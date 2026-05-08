Natalie Portman muestra su vida en París mientras espera a su tercer hijo

Natalie Portman dio un vistazo a su vida cotidiana en Paris. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Natalie Portman compartió una serie de imágenes sobre su vida cotidiana en París mientras espera la llegada de su tercer hijo, el primero junto a su actual pareja, el músico y productor Tanguy Destable.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram realizada el jueves 7 de mayo de 2026, la estrella de Black Swan tituló el conjunto de fotografías con la frase “Paris últimamente”.

PUBLICIDAD

En la publicación mostró distintos momentos de su rutina en la capital francesa, donde reside desde hace casi una década.

El carrusel de imágenes comienza con un autorretrato de la actriz frente al río Sena, con la iluminación nocturna de la ciudad y la arquitectura parisina al fondo. A lo largo de la serie, también se incluyen imágenes de obras de arte, escenas de naturaleza y un ramo de flores rosadas.

PUBLICIDAD

Natalie Portman compartió fotografías de su vida en Paris. (Instagram)

En otra de las fotografías aparece su perro descansando frente a una estantería de libros, seguido de una imagen del animal en el exterior. La publicación concluye con una toma nocturna en la que se observa a Portman caminando, con el paisaje urbano desenfocado de fondo.

La actriz confirmó en abril su embarazo durante una entrevista con la revista Harper’s Bazaar. Este será su tercer hijo. Natalie Portman ya es madre de dos niños, Aleph, de 13 años, y Amalia, de 9 años, fruto de su relación con el coreógrafo Benjamin Millepied.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que la estrella de Hollywood se trasladó a París en 2014 junto a sus hijos tras la designación de Millepied como director del Ballet de la Ópera de París.

Sin embargo, la pareja se divorció en marzo de 2024 en medio de rumores sobre la supuesta relación extramatrimonial de Benjamin con la activista Camille Étienne. Tras la separación, la actriz decidió permanecer en la ciudad.

PUBLICIDAD

Natalie Portman se divorció de Benjamin Millepied en 2024. (EFE/EPA/NINA PROMMER)

En declaraciones recogidas previamente por PEOPLE, una fuente del sector indicó que Portman ha desarrollado una vida estable en la capital francesa. Según esa versión, la famosa ha consolidado su rutina en la ciudad, adaptándose al idioma y a la cultura local.

“Lleva una vida parisina normal. Su francés es bueno y fluido, lo que demuestra lo a gusto que se siente aquí. Decidió quedarse aquí por la educación de sus hijos y construyó una nueva vida en torno a ellos y a sus negocios tras su divorcio de Benjamin. Y el resultado es que se ha enamorado de París”, expresó el informante.

PUBLICIDAD

En marzo de 2025, se confirmó públicamente la relación entre Natalie Portman y Tanguy Destable, luego de que ambos fueran vinculados por medios franceses.

En mayo de 2025, la actriz habló en una entrevista con la plataforma Net-a-Porter sobre su experiencia viviendo en Francia. En esa conversación describió diferencias culturales en la interacción cotidiana y en las normas sociales de convivencia.

PUBLICIDAD

Natalie Portman contó que encontró muchas diferencias culturales entre Francia y Estados Unidos. (AP)

Portman señaló que percibe un estilo de comunicación distinto en París, especialmente en la manera en que las personas interactúan en espacios públicos y comerciales. También mencionó diferencias en las dinámicas sociales en comparación con Estados Unidos.

“La gente de aquí es increíblemente amable; solo hay que saber cómo interactuar para no ser nosotros los maleducado. Ahora, cuando vuelvo a Estados Unidos, pienso: ”¿Cómo iba a entrar en una tienda y no saludar a todo el mundo? Es raro", expresó.

PUBLICIDAD