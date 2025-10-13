Entretenimiento

Natalie Portman celebró la paz y la liberación de rehenes tras el fin de la guerra en Jerusalén

La estrella de “El cisne negro” celebró la liberación de rehenes en Jerusalén y abogó por la positividad en tiempos difíciles

Por Antonela Rabanal

Natalie Portman emocionó al público en Lyon al celebrar el fin de la guerra en su Jerusalén natal durante el Festival Lumière (REUTERS/Mario Anzuoni)

La emoción de Natalie Portman se hizo evidente en el Festival Lumière de Lyon, donde la actriz y productora, nacida en Jerusalén, compartió su sentir ante el fin de la guerra y la liberación e intercambio de rehenes y prisioneros en su ciudad natal.

“Hoy es un día muy, muy emotivo. Ver el final de la guerra y la liberación e intercambio de prisioneros y rehenes es realmente un día trascendental, y parece casi una locura hablar de cualquier otra cosa que no sea celebrar, con suerte, la paz”, expresó.

Sus palabras, con un profundo significado personal, marcaron el inicio de su participación como invitada de honor en el certamen francés, que este año rinde homenaje a su trayectoria.

Cabe destacar que, si bien se manifestó a favor de la liberación de rehenes israelíes por parte de Hamás, la artista ha mantenido una postura distante de su país natal, llegando incluso a rechazar el Premio Génesis en 2018.

"No quería dar la impresión de que apoyaba a Benjamin Netanyahu", dijo la actriz en 2018 tras su rechazo al Premio Génesis (Europa Press)

Además, se ha mostrado crítica hacia el Primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

“Decidí no asistir porque no quería dar la impresión de que apoyaba a Benjamin Netanyahu, que iba a pronunciar un discurso en la ceremonia”, expresó por ese entonces, según recogió la agencia Reuters.

Durante la jornada, Portman fue el centro de atención en el Festival Lumière, que le dedicó una retrospectiva de su obra y proyectó la emblemática El cisne negro en el Auditorio de Lyon, con capacidad para 2.000 personas.

La película, originalmente estrenada de 2010, se convirtió en una de las producciones mejores valoradas de Hollywood.

Portman destacó la importancia de transmitir optimismo, considerando esencial aportar positividad en tiempos de crisis global (REUTERS/Benoit Tessier)

La expectativa por su presencia se reflejó en la larga fila de asistentes que buscaban un lugar para escucharla y disfrutar de la proyección. Quienes no lograron acceder al evento esperaban asistir a la clase magistral que la ganadora del Oscar ofrecería al día siguiente.

En su intervención, Portman presentó Arco, una película animada que produjo junto a Sophie Mas bajo el sello MountainA y que tuvo su estreno en el festival antes de su lanzamiento en salas francesas.

La estrella de cine destacó la importancia de aportar optimismo en tiempos difíciles: “Siento definitivamente la necesidad de poner positividad en el mundo en este momento”, afirmó en declaraciones recogidas por Variety.

Además, mencionó que sus dos últimos proyectos como productora y actriz, The Gallerist y Good Sex, son comedias que se estrenarán el próximo año, lo que refleja su inclinación actual hacia propuestas luminosas y esperanzadoras.

La artista habló de su interés en tecnologías como la inteligencia artificial y su influencia sobre la creatividad en el cine (REUTERS/Mario Anzuoni)

Portman también abordó el impacto de la tecnología en la industria cinematográfica, mostrando su interés por las nuevas formas de creatividad que surgen ante innovaciones como la inteligencia artificial.

“Me interesa toda forma de expresión y tengo curiosidad por ver qué innovaciones aparecen frente a la nueva tecnología, porque creo que cuando surge algo como la inteligencia artificial, es cuando la gente se vuelve realmente creativa y las formas cambian, como ocurrió con la fotografía. Así que tengo curiosidad por lo que sucederá en nuestra industria”, reflexionó.

Natalie Portman y su preparación como bailarina para “El cisne negro”

Al presentar El cisne negro, Portman recordó su formación en ballet durante la infancia y su pasión por la danza como medio de expresión emocional.

Describió su colaboración con el director Darren Aronofsky como “un sueño absoluto” y compartió su perspectiva sobre la autoexpresión femenina en el arte, marcada por su experiencia como actriz infantil.

Natalie Portman obtuvo su primer Oscar como Mejor actriz por la película "El cisne negro", estrenada en 2010 (20 Century Fox)

“Las chicas en el ballet son infantilizadas, se las llama ‘niñas’ y no ‘mujeres’, se les pide que mantengan sus cuerpos como niñas, no como mujeres”, explicó Portman, quien se ha destacado como defensora de los derechos de las mujeres.

Y continuó en su declaración: “Para mí, estar en esa posición como artista infantil, tratando de complacer a la figura parental que es el director, y luego pasar a buscar ese placer por mí misma: convertirse en artista es encontrar placer para uno mismo y no hacer nada para nadie más”.

