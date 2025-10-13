Brittany Snow contó cómo la lectura y la escritura la ayudaron a reencontrarse con su bienestar

Brittany Snow revela cómo aceptar su ansiedad fortaleció su vida personal y profesional (YouTube: Bustle)

Brittany Snow se consolidó como una referente en la conversación sobre salud mental y autocompasión. Tal afirmación se evidencia a partir de una reciente entrevista publicada por Bustle en YouTube, en la que la actriz y autora compartió que aceptar su ansiedad y enfrentarla de forma abierta le permitió desarrollar una fortaleza que antes desconocía.

“Aceptar mi ansiedad me hace más fuerte”, afirmó Snow, resaltando el papel fundamental de la autoayuda y la literatura en su proceso personal y profesional.

En ese sentido, Snow explicó que su afinidad por libros de autoayuda y memorias responde a una intensa búsqueda de autocomprensión y aprendizaje.

La actriz destaca el papel de la literatura y la autoayuda en su proceso de autoconocimiento (REUTERS/Kylie Cooper)

“A veces leer ficción me hace sentir que no estoy aprendiendo tanto como cuando leo no ficción o autobiografías”, expuso. La actriz sostuvo que encontrar espacios de reflexión en textos honestos la ayudó a enfrentar sus emociones complejas desde joven.

Perfeccionismo y vulnerabilidad, aliados inesperados

El perfeccionismo y la autoexigencia marcaron profundamente su vida, influenciados tanto por el entorno familiar como por una carrera artística iniciada a los tres años. “Me acompañaron desde niña, y aunque me ayudaron en mi carrera, también fueron una carga”, reconoció sobre esos rasgos de personalidad.

Snow también compartió que la hipervigilancia y la necesidad de anticipar problemas surgieron durante su infancia, lo que le permitió desempeñarse bien en el trabajo, pero dificultó que pudiera disfrutar sus logros. Según la actriz, con frecuencia el éxito le traía más alivio que alegría.

El perfeccionismo y la autoexigencia marcaron la infancia y carrera de Brittany Snow (YouTube: Bustle)

Además, Snow abordó la presión social que enfrentan las mujeres para ser perfectas y agradables, una expectativa que, según expresó, dificulta reconocer los propios méritos. “No estamos realmente supuestas a ocupar espacio de esa manera, a decir ‘lo logré’”, señaló.

Libros que enseñan a aceptar la ansiedad

El autoconocimiento de Snow tuvo un impulso clave a través de la literatura. Destacó El alma sin ataduras de Michael A. Singer, con el cual comprendió que podía observar sus pensamientos y emociones sin identificarse con ellos.

Relató que este libro resultó fundamental para distanciarse de la rumiación mental: “Fue la primera vez que me explicaron que no soy mis pensamientos, que puedo observarlos desde fuera”.

Snow recomienda libros clave para aprender a gestionar la ansiedad y el crítico interior (REUTERS/Daniel Cole)

También mencionó Are You Mad At Me? de Meg Josephson, enfocado en la aceptación y el manejo del crítico interior. Entre las frases que más la marcaron se encuentra: “La verdad es que todo estará bien en cuanto tú estés bien con todo. Y ese es el único momento en que todo estará bien”.

Durante su divorcio, Snow recurrió a Indomable de Glennon Doyle, que transmite el mensaje de que el amor propio implica dejar de intentar controlar cada aspecto de la vida. Por último, destacó la honestidad de El año del pensamiento mágico de Joan Didion, un libro que la acompañó en sus procesos de duelo y que conecta profundamente sin recurrir a lecciones explícitas.

September Letters: de la ansiedad a la conexión colectiva

El proyecto September Letters, creado junto a Jasper Guest, surgió por la necesidad de compartir vulnerabilidades y mostrar que hablar de ellas genera conexión. Snow relató que en la adolescencia, un artículo sobre trastornos alimenticios le dio esperanza y sentido de pertenencia.

La presión social sobre las mujeres para ser perfectas dificulta el reconocimiento de logros, según Snow (REUTERS/Daniel Cole)

Años después, tras abrirse en una entrevista, una joven se le acercó con ese mismo artículo en la mano, un momento que confirmó el valor de compartir experiencias. September Letters recopila cartas y testimonios de todo el mundo para convertir el dolor en punto de encuentro y no de aislamiento.

Autoexploración y nuevas etapas profesionales

Snow subrayó el valor de la autoexploración y la literatura en su trabajo actoral. Después de un periodo de dudas y pausa, destacó sentirse orgullosa por haber retomado su carrera y los desafíos que implica.

Entre sus proyectos más recientes están The Murdoch Murders: Death in the Family, previsto para octubre, y The Beast In Me, que se estrenará en noviembre en Netflix.

La autoexploración y la literatura impulsaron el regreso profesional de Brittany Snow (REUTERS/David Swanson)

Para ambos, la actriz realizó lecturas intensivas acerca de los personajes y las temáticas, lo que le permitió profundizar en la psicología de sus roles y encarar los desafíos profesionales desde una perspectiva renovada.

La entrevista con Bustle concluyó con Snow reafirmando que aceptar y convivir con su ansiedad la fortalece.

Hoy, tras años de trabajo personal, reconoce una voz interior que le recuerda que todo estará bien, una presencia que antes no tenía y que, según sus palabras, transformó su modo de enfrentar la vida.