Las 10 mejores películas de Pixar hasta el momento, según la crítica internacional

GQ ordenó una lista de las mejores películas de Pixar según la valoración de la crítica internacional

Entre las mejores películas de Pixar hay tres décadas de fantasía, personajes ya clásicos y una incógnita que reaparece cada cierto tiempo: si el estudio sigue a la altura de su propia leyenda.

Según GQ, esa discusión puede ordenarse en una lista que va de Toy Story 4 a Toy Story, con una selección guiada por la valoración de la crítica internacional.

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10. “Toy Story 4″

"Toy Story 4" disipó las dudas sobre una cuarta entrega de Pixar con una historia sobre la despedida y alcanzó un 96% en Rotten Tomatoes

La décima plaza es para Toy Story 4 (2019), una película que disipó los recelos iniciales ante la idea de una cuarta entrega. GQ la presenta como una fábula melancólica sobre el aprendizaje de la despedida y sobre el acto de dejar marchar a quien se quiere.

El regreso de Woody y Buzz aparecía otra vez como una decisión difícil de justificar, pero la película confirmó que Pixar aún encontraba motivos para volver a ese universo. Su puntuación en Rotten Tomatoes es del 96%.

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9. “Coco”

"Coco" abordó el afecto, la vida y la muerte a partir de la iconografía del Día de los Muertos y recibió un 97% de la crítica (Pixar)

En el noveno puesto figura Coco (2017), descrita por GQ como una fábula fantástica que aprovecha la iconografía del Día de los Muertos para abordar asuntos ligados al afecto, la vida y la muerte.

La única reserva que recoge el texto apunta al giro vinculado con el villano, un recurso que la publicación considera demasiado repetido dentro de la filmografía del estudio. Aun así, su valoración en Rotten Tomatoes alcanza el 97%.

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8. “Hoppers”

"Hoppers" tiene una puntuación de 97% en Rotten Tomatoes, de acuerdo con GQ (Pixar)

La octava posición corresponde a Hoppers (2026), el título más anómalo del listado por su fecha y por su presencia en una clasificación cerrada. El texto de GQ lo vincula con Daniel Chong, creador de Somos osos, y recuerda su trabajo previo en los storyboards de Cars 2 e Intensamente, además de varios cortos de Toy Story.

La película se define como una comedia en la que Chong demuestra su capacidad para retratar el alma del mundo animal. Su puntuación en Rotten Tomatoes también aparece fijada en 97%.

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7. “Los Increíbles”

"Los Increíbles" fue la primera película de Pixar que resolvió con precisión la animación por ordenador de personajes humanos y obtuvo un 97%

En séptimo lugar aparece Los Increíbles (2004), una película nacida, según el texto, de una mezcla entre la propia familia de Brad Bird y Los Cuatro Fantásticos de Jack Kirby. El resultado se presenta como una sinfonía pop muy celebrada en su estreno.

La valoración inicial también se apoyó en un avance técnico concreto: fue la primera producción del estudio que acertó de lleno con la animación por ordenador de personajes humanos. Según GQ, también cabe una lectura ideológica posible, aunque su director la atribuye a la casualidad; su nota crítica quedó en 97%.

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6. “Intensamente”

"Intensamente" confirmó la capacidad de Pixar para transformar ideas abstractas en cine accesible dentro de la mente de una niña y logró un 98% (Disney+)

La sexta posición es para Intensamente (2015), planteada como la prueba más clara de la capacidad de Pixar para convertir ideas abstractas en cine accesible. La película entra en el interior de la mente de una niña y convierte ese territorio en una maquinaria narrativa plenamente funcional.

El texto atribuye esa audacia imaginativa a Pete Docter y subraya que la película todavía guarda un impulso experimental hacia la mitad del metraje. La crítica la elevó hasta el 98% en Rotten Tomatoes.

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5. “Up”

"Up" ocupa el quinto puesto con un 98%

Up (2009) ocupa el quinto puesto con un 98%. Aquí la entrada adopta un tono frontal ante la existencia de una minoría de críticos que no quedó satisfecha con la película.

La observación no se detiene en argumentos técnicos ni en detalles de trama. Lo que queda es la idea de que ese desacuerdo existe, pero también la dificultad de comprenderlo desde la admiración que despierta la película.

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4. “Toy Story 3″

"Toy Story 3" fue presentada como un cierre para la saga de Pixar, con carga emotiva, ambición narrativa y un 98% en Rotten Tomatoes

En cuarto lugar aparece Toy Story 3 (2010), que durante mucho tiempo pareció el cierre definitivo para ese grupo de personajes. GQ la sitúa como un final muy logrado, con carga emotiva y con la ambición propia de las terceras partes que se atreven a ir más lejos.

La publicación destaca también todo lo que rodea a su antagonista, descrito como francamente aterrador. Esa combinación de despedida, riesgo y amenaza le permitió alcanzar un 98% en Rotten Tomatoes.

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3. “Buscando a Nemo”

"Buscando a Nemo" convirtió el reto técnico de animar el fondo del océano en una historia centrada en la angustia de un padre pez y alcanzó el 99%

El tercer puesto es para Buscando a Nemo (2003), una película que partía de un reto técnico casi imposible sobre el papel: levantar un largometraje de animación en el fondo del océano. El resultado, según la revista, está muy lejos de reducirse a una exhibición de destreza visual.

La clave está en su prólogo, donde la angustia de un padre desesperado adquiere una fuerza física y emocional inmediata. La película transforma esa experiencia en algo singular con un detalle decisivo: ese padre no es un hombre, sino un pez; su valoración llegó al 99%.

2. “Toy Story 2″

"Toy Story 2" consolidó a Pixar con una secuela que pasó del plan de estreno en video doméstico a una valoración perfecta de 100% en Rotten Tomatoes

La segunda plaza la ocupa Toy Story 2 (1999), nacida contra una expectativa más modesta. Según recoge GQ, Disney quería aprovechar el éxito de los personajes con una secuela destinada directamente al vídeo doméstico, pero Pixar entendía que aquella historia tenía potencial.

El tiempo acabó dándole la razón al estudio. La película pasó a la historia como una de las mejores secuelas de todos los tiempos y alcanzó el 100% en Rotten Tomatoes.

1. “Toy Story”

"Toy Story" encabeza la lista de las mejores películas de Pixar según la crítica internacional y mantiene un 100% en Rotten Tomatoes

El primer lugar, como cierre natural del recorrido, es para Toy Story (1995), el punto donde empezó todo, con una valoración de 100%. A mediados de los 90, la idea de un largometraje enteramente construido con animación por ordenador parecía demasiado arriesgada para una industria que usaba esa herramienta solo en soluciones visuales puntuales.