Brendan Fraser vuelve a brillar en “Familia en renta”, la película que explora las conexiones humanas en Tokio

La nueva cinta presenta a Fraser como un actor estadounidense que se reinventa en Japón, asumiendo roles familiares para desconocidos y enfrentando dilemas sobre la identidad y el sentido de la vida

Maria Eugenia Capelo

Maria Eugenia Capelo

Descubre la alegría de las conexiones inesperadas. #FamiliaEnRenta, protagonizada por el ganador del Oscar, Brendan Fraser. Muy pronto, solo en cines. (Crédito: 20th century studios)

El lanzamiento del tráiler oficial de la nueva película Familia en renta ha marcado el regreso de Brendan Fraser a un papel protagónico tras su consagración en los premios Oscar. La producción, dirigida y coescrita por HIKARI, se estrenará próximamente en cines y tendrá su premiere mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre, antes de su llegada a las salas el 21 de noviembre.

La trama se sitúa en el Tokio contemporáneo y sigue la historia de un actor estadounidense, interpretado por Fraser, que atraviesa una etapa de incertidumbre personal y profesional. Su vida da un giro cuando acepta un empleo poco convencional en una agencia japonesa de “familias de renta”, donde asume roles sustitutos en la vida de desconocidos. A través de esta experiencia, el protagonista comienza a forjar lazos auténticos con sus clientes, lo que lo lleva a cuestionar los límites entre la actuación y la realidad.

La trama sigue a un actor estadounidense en Tokio que trabaja en una agencia de 'familias de renta', explorando los límites entre la actuación y la realidad. (Crédito: James Lisle/Searchlight Pictures. © 2025 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.)

El personaje se enfrenta a dilemas éticos y, en ese proceso, redescubre el sentido de pertenencia y la importancia de las conexiones humanas.

El elenco secundario incluye a Takehiro Hira, nominado al Emmy por su trabajo en Shōgun, Mari Yamamoto (Pachinko, Monarch: Legacy of Monsters), Akira Emoto (Lovers Lost, Shin Godzilla, Dr. Akagi) y la debutante Shannon Gorman. El guion fue desarrollado por HIKARI junto a Stephen Blahut, quien también colaboró en 37 Seconds. La producción está a cargo de Julia Lebedev (Dear White People, Bad Education) y Eddie Vaisman (Wildlife, A Thousand and One) de Sight Unseen Pictures, así como de Shin Yamaguchi (37 Seconds, Spirit World) de Knockonwood. Entre los productores ejecutivos figuran Jennifer Semler (A Real Pain, Theater Camp), Tomo Koizumi, Blahut, Leonid Lebedev (Bad Education), Fraser y Oren Moverman (The Messenger, Love & Mercy).

La directora HIKARI retoma temas de identidad, pertenencia y familia elegida, con Fraser destacando la importancia de las conexiones humanas. (Crédito: James Lisle/Searchlight Pictures. © 2025 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.)

El equipo técnico reúne a destacados profesionales del cine japonés e internacional. La dirección de fotografía está a cargo de Takurô Ishizaka (All of Us Strangers, Snake Eyes), mientras que el diseño de producción recae en Norihiro Asoda (The Blind Swordsman: Zatoichi) y Masako Takayama (Tokyo Vice). La edición fue realizada por Alan Baumgarten y Thomas A. Kruger. La banda sonora cuenta con composiciones de Jónsi y Alex Somers. El vestuario fue diseñado por Meg Mochizuki (37 Seconds), el maquillaje por Hiromi Momose (Like Father, Like Son) y la dirección de casting por Kei Kawamura y Yumi Takada.

El tráiler, que forma parte de una campaña promocional singular, presenta anuncios ficticios de la agencia de “familias de renta”, en los que Fraser aparece caracterizado para distintas ocasiones familiares, desde bodas hasta salidas al cine o jornadas de golf. Los carteles, con textos en japonés e inglés, prometen “felicidad a medida para usted” y atención las 24 horas, sin hacer referencia explícita a Searchlight Pictures ni a la naturaleza cinematográfica del proyecto.

La película, dirigida por HIKARI, se estrenará en cines el 21 de noviembre tras su premiere en el Festival de Toronto. (Crédito: James Lisle/Searchlight Pictures. © 2025 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.)

En una de las escenas del avance, el personaje de Takehiro Hira explica a Fraser durante una entrevista de trabajo: “Vendemos emociones: interpretamos papeles en la vida de los clientes… novios, mejores amigos, y les ayudamos a conectar con lo que les falta”. El protagonista termina asumiendo el rol de padre de una niña, lo que transforma su perspectiva y su vida.

Familia en renta fue filmada en locaciones de Japón entre marzo y mayo del año pasado. La directora HIKARI, reconocida por su ópera prima 37 Seconds y por su trabajo en la serie Beef, vuelve a explorar en esta película los temas de la identidad, la pertenencia y la familia elegida. Fraser ha destacado que la historia aborda “lo que significa tener una familia, no necesariamente la que nos toca al nacer, sino la que encontramos y construimos a lo largo de la vida”.

