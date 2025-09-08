Así fue como Brendan Fraser aprendió a hablar japonés para su nueva película

Brendan Fraser perfeccionó el idioma japonés en tiempo récord durante el rodaje de "Rental Family", donde interpretó a un actor estadounidense en Tokio (James Lisle/Searchlight Pictures)

Brendan Fraser explicó su experiencia para adquirir habilidades en japonés en el marco de la presentación de la película Rental Family durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés).

El ganador del Oscar abordó el proceso de aprendizaje del idioma durante una sesión de preguntas y respuestas posterior a la proyección inaugural el 6 de septiembre.

En ese sentido, Fraser reconoció ante el público que, aunque no se considera “un muy buen estudiante”, destacó: “soy un excelente imitador”.

El actor relató que muchos de sus diálogos en japonés se lograron gracias al trabajo en equipo y a la edición cinematográfica.

“Lo que no se vio, gracias a la magia de la edición, es que la gente me decía las líneas mientras yo las hacía sonar como si fueran propias”, sostuvo.

El actor reconoció que su destreza como imitador lo ayudó a dar naturalidad a los diálogos (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

A partir de ese ejercicio, Fraser indicó que pudo adaptarse con rapidez: “Me volví realmente bueno en eso muy rápido”, sostuvo, agregando además que el elenco japonés “me cuidó mucho” durante el rodaje en Japón.

Para superar la barrera de la comunicación, Brendan Fraser recurrió a su formación previa en actuación, la cual definió como fundamental:

“Como estudiante de actuación aprendí que no importa lo que digas verbalmente, lo importante es la intención detrás. Deberíamos poder comunicarnos sin importar el idioma que hablemos”.

Sobre esa experiencia, el actor resumió que “no es necesariamente fácil, pero creo que si todos lo intentamos, lograremos entendernos un poco mejor. De allí saqué mi gratitud y afecto hacia mis compañeros de reparto”.

La paciencia y el apoyo del elenco japonés fueron clave para que Fraser dominara sus diálogos en japonés durante la filmación (James Lisle/Searchlight Pictures)

Rental Family, dirigida por Hikari, está ambientada en Tokio y presenta a Fraser como un actor estadounidense que, en busca de un propósito, acepta trabajar en una agencia de “familia de alquiler” japonesa, donde desempeña distintos papeles en la vida de desconocidos.

“A medida que se adentra en los mundos de sus clientes, empieza a forjar vínculos genuinos que diluyen los límites entre la actuación y la realidad. Enfrentando las complejidades morales de su trabajo, redescubre el sentido de pertenencia y la belleza de la conexión humana”, indica la sinopsis.

El elenco también incluye a Takehiro Hira, Mari Yamamoto, Shannon Gorman y Akira Emoto. El guion fue escrito por la propia directora Hikari junto con Stephen Blahut, y la producción estuvo a cargo de Eddie Vaisman, Julia Lebedev y Shin Yamaguchi.

Al ser consultado por People sobre el impacto de la película, Fraser afirmó que el proyecto le llevó a replantear el concepto de familia: “La familia es con quien estamos, no necesariamente en la que nacimos”.

Su experiencia previa como actor le permitió a Fraser superar la barrera idiomática en el set de "Rental Family" en Japón (James Lisle/Searchlight Pictures)

El intérprete consideró que el film puede satisfacer la necesidad de pertenencia en cualquier persona.

“Es una película que creo que va a satisfacer la necesidad de sentirse parte de algo, incluso cuando se atraviesan momentos difíciles”, dijo.

Y agregó: “Sé que no debo decir que es una buena película, pero lo es. Hikari es una directora increíble, y puedo decir con orgullo: ‘la conocí desde el principio’”.

Por su parte, Hikari expresó a People su deseo sobre el mensaje central de la película:

“Me gustaría que las personas miren a su alrededor y vean quién las rodea. Si alguien se siente solo, que simplemente vea quién está cerca. No importa si no es un familiar; si hay un amigo que te acompaña, eso es lo que importa”.

Brendan Fraser ganó el Oscar por Mejor actor en 2023 por su aclamada actuación en "La ballena" (REUTERS/Mike Blake)

Brendan Fraser se emocionó en el estreno de “Rental Family”

Durante la función de estreno de Rental Family en el TIFF, Brendan Fraser y la directora Hikari recibieron una ovación de pie por parte del público en el Royal Alexandra Theatre.

El actor de 56 años se mostró visiblemente conmovido durante su intervención al reflexionar sobre los temas de la película.

Fraser relató cómo fue su primer encuentro con la directora en Nueva York, en una extensa reunión en la que ambos intercambiaron vivencias.

“Aprendí sobre su vida, sus aspiraciones, la experiencia de llegar a Estados Unidos y el significado de la familia que uno encuentra, no solamente la que recibe al nacer”, detalló.

Al compartir sus impresiones ante la audiencia, el intérprete sostuvo: “Sabía que esta historia es única. Es algo que necesitamos ver en pantalla”.

"Rental Family" llegará a los cines el 21 de noviembre y presenta a Brendan Fraser en una historia que redefine los lazos familiares y la empatía (Searchlight Pictures)

Fraser cerró su intervención destacando el momento contemporáneo: “Y, corríjanme si me equivoco, creo que necesitamos ver esta película más que nunca estos días”.

Rental Family llegará a los cines el 21 de noviembre en salas de EE. UU.