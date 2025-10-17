El regreso de Gwyneth Paltrow: “Ahora soy mucho más indulgente conmigo misma”

La actriz protagoniza 'Marty Supreme' y aborda su imagen pública y vida personal en una entrevista exclusiva

Gwyneth Paltrow vuelve al centro de la escena como protagonista de la portada de de British Vogue, en un momento crucial de su carrera y vida personal.

Su regreso al cine con Marty Supreme y una reflexión sobre la autenticidad y la reinvención marcan una etapa en la que, tras más de tres décadas bajo el escrutinio público, la actriz y empresaria se muestra más consciente de su identidad y legado.

Durante la entrevista realizada en su casa de Amagansett, en los Hamptons, Paltrow analizó la compleja relación entre su imagen pública y la búsqueda de autenticidad.

Gwyneth Paltrow regresa al cine y reflexionó sobre autenticidad y reinvención en British Vogue

La estrella reconoció el peso de la exposición mediática y la presencia constante de energía a su alrededor: “Lo que resulta difícil, creo, es que puedes sentir cuando hay mucha energía girando a tu alrededor, ya sea positiva o negativa... Necesitaba reparar y reconectar profundamente con quién soy, qué es importante para mí y por qué estoy aquí”.

Esta sensibilidad impulsó una reinvención continua, centrada en la honestidad y la autocompasión. “Ahora soy mucho más indulgente conmigo misma”, afirmó Paltrow en la entrevista, subrayando que la madurez le permitió relativizar la presión y anteponer el equilibrio personal.

Imagen pública y autenticidad

El regreso de Paltrow al cine con Marty Supreme representa un hito, al tratarse de su primer papel protagónico fuera del universo Marvel en casi 15 años. La película, dirigida por Josh Safdie y coprotagonizada por Timothée Chalamet, relata la historia de un vendedor de zapatos neoyorquino de los años 50 que se convierte en campeón internacional de tenis de mesa.

Paltrow destacó el desafío de rodar en Nueva York y la presión mediática que le recordó sus inicios en la actuación (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo)

Paltrow encarna a Kay Rockwell, una estrella de cine retirada y distante, un papel para el que el director buscaba “una cualidad de nobleza inalcanzable” que la actriz aporta de manera natural.

La propia Paltrow admite que el rodaje resultó desafiante, especialmente por la presión de las cámaras y la exposición en las calles de Nueva York, lo que le recordó los comienzos de su carrera: “Tengo PTSD por lo fotografiada que fue mi vida hace 30 años”, declaró a British Vogue.

A pesar de ello, resalta el entusiasmo generado por su regreso, sobre todo entre los más jóvenes, y la satisfacción de afrontar un reto profesional que la conecta con sus raíces artísticas.

Vida personal y gestión de la crítica

En su vida personal, Paltrow valora el equilibrio familiar y la estabilidad junto a sus hijos y su esposo Brad Falchuk (Instagram/Gwyneth Paltrow)

En el ámbito personal, Paltrow describe una vida guiada por la búsqueda de equilibrio y gratitud familiar. Con sus hijos Apple y Moses en la universidad y su matrimonio con Brad Falchuk consolidado, valora los rituales cotidianos y la estabilidad alcanzada.

“Estoy en paz cuando estoy en casa y, con suerte, tengo a un par de hijos cerca. Pero también me siento increíblemente afortunada por mi matrimonio y la amistad que compartimos”, aseguró.

La experiencia del divorcio con Chris Martin y el proceso de “conscious uncoupling” —en su momento polémico— representa hoy un motivo de orgullo: “Todavía me siento muy orgullosa de que lo hicimos y de que lo vivimos. No puedo decir cuánta gente se me acerca para agradecerme por eso y por ayudar a crear ese modelo”.

La autenticidad y la capacidad de reinventarse definen la trayectoria y la imagen pública de Gwyneth Paltrow (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La gestión de la crítica y la percepción mediática acompañaron de forma constante a Paltrow. La reciente publicación de una biografía no autorizada por la periodista Amy Odell reactivó el debate sobre su figura.

“Me parece muy sexista. Pensé: ‘¿Por qué los hombres tienen a Walter Isaacson y yo tengo a esta persona?’”, señaló en British Vogue.

Paltrow también refuta las críticas a su liderazgo y a la gestión de su imagen pública, defendiendo el derecho a controlar su propia narrativa y a mostrarse con transparencia, sin renunciar a la autocrítica ni a la evolución personal.

Estreno de “Avengers: Infinity War” - Los Angeles, California, Estados Unidos. 23/04/2018 - La actriz Gwyneth Paltrow. REUTERS/Mario Anzuoni

A lo largo de la conversación, queda claro que la vida y carrera de Paltrow estuvieron marcadas tanto por errores como por logros y que la clave fue aprender de ambos caminos para avanzar. La autenticidad y la capacidad de reinventarse siguen siendo sus mayores fortalezas.