro que los lazos auténticos pueden prevalecer frente a la adversidad, y la cooperación sincera define las trayectorias más memorables en el cine.

Temas Relacionados

Johnny DeppTim BurtonSweeney Todd: El barbero diabólico de Fleet StreetLily-Rose DeppInsuficiencia renalVanity Fair EspañaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Morris Chestnut repasó sus mejores momentos en el cine y la televisión con anécdotas desconocidas

El actor compartió detalles sobre sus experiencias en el set, la química con sus compañeros y la importancia de la autenticidad en cada uno de sus proyectos

Morris Chestnut repasó sus mejores

Dua Lipa lidera la lista de los menores de 30 más ricos de Reino Unido, esta es la gran fortuna de la cantante

Dua Lipa continúa acumulando éxitos profesionales y personales, mientras su patrimonio crece gracias a contratos con marcas de lujo, giras internacionales y una sólida estrategia empresarial

Dua Lipa lidera la lista

Así fue el “arresto” de Anne Hathaway durante el concierto de Sabrina Carpenter en Nueva York

La actriz participó en el segmento de los shows de Carpenter en el que una celebridad recibe sugerentes esposas antes de la canción “Juno”

Así fue el “arresto” de

‘Stranger Things’: Noah Schnapp enciende las teorías sobre el romance entre Will y Mike

El intérprete de Will Byers volvió a llamar la atención en TikTok tras responder con humor a los comentarios de quienes esperan una historia romántica con su amigo Mike Wheeler en la próxima entrega del éxito de Netflix

‘Stranger Things’: Noah Schnapp enciende

“Chainsaw Man - La Película” arrasó en su estreno con 17,25 millones de dólares y marca un nuevo récord para el anime japonés

El largometraje dirigido por Tatsuya Yoshihara se posicionó entre los debuts más exitosos del género en Estados Unidos

“Chainsaw Man - La Película”
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las bacterias “imposibles” descubiertas bajo

Las bacterias “imposibles” descubiertas bajo el hielo del Ártico podrían cambiar lo que se sabe sobre el clima global

Tres claves para entender por qué sube el dólar

Mercados: las acciones y los bonos argentinos operan sin tendencia clara en Wall Street

El cambio climático intensifica al huracán Melissa y aumenta su poder devastador, advierten los científicos

Decathlon abre su primer local en Buenos Aires el 8 de noviembre: qué se llevarán los primeros visitantes

INFOBAE AMÉRICA
El renovado protagonismo de París

El renovado protagonismo de París en el mercado global del arte: cifras récord y nuevas dinámicas

Estados Unidos reubicó a sus fuerzas militares en el Caribe por el huracán Melissa

Cuenta regresiva para la elección del nuevo director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

Al menos 15 personas murieron tras caer un autobús por un barranco en el centro de Bolivia

Jeanine Áñez afirmó que Bolivia dejó de depender de la “trinchera ideológica” del ALBA

TELESHOW
La promesa de Thiago Medina

La promesa de Thiago Medina a su hermana melliza que lo eligió padrino de su hijo

Macarena Paz relató el arduo momento que atraviesa por la salud de su hija Abril: “Se complicó a nivel conductual”

Lissa Vera habló del enojo de Lourdes y contó cómo imagina el reencuentro en Bandana: “Se me rompe el corazón”

A quién salvó el jurado en la gala de eliminación en la noche turca de Masterchef Celebrity

Diego Topa abrió su corazón y felicitó a su pareja con un mensaje de cumpleaños: “Sos todo lo que soñé”