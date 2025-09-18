Un tatuaje y una canción: las conexiones entre el cantante D4vd y la adolescente hallada en su Tesla

El Tesla en el que se halló a Celeste Rivas pertenece a D4vd, quien canceló shows recientes y regresó apresuradamente a Los Ángeles (Instagram/@d4vddd/Riverside Sheriff)

La presencia de D4vd en la trama en torno a Celeste Rivas captó la atención pública tras conocerse que la joven de 15 años, cuyo cuerpo fue hallado en un Tesla propiedad del cantante, poseía un tatuaje con la inscripción “Shhh...” en el dedo, idéntico al del rapero.

Según informó TMZ, la coincidencia entre ambos tatuajes reavivó las especulaciones sobre la relación entre el artista y la adolescente.

El hallazgo del cuerpo de Rivas en un depósito de autos de Hollywood el 5 de septiembre ocurrió más de un año después de su desaparición.

La policía confirmó que el cuerpo presentaba un tatuaje en el dedo índice derecho con las letras “Shhh...”, realizado con tinta roja, un detalle corroborado también por la madre de la joven, quien relató al citado medio que su hija mantuvo una relación sentimental con un joven llamado David.

De acuerdo con TMZ, revisiones a las fotografías públicas del cantante entre abril y agosto de 2024 no revelaron la presencia del tatuaje, el cual apareció por primera vez en imágenes de septiembre del mismo año.

D4vd ostenta en su mano un tatuaje idéntico al de Celeste Rivas, un detalle clave en la investigación policial en Los Ángeles (Riverside Sheriff/Instagram)

Este dato fue destacado en los reportes del mismo medio, donde se indica que la coincidencia entre ambos tatuajes resulta relevante para la investigación.

La conexión entre D4vd y Celeste Rivas va más allá del tatuaje. Según información publicada por TMZ, en diciembre de 2023 se filtró la canción “Celeste_Demo unfin”, interpretada por el cantante, que incluye referencias explícitas al nombre de Celeste en varias líneas.

“Oh, Celeste / The girl with my name tattooed on her chest / Smell her on my clothes like cigarettes (La chica con mi nombre tatuado en el pecho / Su olor impregna mi ropa como el tabaco)”, destaca entre las frases del tema.

Y también: “I hear her voice each time I take a breath / I’m obsessed (Oigo su voz cada vez que respiro / Estoy obsesionado)”.

Para TMZ, la coincidencia del nombre constituye un elemento que profundiza las preguntas sobre la naturaleza de la relación.

La canción donde D4vd menciona a Celeste fue filtrada meses antes del hallazgo del cuerpo, generando numerosas teorías entre sus seguidores (Instagram)

En otra parte de la canción, D4vd menciona: “Oh, Celeste / Afraid you’ll only love me when undressed / But you look so damn gorgeous in that dress / Missing you so much makes me depressed / But I digress, because”.

“Oh, Celeste / Me temo que solo me amarás cuando esté desnudo / Pero estás tan guapa con ese vestido / Te echo tanto de menos que me deprimo / Pero me estoy desviando del tema, porque...“, se traduce la estrofa.

Aunque no existe confirmación oficial de que la “Celeste” de la canción haga referencia directa a Celeste Rivas, la madre de la joven reafirmó que su hija llevaba tiempo desaparecida y mencionó explícitamente el vínculo con alguien de nombre David.

El vehículo donde se halló a la menor —un Tesla que no figuraba como robado— estaba registrado a nombre del cantante y fue encontrado en una calle de Hollywood antes de ser trasladado al depósito donde se realizó el hallazgo.

La policía no ha revelado si D4vd es sospechoso, pero el hallazgo mantiene el foco en su relación con Celeste Rivas y el tatuaje compartido (Jimmy Kimmel Live!/ABC News)

La policía de Los Ángeles (LAPD) no ha informado públicamente quién conducía el auto en las horas previas al abandono ni ha confirmado si existe alguna persona detenida o imputada en la causa.

El seguimiento cronológico de los movimientos de D4vd indica que el intérprete estuvo fuera de Los Ángeles por más de un mes previo al hallazgo y participó en giras durante ese periodo.

El medio difundió además una imagen tomada cerca de Lake Elsinore, área donde residía la familia de la adolescente, con la presencia visible del cantante en la zona en fechas previas a la desaparición.

En redes sociales han circulado fotografías en las que se observa supuestamente a D4vd acompañado de una joven con las características físicas similares a las de Celeste Rivas.

No obstante, las autoridades hasta ahora no han confirmado oficialmente si la persona en cuestión corresponde a la menor fallecida.

Celeste Rivas fue reportada como desaparecida en abril de 2024, meses antes de que su cuerpo fuera hallado en un Tesla en Hollywood (Oficina del Sheriff de Riverside)

En lo que respecta a la gestión de su agenda pública, D4vd canceló un concierto previsto en Seattle acompañado de reportes sobre su retorno a Los Ángeles.