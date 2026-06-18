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La última publicación de Daveigh Chase cobra nuevo significado tras su repentina muerte

La estrella infantil que alcanzó reconocimiento internacional a comienzos de los años 2000 falleció a los 35 años

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Daveigh Chase
Fans recuerdan a Daveigh Chase a través de su última publicación en Instagram.

Daveigh Chase, conocida por sus trabajos en cine y doblaje, falleció a los 35 años, según informó su pareja, Roy Hernandez. La noticia generó reacciones entre seguidores y colegas, quienes recordaron su carrera artística y acudieron a sus redes sociales para expresar mensajes de despedida.

Tras conocerse su fallecimiento, numerosos usuarios comentaron la última publicación que la actriz había compartido en Instagram.

La imagen, publicada el 19 de noviembre de 2017, muestra a Chase posando al aire libre junto a un globo con forma de unicornio. La fotografía, en blanco y negro, la presenta vistiendo una blusa negra semitransparente, jeans oscuros desgastados, gafas de sol y un collar largo.

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Junto a la imagen, la actriz escribió una breve frase: “Los unicornios SÍ existen”. Con el paso de los años, la publicación permaneció como una de las últimas actualizaciones visibles en su cuenta.

Daveigh Chase publicó su última foto en 2017.
Daveigh Chase publicó su última foto en 2017.

Tras la difusión de la noticia de su muerte, usuarios de la plataforma acudieron al espacio para dejar mensajes de condolencias y recordar algunos de sus trabajos más conocidos.

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“Descansa en paz, hermosa. Te merecías algo mucho mejor. Gracias por la nostalgia, tus palabras y tu voz tan especiales, que moldearon a estos personajes para que fueran algo tan memorable en nuestras vidas. Dejaste una huella imborrable en nuestros corazones. Que Dios te bendiga, vuela alto con los ángeles”, escribió un usuario.

Daveigh Chase alcanzó reconocimiento internacional a principios de la década de 2000 gracias a varios proyectos cinematográficos y de doblaje. Uno de sus trabajos más conocidos fue la voz de Lilo en la película animada Lilo & Stitch, estrenada por Disney en 2002.

Daveigh Chase
Daveigh Chase es conocida por ser la voz de Lilo para la versión en inglés de Lilo & Stich. Sipa Press

Antes de ese papel, la artista participó en la versión en inglés de la película animada El viaje de Chihiro, dirigida por Hayao Miyazaki. En el doblaje de la cinta, ganadora del Premio Óscar a la Mejor Película de Animación, interpretó la voz de Chihiro, la protagonista de la historia.

Ese mismo periodo también estuvo marcado por su incursión en el cine de terror. En 2002 interpretó a Samara Morgan en El Aro, adaptación estadounidense de la película japonesa Ringu.

El personaje se convirtió en uno de los elementos más reconocidos de la producción y contribuyó a consolidar la presencia de Chase en la industria cinematográfica.

Murió Daveigh Chase, actriz de Samara en "El aro"
Daveigh Chase interpretó a Samara Morgan en "El aro" (Captura de video/Instagram)

La actriz también participó en otras producciones destacadas, entre ellas Donnie Darko (2001), película que con el tiempo adquirió estatus de culto entre parte del público y la crítica especializada.

La noticia de su fallecimiento fue difundida por diversos medios estadounidenses. Según informó Roy Hernandez a TMZ, Daveigh Chase murió el martes después de enfrentar complicaciones de salud relacionadas con meningitis y una infección sanguínea que derivó en sepsis.

De acuerdo con el mismo reporte, la actriz había sido hospitalizada en Los Ángeles a principios de junio debido a problemas de desnutrición.

Posteriormente, Hernandez creó una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para ayudar a cubrir gastos relacionados con la situación médica de la actriz.

El novio de Daveigh Chase creó una campaña de GoFundMe para apoyarla con sus gastos médicos. (GoFundMe)
El novio de Daveigh Chase creó una campaña de GoFundMe para apoyarla con sus gastos médicos. (GoFundMe)

En la descripción de la campaña, Hernandez compartió detalles sobre las dificultades personales que, según explicó, la famosa había enfrentado durante distintos momentos de su vida.

“Tras una infancia difícil y un doloroso distanciamiento de su familia, Daveigh sufrió acoso escolar y tuvo dificultades para encontrar seguridad y felicidad en el centro de Los Ángeles”, escribió.

En el texto publicado en la campaña, Hernandez describió a Chase como una persona importante en su vida y expresó su deseo de acompañarla durante el proceso médico.

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