Entretenimiento

Crece la incertidumbre sobre la participación de Taylor Swift en los MTV VMAs 2025

La cantante se mantiene entre los principales nombres de la ceremonia que se celebrará este domingo. No obstante, hasta el momento no está confirmada su presencia

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Taylor Swift permanecerá ausente durante
Taylor Swift permanecerá ausente durante los MTV VMAs 2025, pese a estar nominada, mientras los fanáticos esperan explicaciones oficiales por su decisión inesperada (REUTERS/Andrew Kelly)

¿Taylor Swift estará presente en los MTV Video Music Awards (VMAs) 2025? La multipremiada intérprete aparece nuevamente entre las principales nominadas.

La ceremonia, prevista para el domingo 7 de septiembre en el UBS Arena de Nueva York, contará con la competencia de grandes figuras internacionales.

Sin embargo, según la revista People, se llevará a cabo sin la asistencia de la cantante estadounidense, quien este año optó por ausentarse. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial.

En 2024, Swift se consolidó como una de las favoritas en la gala al recibir siete galardones, entre los que se incluyeron Artista del Año, Mejor Artista Pop y Video del Año por su sencillo “Fortnight”, en el que participó Post Malone.

Su desempeño la posicionó como la solista más premiada en la historia del evento. Según una comunicación oficial de MTV, la artista igualó el récord de más galardones obtenidos y mantuvo su lugar de referencia en la ceremonia.

Ahora para este 2025, la estrella pop compite por el galardón a Artista del Año junto a nombres como Beyoncé, Bad Bunny, Kendrick Lamar, Lady Gaga, The Weeknd y Morgan Wallen.

Beyoncé, Bad Bunny y Lady
Beyoncé, Bad Bunny y Lady Gaga figuran entre los competidores directos de Taylor Swift por el premio a Artista del Año en los MTV VMAs 2025 (MTV website)

Aunque la lista de candidatos es amplia y diversa, todavía no se ha informado sobre las razones específicas relativas a su ausencia. Ningún portavoz de su equipo ofreció una explicación pública hasta el momento.

Un video difundido en redes mostró a Kelce y el mariscal de campo Patrick Mahomes en su llegada al país sudamericano, donde fueron recibidos por seguidores y fanáticos.

La edición 2025 de los VMAs será conducida por LL Cool J, quien asumirá la conducción del evento en solitario. El artista cuenta con un extenso historial de colaboraciones y actuaciones en la ceremonia.

Obtuvo su primer Moon Person en 1991, se convirtió en el primer rapero premiado con el Video Vanguard Award en 1997 y recientemente participó en el homenaje por los 50 años del hip-hop, además de celebrar el aniversario de Def Jam Records.

En la actual edición, su tema “Murdergram Deaux”, incluido en el álbum The Force, compite en la terna Mejor Hip-Hop.

La transmisión de la gala corresponderá a CBS y MTV para Estados Unidos, con posibilidad de acceso por medio de la plataforma Paramount+ para la audiencia global.

La ceremonia de los MTV
La ceremonia de los MTV VMAs será liderada por LL Cool J, quien suma más de tres décadas ligado a la historia de estos premios (Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

La razón detrás de la ausencia de Taylor Swift en los VMAs 2025

El calendario personal de Taylor Swift y su vínculo con otros eventos generan especulaciones sobre su decisión de no asistir a los VMAs 2025.

Este año, la fecha de la ceremonia coincide con el inicio de la temporada de la NFL, donde su pareja, Travis Kelce, jugará el primer partido del ciclo 2025-2026 con los Kansas City Chiefs ante los Los Angeles Chargers el 5 de septiembre en Brasil.

Swift y Kelce se comprometieron hace unas semanas luego de mantener dos años de noviazgo. Ambos lo anunciaron a través de sus redes sociales y estas se llenaron de felicitaciones por parte de amigos, otras celebridades y sus seguidores, especialmente las swifties (nombre por el que se conoce a las fans de Taylor).

El ala cerrada de los Chiefs entregó a su pareja un anillo valorizado en medio millón de dólares, según el portal Brides, y las imágenes de la pedida de mano dejaban ver a ambos abrazados en un jardín repleto de flores.

Travis Kelce y Taylor Swift
Travis Kelce y Taylor Swift celebraron su compromiso con imágenes en redes sociales (Instagram/@taylorswift)

Cabe destacar que oficialmente Taylor Swift y Travis Kelce se habían comprometido poco antes, tal como relató el padre del deportista, Ed Kelce.

“Le dije varias veces que podía hacerlo al lado de la carretera, en cualquier lugar que lo convirtiera en un evento especial... cuando te arrodillaras y le pidieras que se casara contigo”, contó a la revista People.

Según detalló, ambos estaban por salir a cenar cuando Travis le dijo: “Salgamos a tomar una copa de vino” y se quedaron unos minutos en el patio. Finalmente, “fue entonces cuando él se lo pidió, y fue precioso”.

Antes de hacer la gran pregunta, Kelce también se acercó al padre de la artista, Scott Swift, para recibir su aprobación y consultarle sobre cómo debería ser este gran momento.

El lugar donde debía hacerse la pedida había angustiado al jugador de la NFL. “Simplemente hazlo. No te preocupes por ninguna fecha especial. Si estás listo y tienes el anillo, hazlo”, le dijo Scott.

