“Nunca me imaginé que mi vida estaría tan expuesta”: la contundente confesión de Julia Roberts sobre la fama

Julia Roberts reveló cómo la fama afectó su vida privada y familiar (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Julia Roberts reflexionó sobre el impacto de la fama y la exposición mediática durante su intervención en el pódcast Smartless en YouTube. Al inicio de su carrera en Hollywood, no anticipó el nivel de atención pública ni cómo esto transformaría su vida cotidiana.

“Nunca me imaginé que mi vida estaría tan expuesta”, afirmó la actriz, señalando que la notoriedad alteró su entorno personal y familiar. La sensación de falta de anonimato y la presión de estar siempre bajo observación la llevaron a establecer límites claros entre su vida pública y privada.

Estrategias para proteger la vida privada

Durante la conversación, Roberts explicó que preservar su autenticidad requirió decisiones conscientes sobre qué aspectos de su vida compartir y cuáles reservar.

La actriz compartió sus estrategias para proteger su bienestar emocional ante la exposición mediática (REUTERS/Mario Anzuoni)

Entre las medidas más relevantes, la actriz decidió dejar de leer cualquier cosa sobre sí misma en los medios, lo que fue clave para proteger su bienestar emocional y evitar la influencia de la opinión pública en su percepción personal.

Además, priorizó su vida familiar, eligiendo trabajos compatibles con su deseo de estar presente para sus hijos y su esposo, el director de fotografía Danny Moder. Hizo pausas en su carrera cada vez que considera que el equilibrio personal lo requiere.

Roberts reconoció que mantener estas rutinas le ayuda a conservar la tranquilidad y le permite vivir lejos del ruido mediático.

La familia, eje del equilibrio de Julia Roberts

Roberts destacó la importancia de la familia y el equilibrio personal en su carrera (REUTERS/Yara Nardi)

Roberts considera que la familia es su principal pilar. Su matrimonio con Moder, tras más de 20 años, significa complicidad y apoyo constante. “Danny es mi mejor amigo y la única persona con la que quiero compartir mi vida”, sostuvo la actriz, resaltando el valor de los lazos familiares.

Compartió anécdotas sobre la crianza de sus tres hijos y el intercambio de cartas manuscritas, una tradición que refuerza la unión en su hogar. También relató que, durante el rodaje de “Eat Pray Love”, permanecer separados durante siete semanas resultó difícil y ambos desean evitar repetir esa experiencia, pues les permitió valorar aún más el tiempo juntos.

Éxito profesional sin perder la esencia

A lo largo de su carrera, Roberts vivió situaciones decisivas tanto en lo profesional como en lo personal. Desde su salto a la fama con Mystic Pizza, el fenómeno global de Mujer bonita y su consolidación en títulos como Erin Brockovich, una mujer audaz y Las vueltas del destino, la actriz conservó sus valores.

La actriz celebró su participación en 'After the Hunt' y su ovación en Venecia (Amazon MGM Studios via AP)

En Smartless, recordó cómo la notoriedad de Mujer bonita la sorprendió mientras trabajaba en otro proyecto, lo que le permitió mantener distancia del torbellino mediático y centrarse en la actuación.

Hizo hincapié en la importancia de elegir proyectos que realmente la entusiasmen, rechazando aquellos que comprometan su paz interior.

Autenticidad y control sobre la propia vida

Roberts definió el éxito como la posibilidad de elegir y mantener control sobre la vida propia. “Hay mucho más margen de elección de lo que solemos creer”, expresó en el pódcast, ilustrando que cada persona puede decidir su grado de implicación en la industria.

Roberts subrayó el valor de la autenticidad frente a la presión de la industria (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Destacó su satisfacción por participar en proyectos recientes como After the Hunt, dirigida por Luca Guadagnino, estrenada en el Festival de Cine de Venecia con una ovación de seis minutos. Este tipo de experiencias le permite crecer profesionalmente sin renunciar a su esencia.

La entrevista dejó claro que, para Julia Roberts, la autenticidad es una práctica cotidiana presente en sus relaciones, elecciones profesionales y manera de lidiar con la fama.

Concluyó que su vida habría sido muy diferente sin la persona adecuada a su lado, reafirmando que los vínculos personales prevalecen sobre cualquier reconocimiento externo. Con este testimonio, Roberts demuestra que el verdadero éxito se construye a partir del equilibrio y la lealtad a uno mismo, incluso en los escenarios de mayor exposición.