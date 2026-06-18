El Grammy estrena categoría asiática y BTS se perfila como favorito tras un regreso récord

La Recording Academy creó el Grammy al Mejor Desempeño de Pop Asiático, una nueva categoría que debutará en la ceremonia de 2027 y que posiciona a BTS entre los candidatos fuertes

Con cinco nominaciones al Grammy acumuladas entre 2021 y 2023, ningún trofeo en el estante y un regreso que batió récords en el Billboard 200, BTS llega al ciclo de premiaciones 2027 con una ventaja que no tenía antes: una categoría diseñada, al menos en parte, a la medida de lo que el grupo surcoreano hace mejor.

La Recording Academy anunció la creación del Mejor Interpretación de Música Pop Asiática (Best Asian Pop Music Performance), una de cinco categorías nuevas que debutarán en la ceremonia del 7 de febrero de 2027. La distinción reconoce interpretaciones de música pop con uso sustancial de idiomas asiáticos —K-pop, J-pop y C-pop entre los géneros elegibles—, lo que convierte a BTS en uno de los candidatos naturales más fuertes del nuevo reconocimiento.

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Arirang, el quinto álbum de estudio de BTS, debutó con 641.000 unidades equivalentes en el Billboard 200 y logró una segunda semana en el número uno, un récord para el grupo - REUTERS/Mario Anzuoni

Arirang, el quinto álbum de estudio del grupo, lanzado el 20 de marzo de 2026 tras casi cuatro años de pausa, debutó con 641.000 unidades equivalentes en su primera semana en el Billboard 200 —la mayor apertura del año hasta esa fecha—, según datos de Luminate. En su segunda semana sumó 187.000 unidades adicionales y se mantuvo en el número uno del listado, una marca que ningún otro álbum de BTS había alcanzado: los seis anteriores líderes del grupo solo permanecieron una semana en lo más alto.

El sencillo “Swim”, chiefly written by RM, se convirtió en el séptimo número uno de BTS en el Billboard Hot 100, el primero desde 2021, con más de 80 millones de visualizaciones en YouTube. A nivel global, el álbum superó los 3,98 millones de copias físicas vendidas en su primer día, según Hanteo Chart, y más de 18 millones de espectadores siguieron el concierto de regreso en Seúl a través de Netflix.

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BTS llega al ciclo de los Grammy 2027 con cinco nominaciones previas y sin premios, tras haber competido entre 2021 y 2023 en categorías principales - REUTERS/Issei Kato

La historia con el Grammy: cinco veces cerca, ninguna con trofeo

La relación de BTS con los Grammy comenzó como presentadores. El 10 de febrero de 2019, los siete integrantes —Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook— aparecieron en la 61ª entrega anual, la primera ocasión en que un grupo de K-pop asistía a la ceremonia. Entregaron el Grammy al Mejor Álbum de R&B a H.E.R., en una aparición que marcó un antes y un después para la visibilidad del género coreano en los grandes escenarios de la industria musical occidental.

El sencillo Swim se convirtió en el séptimo número uno de BTS en el Billboard Hot 100, aunque su letra en inglés lo deja fuera de la nueva categoría del Grammy - (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Las nominaciones llegaron después. “Dynamite” les dio su primera candidatura en la 63ª edición (2021), en la categoría Mejor Interpretación de Pop en Dúo o Grupo; el premio fue para Lady Gaga y Ariana Grande por “Rain on Me”. Al año siguiente, “Butter” repitió la nominación en la misma categoría —perdieron ante Doja Cat y SZA— y el grupo actuó en vivo en la gala del 3 de abril de 2022, con una puesta en escena que incluyó a agentes del Servicio Secreto como parte del montaje. Fue su única actuación en la historia del certamen.

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En la 65ª edición (2023), las nominaciones se multiplicaron. “My Universe”, la colaboración con Coldplay, aspiró a Mejor Interpretación de Pop en Dúo o Grupo, y el álbum Music of the Spheres de Coldplay —en el que BTS participó— entró en la categoría Álbum del Año. Además, “Yet to Come” compitió por Mejor Video Musical. Ninguna de las tres candidaturas se tradujo en una victoria. El balance total del grupo es de cinco nominaciones y cero premios.

La crítica leyó Arirang como una declaración de identidad de BTS, con referencias al folclore coreano y una apertura construida sobre la melodía tradicional Arirang - REUTERS/Lucy Nicholson

La nueva categoría y el desafío del idioma

El anuncio de la Recording Academy generó lecturas encontradas en la industria. Publicaciones como GMA Network señalaron que, si bien la categoría representa un avance para el reconocimiento de la música asiática, algunos señalan que segrega a los artistas del continente de las competencias principales —precisamente cuando BTS acaba de demostrar, con Arirang, que puede competir de igual a igual con cualquier acto occidental en términos comerciales y críticos.

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El requisito de elegibilidad más relevante para BTS es el lingüístico: la Recording Academy exige que las canciones candidatas hagan un uso “sustancial y claramente identificable” de al menos un idioma asiático. Eso deja fuera a “Swim”, el sencillo principal de Arirang y el único en inglés del álbum. Según consignó The Straits Times, observadores de la industria anticipan que HYBE y Big Hit Music presentarán en cambio canciones en coreano del álbum, con “Body to Body” como la candidata más mencionada por su producción orientada a la actuación en vivo y su tejido de motivos del folclore coreano.

La elegibilidad del Grammy al Mejor Desempeño de Pop Asiático exige un uso sustancial de idiomas asiáticos, por lo que HYBE y Big Hit Music podrían postular una canción en coreano como Body to Body - REUTERS FOR EDITORIAL USE ONLY/File Photo

Desde el punto de vista crítico, Arirang ofrece material robusto. BBC describió los primeros quince minutos del álbum como portadores de la energía agresiva y rapera del disco Dark & Wild de 2014, y afirmó que el grupo “recobró el fuego” que había cedido durante la era de los sencillos en inglés. Rolling Stone habló de “bravura colectiva”, mientras que Consequence of Sound, otorgó al álbum una calificación de B+ y describió la secuencia de apertura como “una aplanadora de cuatro canciones de hip-hop”. The Guardian lo calificó como un regreso que “hace honor a su estatus como el mayor fenómeno del pop del planeta”.

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El peso de “Arirang” como argumento

El álbum no llega solo con cifras de ventas. Su propuesta artística —producida por Diplo como ejecutivo, con colaboraciones de El Guincho, Mike WiLL Made-It, Kevin Parker de Tame Impala, JPEGMAFIA y Flume, entre otros— fue leída por la crítica como una declaración de identidad. El título recupera el nombre de la canción folclórica coreana más antigua del repertorio popular del país, cuya primera grabación data de 1896, y la apertura del disco teje motivos de esa melodía tradicional sobre una base de hip-hop producida por Diplo.

La gira mundial de BTS asociada a Arirang incluye 82 fechas en 34 países, ya vendió más de 2,4 millones de entradas y confirmó seis paradas en América Latina para 2026 - REUTERS/Issei Kato

Billboard en su edición del 7 de abril, report que el álbum acumulaba la mayor cantidad de semanas en el número uno entre todos los líderes del grupo. La gira mundial asociada —82 fechas en 34 países, con seis paradas en América Latina confirmadas entre octubre y noviembre de 2026— ya agotó más de 2,4 millones de entradas para sus primeras 41 presentaciones.

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La nueva categoría del Grammy abre una vía que no existía en los cinco intentos anteriores. Si “Body to Body” u otro corte en coreano del álbum queda entre los nominados en febrero de 2027, BTS competirá por primera vez en una categoría donde su idioma no es una desventaja estructural, sino el criterio central de elegibilidad.