Owen Cooper de “Adolescencia” hace historia en los Emmy al convertirse en el actor de reparto más joven en ganar el premio

Con solo 15 años, el británico Owen Cooper sorprendió a todos al llevarse el galardón, superando a reconocidos intérpretes adultos en una noche llena de emoción

Por Uriel Monterrubio

Cooper superó a grandes luminarias
Cooper superó a grandes luminarias de la industria como Javier Bardem, Bill Camp, Peter Sarsgaard y Rob Delaney REUTERS/Mike Blake

Con apenas 15 años, Owen Cooper se ha convertido en el ganador más joven del Emmy Primetime a Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Película Antológica, así como en el varón más joven en obtener cualquier premio de actuación en la historia de los Emmy. El triunfo de Cooper se produjo durante una ceremonia en la que superó a cinco actores adultos: su compañera de elenco Ashley Walters, así como Javier Bardem, Bill Camp, Peter Sarsgaard y Rob Delaney.

Este logro remarca una carrera incipiente que ya era histórica desde julio, cuando Cooper se convirtió en el postulante de menor edad en la categoría de actor de reparto en una miniserie, de acuerdo a lo consignado por el medio original. Sin experiencia previa en la actuación antes de participar en la serie limitada de Netflix “Adolescence”, creada por Jack Thorne y Stephen Graham, Cooper es originario de las afueras de Manchester, Inglaterra.

Owen Cooper generó un enorme
Owen Cooper generó un enorme revuelo por su interpretación como Jamie Miller en la serie "Adolescencia"

Hasta este 2024, el registro del actor más joven en obtener un Emmy de reparto en miniserie pertenecía a Jharrel Jerome, quien obtuvo la distinción en 2019 a los 21 años por su participación en “When They See Us” de Netflix. Sin embargo, la marca de menor edad para un ganador de cualquier premio actoral en los Emmy todavía está en manos de Roxana Zal, quien tenía 14 años al recibir el galardón a Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie en 1984, por “Something About Amelia”.

Hasta este 2024, Jharrel Jerome
Hasta este 2024, Jharrel Jerome había sido el actor más joven en ganar el galardón con 21 años REUTERS/Mike Blake

Otras marcas notables incluyen a Kristy McNichol, la única persona que ha ganado dos Emmy Primetime antes de cumplir los 18 años. McNichol ganó su primer premio el día que celebraba su decimoquinto cumpleaños, en 1977, en la categoría de Mejor Actuación Continua de Reparto en una Serie Dramática por “Family”. Repitió la hazaña dos años después, cuando recibió el Emmy a Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática por el mismo programa.

Asimismo, la lista de jóvenes premiados abarca a figuras como Zendaya, quien con 24 años se convirtió en la actriz más joven en obtener el Emmy a Mejor Actriz Protagónica en una Serie Dramática en 2020 por “Euphoria”; Michael J. Fox, con 25 años, recibió el galardón a Mejor Actor Protagónico en Comedia en 1986 por “Family Ties”; Richard Thomas tenía 21 años cuando ganó el Emmy de actor principal en drama por “The Waltons” en 1973; Scott Jacoby obtuvo el de actor de reparto por la cinta televisiva “That Certain Summer” en 1973 a los 16 años y Anthony Murphy fue reconocido como actor principal por la miniserie “Tom Brown’s Schooldays” a los 17 en ese mismo año.

