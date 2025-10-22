Entretenimiento

Rick Astley confesó por qué decidió alejarse de la música en su mejor momento: “No amaba lo suficiente ese estilo de vida”

El intérprete de Never Gonna Give You Up compartió una mirada íntima sobre su trayectoria, marcada por la exposición, la ansiedad y el aprendizaje personal. También describió cómo la familia y la autenticidad se convirtieron en su pilar central

Por Dante Martignoni

Guardar
Never Gonna Give You Up alcanzó el número 1 en 25 países, ganó el premio al Mejor Sencillo Británico en 1988 y acumula más de mil millones de reproducciones en YouTube y Spotify

Rick Astley, conocido mundialmente por el éxito Never Gonna Give You Up, definió la fama como “una tontería encantadora”. En una conversación con el High Performance podcast, el cantante británico repasó su vida y carrera, abordando con honestidad los desafíos personales y profesionales que marcaron su trayectoria, así como el papel de la familia, la terapia y la autenticidad en su bienestar.

Durante la entrevista, compartió recuerdos de su infancia en el noroeste de Inglaterra, en un entorno familiar marcado por la separación de sus padres y episodios de tensión con su padre.

Relató cómo, tras la venta de la casa familiar para invertir en un pequeño negocio, vivió en una precaria vivienda junto a sus hermanos y su padre, quien alternaba entre estados de ánimo extremos bajo presión.

Astley recordó un episodio especialmente tenso en el que su hermano intervino para protegerlo, una experiencia que, según él, dejó huella pero también le enseñó sobre resiliencia. “No guardo rencor a mi padre. Sé que me quería, pero simplemente no pudo controlar ciertas cosas”, explicó en el High Performance podcast.

Rick Astley reveló a los
Rick Astley reveló a los entrevistadores, Jake Humphrey y Damian Hughes cómo la fama, la familia y la terapia marcaron su vida y carrera (Captura de video: YouTube)

La música fue refugio y vía de escape para Astley. Recordó que, aunque su padre detestaba la música pop, le compró su primer buen set de batería y le permitió ensayar con sus amigos hasta altas horas. “Eso también fue una forma de amor”, reconoció.

Su paso por varias bandas locales y la posterior firma con los productores Stock Aitken Waterman marcaron el inicio de su carrera profesional. El salto definitivo llegó cuando Pete Waterman, tras escuchar su voz, le propuso grabar un disco. Aunque al principio dudó en dejar a su banda, finalmente aceptó y, poco después, se encontró en el epicentro de la industria musical británica de los 80.

Éxito, fama y el precio a pagar

Astley describió el ambiente de aquellos años como una “fiebre absoluta”, rodeado de artistas y productores que encadenaban éxitos. Comenzó con tareas modestas, como preparar té y café para otros músicos, una experiencia en la que descubrió el valor del trabajo en equipo. “Creo que eso me dio una visión más completa de la industria”, señaló.

El lanzamiento de Never Gonna Give You Up marcó un antes y un después. La canción, que no compuso pero interpretó con su característica voz, se convirtió en un fenómeno global. Con humor, Astley resumió su esencia: “Si me abrieran como un caramelo, diría ‘Never Gonna Give You Up’ en el centro”.

El fenómeno del rickrolling y
El fenómeno del rickrolling y las plataformas digitales impulsaron un nuevo vínculo del artista con las generaciones más jóvenes (Captura de video)

El éxito le brindó seguridad financiera y reconocimiento internacional, pero también le enfrentó a la presión y la ansiedad. “La fama sería maravillosa si se pudiera encender y apagar”, reflexionó.

Admitió que disfrutaba los conciertos y la conexión con el público, aunque nunca se sintió cómodo con la exposición constante. “Ser famoso en el supermercado no sirve de nada. Lo que realmente me emociona es ver cómo una canción puede significar tanto para alguien en el público”, confesó.

Ese precio pasó factura. Astley habló abiertamente sobre la ansiedad que le provocaban los frecuentes viajes y el miedo a volar, que llegó a paralizarlo durante las giras: “Desarrollé un miedo a volar porque viajaba casi todos los días. Llegó un momento en que no podía más”, relató.

Reconoció que, en la industria, muchos recurren a mecanismos poco saludables para sobrellevar la presión, pero él eligió alejarse del foco mediático: “No amaba lo suficiente ese estilo de vida como para seguir. Tenía una hija pequeña, una pareja increíble y había ganado suficiente dinero. Decidí parar”, explicó en el High Performance podcast.

Terapia, reconstrucción y regreso inesperado

La terapia fue crucial en su reconstrucción personal. El cantante de 59 años se mostró agradecido por contar con los recursos y el entorno social para recibir ayuda profesional. “Estoy eternamente agradecido de haber tenido la oportunidad de hacer terapia”, afirmó.

La ayuda profesional le permitió
La ayuda profesional le permitió superar bloqueos, fortalecer su matrimonio y aprender a manejar la exposición mediática (Captura de video: YouTube)

La honestidad emocional y el trabajo introspectivo le permitieron reconciliarse con su pasado y fortalecer su matrimonio. “Muchos hacemos terapia para mantener unida nuestra vida y nuestra familia”, añadió.

Años después, Astley experimentó un regreso triunfal. El fenómeno del rickrolling y el resurgimiento de su música lograron que volviera al centro de la cultura pop.

En 2023, Never Gonna Give You Up superó las 1.000 millones de reproducciones en Spotify, un hito que el propio artista calificó de “difícil de imaginar” cuando la canción se lanzó en 1987: “Cuando hicimos ese disco, ni siquiera había internet. Hablar de 1.000 millones era impensable”, comentó en el High Performance podcast.

El retorno a grandes escenarios como Glastonbury o el Royal Albert Hall se vivió con asombro y gratitud. Relató que, antes de salir al escenario en Glastonbury, su hija lo tranquilizó: “No te preocupes, el público estará ahí”.

Astley volvió a presentarse en
Astley volvió a presentarse en grandes recintos como Glastonbury y el Royal Albert Hall, experimentando gratitud y emoción ante la respuesta del público (REUTERS)

Remarcó la relevancia del apoyo familiar y el sentido del humor ante la adversidad. “Cuando nos reunimos los hermanos, reímos y lloramos recordando nuestra infancia. Quizá sea algo muy británico, pero reírse de la adversidad ayuda a superarla”, compartió.

Familia, autenticidad y legado

En la actualidad, Astley valora ante todo la autenticidad y la familia. Se mostró especialmente orgulloso de su hija Amelia y de la relación con su esposa Lena, quien también es su mánager. “Lo que más me enorgullece es nuestra hija. Es sólida, talentosa y supo afrontar todo lo que implica tener un padre famoso”, expresó.

Reconoció que la creatividad y la determinación de su esposa fueron claves en su vida y carrera, y que la autenticidad es el valor que más aprecia y procura transmitir.

Al concluir la entrevista con High Performance podcast, Astley resumió su visión con una reflexión que resume su filosofía: “la música me ha dado mucho, pero lo esencial sigue siendo la conexión humana, la honestidad y la capacidad de emocionarse, tanto en el escenario como en la intimidad familiar".

Temas Relacionados

Rick AstleyEntretenimientoMúsicaNever Gonna Give You UpFamaTerapiaGlastonburyCultura popEntrevistas PodcastMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Fans en Colombia lanzan tendencia “Queremos Twice en nuestros cines” tras quedar fuera del estreno del documental

La campaña digital busca que las principales cadenas de cine y la productora del documental incluyan al país entre los países seleccionados para el estreno

Fans en Colombia lanzan tendencia

Una petición que busca reemplazar a Bad Bunny en el Super Bowl con George Strait

La elección del puertorriqueño para el show de medio tiempo ha generado opiniones divididas.

Una petición que busca reemplazar

El papel de “Friends” para el que Mariska Hargitay audicionó, pero fue rechazada

Antes de convertirse en la icónica Olivia Benson de “La ley y el orden”, la actriz soñaba con ser comediante.

El papel de “Friends” para

La Tigresa del Oriente regresa con un homenaje a Michael Jackson

La cantante peruana utilizó su cuenta de TikTok para lanzar su versión de “Thriller” en español

La Tigresa del Oriente regresa

“Baywatch”: así luce Donna D’errico a los 57 años

La exestrella de ‘Guardianes de la Bahía’ revive su icónico papel con una sensual sesión fotográfica en bikini

“Baywatch”: así luce Donna D’errico
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bullrich habló del vínculo que

Bullrich habló del vínculo que tendría con Villarruel y adelantó que buscará “meter goles” en el Senado

Escándalo en La Matanza con la fiscalización de La Libertad Avanza: el PRO se retiró del operativo con graves acusaciones

Un temporal de lluvia, viento y granizo azotó al sur de Buenos Aires: se voló el techo de un hospital y hubo más daños

Hoy se conocerá el veredicto contra el hombre que mató, descuartizó y quemó en la parrilla a su vecina en Campana

Mi primera cana, o cómo envejecer leyendo el Génesis

INFOBAE AMÉRICA
Volodimir Zelensky condenó el ataque

Volodimir Zelensky condenó el ataque de Rusia contra Kiev y afirmó que “las palabras rusas sobre diplomacia no significan nada”

Costa Rica extraditó a Estados Unidos al nicaragüense Elías Herrera Hernández

Donald Trump viajará a Japón la próxima semana para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Kiev: al menos seis muertos y 17 heridos

Zelensky viajará a Suecia para anunciar un acuerdo conjunto sobre exportaciones en materia de defensa

TELESHOW
Melody Luz se decidió por

Melody Luz se decidió por un jugado cambio de imagen y regresó a un antiguo look: “Soy otra”

Zaira Nara confesó que alcanzó una nueva marca en su etapa como soltera: “Es un momento récord en mi vida”

La Joaqui, a corazón abierto sobre Luck Ra tras sus dolorosas historias del pasado: “Es mi primer amor”

El entrenamiento de Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, durante su embarazo que causó polémica: su palabra

El blooper de Maxi López en MasterChef Celebrity y la burla de Wanda Nara: “Está al revés”