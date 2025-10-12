Entretenimiento

Brendan Fraser compartió la principal visión de su trayectoria: “Actuar es un acto de valentía”

El actor estadounidense, ganador del Oscar, habló en un reportaje con Sharp Magazine sobre cómo el temor y la innovación lo impulsaron a sumarse a “Rental Family”. Este proyecto cinematográfico desafiante explora emociones profundas y nuevas formas de interpretación

Por Osvaldo Ortiz

Guardar
La película "Family Rental" aborda la búsqueda de pertenencia y la construcción de la familia elegida (20th century studios)

Actuar es un acto de valentía, estoy convencido, en cada momento. Debería ser como caminar por la cuerda floja”, afirmó Brendan Fraser en una entrevista exclusiva con Sharp Magazine. El intérprete de 56 años compartió su visión, forjada a lo largo de una carrera marcada por la transformación y el riesgo.

Luego de su regreso a la primera línea del cine con el Óscar por “La ballena”, considera que la actuación es un ejercicio de valentía constante. Esto se refleja intensamente en su nuevo proyecto, “Rental Family”, que se presentó en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y marca un nuevo capítulo en su trayectoria.

En una entrevista exclusiva con
En una entrevista exclusiva con Sharp Magazine, Brendan Fraser definió a 'Rental Family' como el mayor riesgo creativo de su carrera (Portada de Sharp Magazine)

Visión sobre la actuación y “Rental Family” como nuevo desafío

Para Fraser, la actuación va más allá de interpretar un papel. Considera que cada personaje exige una entrega total y una disposición a exponerse emocionalmente. Con respecto a su nueva apuesta, señaló: “Esta película es una joya en la corona de mi carrera actoral, y quizás mi papel más valiente hasta ahora”.

Reconocido internacionalmente por su versatilidad y por asumir retos poco convencionales, el actor sostuvo que el verdadero arte interpretativo implica aceptar el miedo y avanzar a pesar de él. Esta filosofía ha guiado sus elecciones recientes, alejándose de los roles tradicionales para explorar personajes complejos y vulnerables.

En “Rental Family”, interpreta a Philip, un actor estadounidense que lleva 7 años viviendo en Tokio y cuya carrera estuvo marcada por la búsqueda de pertenencia. El personaje encuentra su mayor éxito en un anuncio de pasta de dientes, pero su vida cambia cuando es contratado para interpretar a un “estadounidense triste” en un funeral. Así comienza su trabajo en una agencia que alquila actores para ayudar a personas a sobrellevar momentos difíciles, una práctica inspirada en fenómenos reales de la sociedad japonesa.

El actor explora la soledad
El actor explora la soledad y la identidad en su primer rodaje en Japón bajo la dirección de Hikari (Searchlight Pictures)

La película, dirigida por Hikari, explora temas como la soledad, la familia y la identidad. Fraser describió el proyecto como “único” y “arriesgado”, y destacó que el guion le atrajo precisamente por su originalidad y por el desafío creativo que suponía.

“Esta película fue un riesgo. Me hizo sentir miedo creativo. Por eso quise participar”, explicó en Sharp Magazine. También subrayó que, a diferencia de sus papeles anteriores, aquí la conexión emocional y la sutileza priman sobre la acción física, lo que le permitió explorar nuevas facetas interpretativas.

Colaboración con Hikari y el equipo japonés

El rodaje en Tokio representó su primera experiencia en un set japonés, lo que implicó adaptarse a una cultura y un idioma distintos. Aunque no domina el japonés, estudió con un tutor y aprendió lo esencial por necesidad. Sobre esto, relató: “No soy hablante de japonés, estudié lo mejor que pude y trabajé con un tutor, pero olvidé casi todo al llegar. Aprendí lo esencial por necesidad”.

En una misma sintonía, destacó la camaradería y el sentido de comunidad entre los actores, señalando que, más allá de las diferencias culturales, existe una base común en la dedicación al oficio.

La relación con la directora Hikari fue especialmente significativa. El artista elogió la capacidad de Hikari para capturar la esencia de Tokio y abordar temas delicados como el aislamiento social y la salud mental. “La película de Hikari es una carta de amor a Tokio, y la dirección es ‘Soledad, en cualquier lugar’”, expresó en la entrevista.

Sumado a este abordaje, la colaboración con el actor japonés Akira Emoto también resultó fundamental para el desarrollo de la historia, aportando una dinámica única entre dos personajes de mundos distintos.

La colaboración con el equipo
La colaboración con el equipo japonés, y actores como Akira Emoto y Takehiro Hira, aporta una dinámica única al filme (Searchlight Pictures)

El concepto de “hogar” y la pertenencia

La noción de “hogar” ocupa un lugar central tanto en la vida personal de Fraser como en la trama de “Rental Family”. Hijo de un funcionario de la Comisión de Turismo de Canadá, el actor creció en diferentes ciudades y países, lo que le otorgó una perspectiva nómada sobre la identidad y la adaptación. “Vivir en tantos lugares me hizo adaptarme a nuevos entornos y sentirme cómodo en mi propia piel”, reflexionó.

Esta experiencia vital se refleja en su interpretación de Philip, como un expatriado que busca su lugar en una sociedad ajena. Es así que, la película plantea que la familia no siempre es la de origen, sino aquella que se construye a través de relaciones y apoyo mutuo.

Durante la entrevista remarcó que el verdadero impedimento en la historia no es un antagonista tradicional, y manifestó: “El obstáculo es la apatía: tomar acción o no. Es un gran riesgo, pero esta es una película donde la gente lo asume”.

El intérprete norteamericano destacó la
El intérprete norteamericano destacó la importancia de la empatía y la acción durante la trama, y cómo esto se refleja en la sociedad (REUTERS)

Recepción y expectativas en el TIFF

El estreno de “Rental Family” en el TIFF representó un regreso simbólico para Fraser, quien fue presidente honorario del festival en 2025. La cinta se presenta como una obra destinada a audiencias que celebran la inclusión. “Esta es una película para audiencias que abrazan la diversidad, que se apoyan mutuamente y que reconocen las diferencias con respeto y aceptación”, afirmó.

El actor considera que el contexto canadiense y la multiculturalidad de Toronto hicieron de este festival el escenario ideal para la película. La historia, carente de un villano convencional, invita a la reflexión sobre la empatía y la importancia de actuar frente a la indiferencia.

La experiencia nómada que tuvo
La experiencia nómada que tuvo Brendan Fraser en su infancia, influye en la interpretación de un expatriado en Tokio (REUTERS)

Al mirar hacia el futuro, Brendan Fraser expresó su deseo de que el público encuentre en “Rental Family” una fuente de inspiración y autovaloración. Espera que los espectadores reconozcan su propio valor y comprendan que siempre fueron suficientes, sin necesidad de aceptación externa.

Temas Relacionados

Brendan FraserRental FamilyFestival Internacional de Cine de TorontoHikariTokioActuaciónCrítica socialNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

¿Vuelve Ripley?: Sigourney Weaver evalúa retomar su emblemático personaje y el posible renacer de Alien

Tras casi 30 años desde su última aparición, la icónica actriz expresó a Vanity Fair que evalúa el proyecto de Walter Hill que explorará nuevas dimensiones sociales y emocionales de la saga de ciencia ficción que la consagró

¿Vuelve Ripley?: Sigourney Weaver evalúa

Marvel anunció que “Spider-Man y Daredevil compartirán historias en nuevas temporadas”

Brad Winderbaum, productor de Marvel, aseguró que la comunicación constante entre los equipos creativos de ambas franquicias permitirá una integración argumental inédita en próximas producciones para la plataforma Disney Plus

Marvel anunció que “Spider-Man y

“Cuando me uní, sentí que por fin estaba en casa”: Ronnie Wood celebró 50 años con los Rolling Stones

El guitarrista británico revivió en una entrevista con UNCUT su debut en la banda y recordó a Black and Blue, el disco que marcó el inicio de una nueva era en la banda

“Cuando me uní, sentí que

Leonardo DiCaprio recordó cómo fue trabajar con Diane Keaton con apenas 18 años: “Fue única”

El actor recordó su experiencia con la legendaria estrella durante el rodaje de la película “La sangre que nos une”, en 1996

Leonardo DiCaprio recordó cómo fue

Liam Gallagher se convirtió en abuelo: su hija mayor fue mamá de un varón

Molly Moorish-Gallagher reveló el nacimiento de su primer bebé, Rudy, fruto de su relación con el futbolista Nathaniel Phillips

Liam Gallagher se convirtió en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encontraron al nene que era

Encontraron al nene que era buscado en Córdoba y detuvieron a su padre por el doble femicidio de la mamá y la abuela

Cómo los remolinos de polvo de Marte pueden poner en jaque a las futuras misiones humanas

Grandes tiburones en el Atlántico Sur: cuáles son las áreas clave para su conservación y cómo migran

Los escalofriantes posteos de la mujer antes de ser asesinada junto a su madre en Córdoba: ahora buscan a su hijo

Por qué la relación bilateral con EEUU es clave, según uno de los mayores expertos en economía internacional de la Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Lanzan “Connect Argentina”, nueva residencia

Lanzan “Connect Argentina”, nueva residencia que une arte y ciencia en colaboración con el CERN

El régimen de Xi Jinping investiga a un alto funcionario de la tabacalera estatal china por corrupción

El vicepresidente palestino se reunió con Tony Blair para discutir “el día después” de la guerra en Gaza

Zelensky conversó con Trump y Macron sobre el refuerzo de las defensas aéreas de Ucrania en medio de los feroces ataques rusos

Un giro en la historia del Endurance de Shackleton: la investigación que cambió el destino del mítico naufragio

TELESHOW
El conmovedor saludo de Benjamín

El conmovedor saludo de Benjamín Vicuña a su hijo Benicio a sus 11 años: “Conocí una parte de mí que me enorgullece”

Pampita y Martín Pepa viven su amor en la Polinesia Francesa: ballenas, paisajes de ensueño y romance a pleno

El tierno momento de Valentina Cervantes con su hija que mostró cuál es el favorito de sus padres

Palito Ortega suspendió su show en Paraná por motivos de salud

Wanda Nara se emocionó al contar la conflictiva separación de Mauro Icardi: “Fueron 3 años de mucha presión”