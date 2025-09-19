Entretenimiento

Compartir experiencias personales puede aliviar el aislamiento en problemas de salud mental

En el último capítulo de Reclaiming, el pódcast de Monica Lewinsky, el actor Mark Duplass relató su experiencia con la ansiedad y la depresión, y detalló las estrategias que utiliza para cuidar su bienestar emocional

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
Duplass describe su lucha con
Duplass describe su lucha con la depresión y la ansiedad desde la infancia y la importancia de rutinas de autocuidado

La salud mental, la vulnerabilidad y la autenticidad fueron los temas principales del capítulo del pódcast Reclaiming, donde Monica Lewinsky y Mark Duplass mantuvieron una conversación íntima y profunda.

Ambos compartieron experiencias personales y profesionales, explorando cómo expresar con honestidad sus desafíos emocionales, condicionó su vida y sus trayectorias. La charla se desarrolló en un clima de confianza, marcado por la apertura y el respeto mutuo.

Dos trayectorias, una preocupación

Monica Lewinsky, activista y presentadora, abrió el diálogo con un repaso por la carrera de Mark Duplass como actor, productor y guionista, reconocido en series como The Morning Show, Good American Family y Togetherness, así como por su trabajo junto a su hermano en Duplass Brothers. Ambos enfatizaron la creciente importancia de la salud mental y destacaron el rol de Duplass en la defensa pública de este tema.

Duplass relató que la depresión y la ansiedad fueron parte de su vida desde la niñez. Explicó cómo, en su infancia en Nueva Orleans durante los años 70, carecía del lenguaje y las herramientas necesarias para abordar estos temas. Aunque provenía de una familia amorosa, la falta de información disponible dificultó reconocer y enfrentar su malestar. “Crecí en los años 70 en Nueva Orleans, y en mi entorno no existía el lenguaje ni las herramientas para hablar de ansiedad o depresión”, explicó Duplass.

Monica Lewinsky y Mark Duplass
Monica Lewinsky y Mark Duplass exploran la importancia de la salud mental y el autocuidado en un pódcast íntimo

Reconoció que su voluntad y ética laboral le permitieron alcanzar sus metas, pero también le hicieron ignorar alertas internas de agotamiento. Tras lograr el éxito en el cine independiente, sufrió una crisis nerviosa a los 27 años. “Llegué a la cima y me di cuenta de que no era feliz. Fue entonces cuando tuve mi primer gran colapso”, compartió el actor, quien atribuye gran parte de su sufrimiento a la presión de cumplir expectativas y a la falta de recursos para gestionar sus emociones.

El estigma de pedir ayuda

Lewinsky también describió sus dificultades con la salud mental, centradas en la época en que su vida privada se hizo pública. Recordó que el temor a repercusiones legales y sociales le impidió buscar ayuda profesional durante 1998. “Había mucho estigma en torno a la medicación, y mis abogados no me permitían acudir a un psiquiatra por miedo a cómo podría afectar mi situación”, relató. Solo después de obtener inmunidad pudo acceder a tratamiento, hecho que la llevó a reflexionar sobre la resiliencia y el apoyo emocional de su familia durante ese tiempo sin recursos farmacológicos.

Lewinsky relata el estigma y
Lewinsky relata el estigma y las dificultades para buscar ayuda profesional durante su crisis pública en 1998

Ambos coincidieron en que mostrarse vulnerables y auténticos ha sido crucial para “reclamar” sus propias historias. Lewinsky destacó la importancia de compartir su experiencia públicamente tras su charla TED y cómo esto representa un privilegio al poder aliviar el sufrimiento ajeno enfrentándose al propio. Duplass, por su parte, relató el impacto positivo de compartir en redes sociales tanto imágenes idealizadas como confesiones de sus luchas internas: la respuesta de apoyo permitió que otras personas se sintieran menos solas.

Estrategias de autocuidado y vida pública

Sobre el bienestar emocional, Duplass compartió rutinas que considera efectivas: priorizar el sueño, realizar de 15 a 20 minutos de ejercicio intenso diario, practicar la gratitud anotando pequeños detalles del día, meditar y mantener constancia con la medicación.

Insistió en la necesidad de regularidad en el tratamiento y atención a las diferencias entre fabricantes, pues pueden influir en la eficacia de los fármacos. Resumió así su método: “Un día equilibrado, una semana equilibrada, un mes equilibrado: esa es la clave”. Para él, los cambios drásticos suelen ser una reacción a malestares internos, cuando la solución más efectiva reside en ajustes pequeños.

Duplass enfatiza la regularidad en
Duplass enfatiza la regularidad en el tratamiento y la atención a los detalles en la medicación para la salud mental

Ambos observaron que la autenticidad en la esfera pública y en redes sociales constituye un desafío: la tendencia a mostrar solamente aspectos positivos puede generar mayor distancia emocional. Duplass concluyó que compartir también momentos menos “glamurosos” promueve una conexión real y empatía.

En la parte final del diálogo, ambos reflexionaron sobre la aceptación de la imperfección y el valor de la vulnerabilidad. Lewinsky admitió que le resulta difícil sentir orgullo por sus logros, pero ha aprendido a valorar pequeños avances y a expresar sus emociones como parte de la sanación. Duplass planteó la importancia de reconciliarse con partes de uno mismo dejadas atrás y de aceptar que no es posible sobresalir en todo momento.

La charla culminó con la idea de que crear y compartir, sin obsesionarse con el resultado, resulta fundamental, ya que el impacto de las obras es muchas veces imprevisible. Algunas creaciones pasan desapercibidas pese a su calidad, mientras otras, aparentemente menores, logran una conexión profunda con el público. Para ambos, el acto de compartir y ser genuino se mantiene como el verdadero motor de cambio y de apoyo en la salud mental y profesional.

Temas Relacionados

Salud mentaldepresiónMonica LewinskyMark DuplassVulnerabilidadAutenticidadReclaimingThe Morning ShowNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

Halle Berry y el secreto de la felicidad en la menopausia: vivir sin buscar aprobación

La estrella de Hollywood reveló cómo dejar de intentar complacer a los demás se traduce en bienestar y alegría cotidianos, animando a otras mujeres a hacer lo mismo

Halle Berry y el secreto

Margot Robbie, la Barbie que casi no fue: el casting secreto y la batalla por el papel más codiciado de Hollywood

Antes de adueñarse del papel que hizo historia en la taquilla de 2023, la actriz vio peligrar su protagónico en uno de los castings más reñidos

Margot Robbie, la Barbie que

¿Es realmente el final de “Downton Abbey”? Esto es lo que dice el elenco y su creador

Tras cinco temporadas en televisión y tres películas, “Downton Abbey” cierra un ciclo.

¿Es realmente el final de

Kali Uchis retirará su colaboración con D4vd tras hallazgo del cuerpo de una adolescente en su auto

La cantante anunció que está retirando su tema “Crashing” luego de que el cuerpo de Celeste Rivas fue encontrado en un Tesla vinculado al artista.

Kali Uchis retirará su colaboración

‘The Paper’: cuándo se estrena y dónde ver en Latinoamérica el spin-off de “The Office”

La comedia muestra al mismo equipo documental de ‘The Office’ ahora inmortalizando la lucha de un histórico diario del Medio Oeste por sobrevivir.

‘The Paper’: cuándo se estrena
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una ciudad murió y otra

Una ciudad murió y otra nació: a 40 años del sismo del 19 de septiembre de 1985

Cómo hacer un gráfico en Excel, paso a paso

El albañil que encontró el cuerpo de Micaela Basto contó cómo fue ese momento: “Te voy a pagar”

Vandalizaron un importante sitio arqueológico antiguo en Neuquén y tras el hecho habrá que solicitar permiso

Elecciones 2025: qué se vota en la provincia de Buenos Aires el 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
El elemento natural perfecto para

El elemento natural perfecto para terminar con las malas hierbas: “Los jardineros lo aplican para devolverle los nutrientes”

Señales de Beijing en el Caribe: buques hospital, plataformas petroleras y mensajes estratégicos a Washington

Una bomba de la Segunda Guerra Mundial provocó el desalojo masivo de residentes y turistas en el centro de Berlín

Europa alertó que los férreos controles del régimen chino a las tierras raras amenazan con detener la producción industrial

Alerta en Occidente: Kim Jong-un acelera los ensayos con drones suicidas y ordena modernizar el arsenal norcoreano con IA

TELESHOW
Los Pericos adelantan la primavera

Los Pericos adelantan la primavera con un concierto íntimo en el Sheraton Pilar: “Será un show hitero”

Gastón Pauls y su infierno detrás del éxito: “Iba a rodar Nueve Reinas sin dormir por mi consumo”

Unidos en el amor y el trabajo: las famosas argentinas que eligieron a sus maridos como socios de vida

El reencuentro de Érica Rivas y Dario Lopilato luego de la polémica vuelta de Casados con hijos

Peligra Maxi López en MasterChef Celebrity por un inesperado conflicto con Wanda Nara: “La plata no aparece”