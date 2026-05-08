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La batalla legal de Taylor Swift por “The Life of a Showgirl” suma nuevas acusaciones

La cantante enfrenta una demanda presentada por Maren Flagg, quien asegura que el título del álbum infringe una marca registrada desde 2015

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The Life of a Showgirl - Taylor Swift
Una artista de Las Vegas acusa a Taylor Swift de apropiación de marca por su nuevo álbum “The Life of a Showgirl”. (Instagram/TaylorSwift)

Taylor Swift respondieron a la demanda presentada por la exbailarina de Las Vegas, Maren Flagg, quien acusa a la cantante de infracción de marca registrada por el uso del título The Life of a Showgirl en su más reciente álbum.

La demanda fue presentada en marzo de 2026. Flagg, conocida artísticamente como Maren Wade, sostiene que el nombre del disco es demasiado similar a la marca registrada Confessions of a Showgirl, frase que registró en 2015 y que ha utilizado para desarrollar su identidad artística y promocionar sus espectáculos de cabaret.

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En su presentación judicial, Flagg solicitó que se impida de manera inmediata la venta de mercancía relacionada con el álbum mientras el proceso continúa en tribunales.

La respuesta legal de Taylor Swift fue presentada el miércoles y obtenida por Variety. En el documento, los representantes de la cantante cuestionaron la validez de la demanda y señalaron que la acción judicial no debió haber sido presentada.

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Los abogados de Taylor Swift aseguraron que la demanda no debería existir. REUTERS/Daniel Cole
Los abogados de Taylor Swift aseguraron que la demanda no debería existir. REUTERS/Daniel Cole

“Esta moción, al igual que la demanda de Maren Flagg, jamás debió haberse presentado. Se trata simplemente del último intento de la Sra. Flagg de utilizar el nombre y la propiedad intelectual de Taylor Swift para impulsar su propia marca”, afirmaron los abogados de Swift en el escrito.

El equipo legal de la cantante argumentó además que no existe posibilidad de confusión entre el álbum de Taylor Swift y los espectáculos desarrollados por la demandante.

Según el documento, las presentaciones de Maren Flagg se realizan en espacios reducidos y orientados principalmente a públicos mayores de 55 años.

Los abogados mencionaron entre los lugares donde se presenta la artista comunidades para adultos mayores, complejos residenciales y locales de cabaret de menor capacidad. Asimismo, señalaron que el sitio web de Flagg no muestra próximas fechas de presentaciones.

Los looks de Taylor Swift en su nuevo álbum
Los abogados de Taylor Swift argumentan que la demandante no tiene el mismo público que la cantante.

La defensa de Swift también cuestionó la comparación realizada entre el álbum The Life of a Showgirl y la propuesta artística de Flagg, calificando ese paralelismo como “absurdo”.

Otro de los argumentos expuestos en la respuesta judicial apunta a la actividad reciente de Flagg en redes sociales. Según los abogados de Taylor , antes del anuncio oficial del álbum, la demandante no utilizaba la frase “The Life of a Showgirl” en publicaciones promocionales.

El documento sostiene que, tras el lanzamiento del proyecto musical, Flagg comenzó a publicar contenido relacionado con la cantante y con el disco en múltiples ocasiones en plataformas como Instagram y TikTok. Según el escrito, las menciones superaron las 40 publicaciones.

Por su parte, el abogado de Flagg, Jaymie Parkkinen, declaró al medio Billboard que tanto él como su clienta mantienen la intención de continuar con la demanda.

Maren Flagg planea continuar con la demanda hasta el final. (Instagram)
Maren Flagg planea continuar con la demanda hasta el final. (Instagram)

En otro comunicado difundido por CBS News tras la presentación inicial de la demanda en marzo, Parkkinen afirmó que Flagg nunca fue contactada previamente sobre el uso de la frase por parte de Swift.

El abogado también señaló que la cantante habría intentado registrar The Life of a Showgirl como marca ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Según esa versión, la solicitud no prosperó debido a la similitud con la marca previamente registrada por Flagg.

Parkkinen defendió además el derecho de su clienta a proteger su trabajo y su identidad comercial. “La ley de marcas existe para garantizar que los creadores de todos los niveles puedan proteger lo que han creado”, indicó.

Maren Wade aseguró que The Life of a Showgirl tiene un concepto parecido a su proyecto llamado “Confessions of a Showgirl”.
Maren Wade aseguró que The Life of a Showgirl tiene un concepto parecido a su proyecto llamado “Confessions of a Showgirl”.

Hasta el momento, el caso permanece abierto y ambas partes continúan intercambiando argumentos legales ante la corte.

La demanda se centra en determinar si el uso del título del álbum puede generar confusión comercial o vulnerar derechos de propiedad intelectual previamente registrados.

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