Hailey Bieber reconoce sentirse limitada por la atención mediática a su matrimonio con Justin Bieber

Hailey Bieber reflexiona sobre el juicio público por estar casada con Justin Bieber. (Reuters)

Hailey Bieber habló sobre la exposición pública que enfrenta debido a su vida personal y profesional, en una entrevista con la revista TIME. Durante la conversación, la fundadora de la marca de cuidado de la piel Rhode se refirió a la presión que experimenta por formar parte de una familia conocida y por estar casada con Justin Bieber.

Hailey Bieber, hija del actor Stephen Baldwin, señaló que suele sentirse observada y evaluada públicamente, por lo que considera difícil cometer errores cotidianos o expresarse libremente cuando sus acciones y declaraciones reciben una amplia cobertura pública.

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“En esta posición, en general, hay mucho juicio por parte de la gente. Cuando intentas descubrir quién eres a gran escala y frente a tantas personas diferentes, resulta muy restrictivo cometer errores normales o, por ejemplo, decir o hacer algo inapropiado”, indicó.

La empresaria también habló sobre su relación con los medios y afirmó que a menudo se siente “realmente incómoda” en las entrevistas porque considera que algunas de sus declaraciones son interpretadas de manera distinta a su intención original.

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Hailey Bieber admitió que se siente incómoda dando entrevistas por temor a que sus palabras sean malinterpretadas. (Captura de video)

“Siento que mis palabras se tergiversan o las cosas se malinterpretan por completo”, señaló. Añadió que esa situación la lleva en ocasiones a cerrarse emocionalmente y evitar compartir aspectos personales de su vida.

A pesar de ello, Hailey Bieber manifestó que desea mantener una relación abierta con su audiencia y continuar compartiendo momentos personales y profesionales. “Quiero poder ser yo misma y mostrar quién soy realmente”, comentó.

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Sin embargo, explicó que le resulta difícil lidiar con la constante observación pública y cómo eso hace que su imagen se vea afectada.

“A veces se siente difícil que todo sea analizado y examinado minuciosamente. La gente crea una historia sobre ti y a veces puede resultar muy incómodo y extraño porque pienso: ‘Simplemente no es real’, sostuvo.

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Y añadió: “Cuando la gente ya tiene una opinión formada sobre algo y sobre ti, no les importa cuál sea la verdad. Simplemente disfrutan creyendo lo que creen”.

Hailey Bieber afirmó que es difícil aceptar que la gente piense cosas falsas sobre ella. (REUTERS/Daniel Cole)

Aunque siente la necesidad de defenderse, Hailey añade que ha aprendido que “hay un límite a lo que puedes hacer y decir, hasta el punto en que simplemente tienes que decir: ‘Tengo que vivir mi vida y seguir adelante’”.

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Más adelante, Bieber resumió esa experiencia afirmando que con frecuencia se siente “muy incomprendida”.

En las últimas semanas, Hailey Bieber también estuvo presente en distintos eventos públicos relacionados con la industria del entretenimiento y la moda.

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La empresaria asistió durante dos fines de semana consecutivos al festival Coachella Valley Music and Arts Festival para acompañar a Justin Bieber, quien encabezó parte de la programación musical del evento.

Hailey Bieber acompañó a Justin Bieber en su presentación en Coachella. (Instagram)

El vestido presentaba encaje floral en tonos lila y plateado, con una silueta de corte columna y detalles estructurados en la parte superior. La modelo complementó el atuendo con pendientes de diamantes de 20 quilates de la joyería Briony Raymond.

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En los últimos años, Hailey Bieber ha mantenido una presencia constante en redes sociales y eventos vinculados a la moda, el entretenimiento y el sector de belleza. Paralelamente, tanto ella como Justin Bieber han sido objeto frecuente de atención mediática relacionada con su vida privada y profesional.