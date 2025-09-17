El cuerpo encontrado en el auto del rapero D4vd es de una adolescente desaparecida, según reportó la policía

Las autoridades lograron identificar el cuerpo hallado en el Tesla de D4vd. (Instagram/D4vd)

Las autoridades del condado de Los Ángeles confirmaron la identidad del cuerpo encontrado en el maletero de un Tesla incautado y registrado a nombre del cantante D4vd.

La víctima es Celeste Rivas, una adolescente de 15 años que había sido reportada como desaparecida desde el año pasado en Lake Elsinore, California.

Su desaparición fue registrada como la de una menor en riesgo, y desde entonces su familia había mantenido la esperanza de encontrarla con vida.

El cuerpo hallado en el auto de D4vd pertenece a Celeste Rivas, quien desapareció el año pasado. (Oficina del Sheriff de Riverside)

El hallazgo de su cuerpo ocurrió el pasado 8 de septiembre, cuando oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) acudieron a investigar un reporte por un fuerte olor proveniente de un vehículo estacionado en North Mansfield Avenue.

Al abrir el maletero delantero del auto, los agentes encontraron restos humanos envueltos en una bolsa.

El coche había sido remolcado a un depósito, y se trataba de un Tesla registrado en Hempstead, Texas, a nombre del músico de 20 años cuyo nombre real es David Anthony Burke, mejor conocido por sus fans como D4vd.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó la identidad de la víctima como Celeste Rivas y señaló que la fecha de muerte se registró el mismo 8 de septiembre.

Las autoridades confirmaron que Celeste Rivas murió el mismo día del hallazgo. (Oficina del Sheriff de Riverside)

Sin embargo, la causa exacta aún está “diferida”, lo que significa que permanece bajo investigación y se requieren más análisis.

“El Departamento de Policía de Los Ángeles está investigando este incidente como un homicidio y será el punto de contacto para cualquier detalle adicional”, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside en un comunicado de prensa.

De acuerdo con reportes de FOX 11 Los Ángeles, los investigadores creen que el cuerpo fue colocado en el maletero alrededor de cinco días antes de que el vehículo fuera llevado al depósito.

Vecinos de la zona de Hollywood Hills, donde el Tesla fue abandonado, aseguraron a NBC Los Ángeles que el automóvil permaneció allí por aproximadamente un mes sin que nadie lo moviera.

Los vecinos del lugar aseguraron que el auto llevaba un mes abandonado. (Crédito: Captura de pantalla / KABC)

El caso ha generado gran atención mediática no solo por lo macabro del hallazgo, sino también porque el automóvil está vinculado al cantante D4vd, quien saltó a la fama con canciones como "Here with Me" y “Romantic Homicide”.

En abril de 2025, el artista lanzó su primer álbum, Withered, y actualmente se encuentra en medio de una gira mundial para promocionarlo. Según su itinerario, tiene programados conciertos en San Francisco el 19 de septiembre y en Los Ángeles el día siguiente.

Tras conocerse la noticia, un representante del artista aseguró que D4vd ha sido notificado de lo ocurrido y que está cooperando con las autoridades, pese a encontrarse de gira.

“Aunque sigue en tour, está completamente dispuesto a colaborar con la investigación”, señaló el vocero.

D4vd está dispuesto a colaborar con las autoridades. (d4vd/Instagram)

Hasta el momento, la policía no ha identificado sospechosos ni presentado cargos, y tampoco ha establecido si existía algún vínculo entre el cantante y la víctima.

El LAPD continúa reuniendo pruebas y testimonios para esclarecer cómo y cuándo fue colocado el cuerpo en el Tesla, y sobre todo, quién fue el responsable de la muerte de la adolescente.