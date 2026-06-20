El elenco de ‘Friends’ despide a James Burrows, el director que cambió sus vidas: “Nos hizo sentir en familia”

El elenco de ‘Friends’ despide al director James Burrows (Composición fotográfica/NBC/NBC/)

La muerte de James Burrows, uno de los directores de televisión más influyentes de las últimas décadas, provocó una inmediata reacción entre las estrellas de Friends. Apenas se confirmó su fallecimiento a los 85 años, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Lisa Kudrow recurrieron a sus redes sociales para despedirse del hombre que ayudó a dar forma a una de las comedias más exitosas de la historia.

La familia del realizador confirmó a la revista People que Burrows falleció pacíficamente el viernes 19 de junio, rodeado de sus seres queridos. No se dieron a conocer detalles sobre la causa de su muerte.

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Burrows desarrolló la mayor parte de su carrera detrás de cámaras y su influencia fue determinante en el éxito de numerosas series. Dirigió más de 1.000 episodios de televisión, ganó 11 premios Emmy y acumuló 48 nominaciones. Su nombre quedó ligado a clásicos como Cheers, Taxi, Frasier, Will & Grace, The Mary Tyler Moore Show, Mike & Molly y, por supuesto, Friends.

A pesar de que no suele hacer posts personales en su Instagram, Matt LeBlanc preparó una publicación especial en homenaje de su exdirector (Redes sociales)

Matt LeBlanc, quien encarnó a Joey Tribbiani, expresó su tristeza por la partida del director. El actor compartió dos fotografías con Burrows, una de ellas tomada durante el especial televisivo Must See TV: An All-Star Tribute to James Burrows, realizado en 2016.

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“Jimmy, las palabras no pueden describir el impacto y la influencia que tuviste sobre nosotros y sobre todos los que tuvieron la suerte de conocerte”, escribió. “Señor, usted es un verdadero ícono en muchos sentidos. Mis mejores deseos para su próximo acto. Te vamos a extrañar. Que Dios te bendiga”.

David Schwimmer también publicó una fotografía junto al realizador que lideró varios episodios de Friends. El intérprete de Ross Geller aseguró que Burrows conseguía sacar la mejor versión de cada actor con el que trabajaba.

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David Schwimmer recordó al legendario director como una figura paterna que marcó profundamente al elenco de Friends. (Redes sociales)

“Jimmy Burrows sacaba lo mejor de cada actor con el que trabajaba y elevaba cada programa que dirigía, haciéndolo más divertido y más conmovedor de lo que cualquiera esperaba”, expresó. “Su calidez, humildad y generosidad nos hacían sentir seguros, como una familia, y estoy seguro de que no fuimos el único elenco que se sintió así. Cuidaba de nosotros dentro y fuera de cámara”.

El actor describió a Burrows como una auténtica figura paterna durante los años en que trabajaron juntos. “Era cariñoso, sabio, alentador, desafiante, instructivo, paciente, inspirador y juguetón; y, en mis mejores días, me gusta pensar que incluso estaba orgulloso de mí”, dijo en redes sociales. “Miles de guionistas, actores, productores, miembros del equipo y ejecutivos de cadenas fueron afortunados por haber compartido un estudio con él, verlo trabajar y aprender de su talento incomparable”.

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Por su parte, Lisa Kudrow (Phoebe Buffay durante las diez temporadas de Friends) también recordó al director. Ambos además habían trabajado juntos en The Comeback.

“Gracias, Jimmy. Quiero decir… por todo”, escribió con pesar.

Lisa Kudrow recordó a James Burrows con una imagen desde el set y un mensaje breve cargado de gratitud. (Redes sociales)

El director que creyó en ‘Friends’ desde el primer día

La relación entre James Burrows y Friends comenzó incluso antes de que la serie se convirtiera en un fenómeno mundial. En sus memorias Directed by James Burrows, publicadas en 2022, el director recordó que, pese a tener una agenda completamente ocupada, sintió un “buen presentimiento” y la convicicón de que debía hacerse cargo del piloto

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“Me enamoré inmediatamente de esos seis chicos en las páginas del guion. El 95 % del guion original del piloto llegó a emitirse”, recordó.

Burrows incluso anticipó el fenómeno cultural que estaba por comenzar y advirtió al elenco sobre cómo cambiarían sus vidas una vez que la serie llegara a la televisión.

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El reconocido director estuvo detrás de 15 episodios de Friends, incluida una entrega que le valió una nominación al Emmy. (NBC)

“Les dije a los chicos: ‘Esta es su última oportunidad de disfrutar del anonimato. Una vez que la serie se estrene, no podrán ir a ningún sitio sin ser perseguidos’. Ninguno me creyó”.

El tiempo terminó dándole la razón. Friends se volvió una de las comedias más populares de todos los tiempos y transformó a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer en estrellas internacionales.

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A lo largo de la serie, Burrows dirigió 15 episodios, entre ellos “The One with the Blackout”, trabajo que le valió una nueva nominación a los premios Emmy.