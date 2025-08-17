La extrema preparación de Mila Kunis para “El cisne negro”: “Mucho baile y muy poca comida”

Mila Kunis reveló que su preparación para "El cisne negro" consistió en extensas jornadas de baile y una dieta extremadamente restringida (REUTERS/Fox Searchlight)

Mila Kunis compartió detalles sobre la preparación que realizó para interpretar a la bailarina Lily en la película El cisne negro, en el marco del 15º aniversario del estreno del film dirigido por Darren Aronofsky.

La actriz confesó que el proceso fue exhaustivo y exigente, especialmente en lo que respecta a la alimentación y el entrenamiento físico.

“Mi preparación consistió en mucho baile y muy poca comida, sé que no se supone que deba decir eso, pero es la verdad. Tomaba mucho caldo y bailaba durante 12 horas al día”, afirmó en una entrevista reciente con la revista Vogue.

La estrella relató que, originalmente, el equipo tenía planeados tres meses de entrenamiento antes del inicio del rodaje, pero un retraso obligado por problemas en el financiamiento extendió la preparación a seis meses.

“Perdimos algo de financiamiento y eso se extendió a seis meses, mientras Darren intentaba reunir dinero. Fue malo para Darren, pero Nat y yo estábamos felices porque tuvimos tres meses extra para bailar”, señaló Kunis.

La actriz detalló que durante seis meses practicaba ballet por 12 horas diarias y solo consumía caldo para su papel como Lily (Fox Searchlight)

Durante el proceso, Mila Kunis enfrentó dificultades físicas importantes. “Tuvimos que grabar esas escenas de baile durante horas, y tenía moretones por todas las costillas de tantas veces que me levantaban”, recordó.

Además, reveló que sufrió una dislocación de hombro poco después de empezar la producción.

“Pensé que estaba completamente arruinada, pero Darren me envió a un acupunturista y, de alguna manera, todo salió bien”, contó.

El método del director Darren Aronofsky para generar tensión entre las protagonistas en el set también fue tema de conversación.

“Intenté ser un director astuto y hacer que discutieran. Mila y Natalie se dieron cuenta muy rápido de lo que estaba haciendo y se burlaron de mí, así que pronto fue una broma que todos entendimos. Son muy inteligentes y captaron cualquier truco en el que yo estuviera trabajando”, sostuvo el cineasta.

El director Darren Aronofsky intentó generar tensión entre las protagonistas, pero ambas estrellas descubrieron rápidamente sus estrategias y lo tomaron con humor (REUTERS/Yara Nardi)

La experiencia de Natalie Portman con Mila Kunis

Natalie Portman, ganadora del Oscar a Mejor Actriz por su papel en la película, también se pronunció sobre las dinámicas en el rodaje.

“Recuerdo que estaba separada de Mila y que no compartíamos mucho espacio cuando no estábamos filmando. Darren hizo algún comentario al principio como, ‘Nat, Mila está bailando muy bien’. Y yo pensaba: ‘¡Por supuesto que sí! Es tan talentosa y me alegra que le esté saliendo bien’”, explicó.

Por su parte, Kunis añadió: “Darren me decía, ‘Nat está trabajando muy, muy duro. Ni siquiera descansa sábados y domingos’. Entonces yo le mandaba un mensaje a Nat y ella respondía: ‘¿…No, no es cierto?’. Así fue como nos dimos cuenta de lo que Darren intentaba hacer, pero todo fue en buen plan”.

La colaboración entre ambas estrellas no fue producto del azar. Natalie relató que ella misma sugirió a Mila para el papel de Lily, después de enterarse de que tenía algo de experiencia en ballet.

“Habíamos sido amigas durante años y recuerdo que estaba con ella en el mercado de pulgas Rose Bowl, hablando de esta película de ballet que estaba haciendo”, rememoró Portman.

Natalie Portman fue quien recomendó a Mila Kunis para el papel de Lily, tras conversar sobre su experiencia breve y sobrevalorada en ballet (Fox Searchlight)

Y continuó en la anécdota: “Mila dijo: ‘Recuerdo cuando me sacaba las zapatillas de puntas…’, y yo pensé: ‘¿Bailaste ballet?’. Inmediatamente llamé a Darren y le dije que había una actriz increíble con experiencia en ballet que sería perfecta para Lily”.

Asimismo, Mila Kunis aclaró que su experiencia había sido exagerada: “Creo que dije, ‘Bailé una vez’, y eso se transformó en que yo había tomado clases de puntas”.

La exigente preparación y la dinámica entre las protagonistas se tradujeron en un éxito de taquilla global. Con un presupuesto de 13 millones de dólares, El cisne negro recaudó cerca de 330 millones en todo el mundo.

Además del reconocimiento comercial y crítico, la producción terminó consolidando la relación profesional y personal entre las co-protagonistas.

El propio director fue objeto de elogios por parte de Kunis: “Todos los periodistas querían saber cuán intimidante era Darren: ‘¿Tan intenso era su set? ¿Tan intenso era él?’. Siempre respondía que era un tipo amable, que incluso nos llevó a ver Crepúsculo un día que teníamos descanso. Los periodistas siempre quedaban decepcionados porque él no era un alma torturada que nos trataba mal”.

La complicidad entre Portman y Kunis fue clave en el éxito de la película (Fox Searchlight)

De cara a la celebración del aniversario, Natalie Portman definió ver la versión final de la película por primera vez como una experiencia impactante y emocionante.

“No entendí del todo el tono de la película mientras filmábamos y me sorprendió mucho lo que terminó siendo. La primera vez que la vi fue impactante y estimulante en el mejor sentido”, expresó.