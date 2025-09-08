Critterz, la película animada que revoluciona Hollywood con inteligencia artificial

OpenAI respalda un equipo creativo internacional en el desarrollo de una película que desafía los estándares tradicionales de Hollywood (Reuters)

El desarrollo de “Critterz”, una película animada impulsada por inteligencia artificial, busca transformar la manera en que se producen largometrajes, al reducir drásticamente los tiempos y costos habituales de la industria. OpenAI ha decidido respaldar este proyecto, proporcionando tanto sus herramientas como recursos computacionales, con el objetivo de demostrar que la inteligencia artificial generativa puede crear películas de forma más eficiente que los métodos tradicionales de Hollywood.

Según detalló The Wall Street Journal, la iniciativa surge de la visión de Chad Nelson, especialista creativo de OpenAI, quien comenzó a diseñar los personajes de “Critterz” hace tres años, mientras experimentaba con la entonces novedosa herramienta de generación de imágenes DALL-E. El argumento de la película gira en torno a criaturas del bosque que emprenden una aventura tras la llegada de un extraño que altera la tranquilidad de su aldea. Nelson, tras sus primeros bocetos, se asoció con productoras de Londres y Los Ángeles para llevar la idea a un formato de largometraje, con la intención de presentarla en el Festival de Cannes en mayo.

Critterz fusiona aportes de artistas humanos y herramientas avanzadas de inteligencia artificial en cada etapa del proyecto (Critterz Film Ltd.)

El proceso de producción de “Critterz” se ha planteado como un desafío a los estándares de la industria. Según explicó al WSJ James Richardson, cofundador de la productora londinense Vertigo Films, el equipo pretende completar la película en aproximadamente nueve meses, un plazo considerablemente menor a los tres años que suelen requerir proyectos similares. Vertigo Films produce la película junto a Native Foreign, un estudio especializado en la integración de inteligencia artificial con técnicas tradicionales de producción audiovisual.

El presupuesto de “Critterz” es inferior a USD30 millones, una cifra muy por debajo de los costos habituales de las películas animadas. El equipo planea contratar actores humanos para las voces de los personajes y artistas que elaborarán los bocetos iniciales, los cuales serán procesados por las herramientas de OpenAI, incluyendo modelos como GPT-5 y generadores de imágenes. Nelson subrayó al medio norteamericano la importancia de materializar las capacidades de la inteligencia artificial en un producto tangible: “OpenAI puede hablar todo el día sobre lo que hacen sus herramientas, pero es mucho más impactante si alguien lo hace. Eso es un caso de estudio mucho mejor que si yo construyera una demostración”.

El guion de “Critterz” fue elaborado por parte del equipo responsable de “Paddington in Peru”. La producción ya ha comenzado y se prevé que las decisiones de casting para las voces se tomen en las próximas semanas. El financiamiento proviene de Federation Studios, la empresa matriz de Vertigo Films con sede en París. Además, los estudios involucrados están diseñando un modelo de compensación que permitirá a las aproximadamente 30 personas que trabajan en el proyecto participar en los beneficios económicos, según explicó Nelson.

El uso de inteligencia artificial en la producción de Critterz marca un antes y un después en el cine animado (Critterz Film Ltd.)

El respaldo de OpenAI a “Critterz” responde a la apuesta de que, si la película resulta exitosa, servirá como prueba de que la inteligencia artificial puede generar contenido de calidad suficiente para la gran pantalla y acelerar la adopción de esta tecnología en Hollywood. Nelson afirmó que las herramientas de OpenAI también reducen las barreras de entrada, facilitando que más personas puedan crear contenido creativo. Un portavoz de OpenAI declaró que la película “refleja el tipo de creatividad y exploración que nos encanta fomentar”.

El uso de inteligencia artificial en la industria del entretenimiento ha generado tanto interés como cautela. Empresas como Disney y Netflix han experimentado con estas herramientas en áreas de producción, experiencia de usuario y marketing, aunque muchas mantienen reservas ante una adopción total, en parte por el temor a afectar a actores y guionistas, cuyos sindicatos han exigido protecciones frente a tecnologías que podrían poner en riesgo sus empleos. Además, las compañías buscan resguardar sus personajes y obras protegidas por derechos de autor. En junio, Disney y Universal (de Comcast) demandaron a la empresa de inteligencia artificial Midjourney por supuestamente copiar propiedades protegidas, acusaciones que Midjourney ha rechazado en los tribunales. La semana pasada, Warner Bros. Discovery presentó una demanda similar contra Midjourney.

En el caso de “Critterz”, la participación de humanos en la creación artística y en las voces de los personajes podría permitir que la película obtenga protección por derechos de autor, a pesar de que las obras generadas exclusivamente por inteligencia artificial no pueden ser registradas, según explicó Nik Kleverov, cofundador de Native Foreign.

La versión original de “Critterz” se concibió como un cortometraje que debutó en 2023, financiado por una empresa de inteligencia artificial, según informó The Wall Street Journal. Posteriormente, OpenAI incorporó a Nelson como enlace con creadores y artistas para el uso de sus herramientas. Por el momento, no está claro si OpenAI participará en la estrategia de marketing de la película, y Richardson señaló que aún es prematuro hablar de esos planes.

El estreno en salas de una película animada original representa una apuesta arriesgada, ya que no se sabe si el público, que ya muestra reticencia a acudir a los cines, estará dispuesto a pagar por verla. Hasta ahora, las empresas responsables no han buscado un socio para la distribución. Richardson compartió su incertidumbre ante el proyecto al recordar lo que dijo a los ejecutivos de OpenAI: “Nunca he estado en una posición en mi vida en la que estamos comenzando una película y no tengo idea de lo que va a pasar. Es un experimento masivo y muy ambicioso”.