Entretenimiento

Una legendaria banda de rock se ofreció a tocar en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

A través de sus redes sociales, Foreigner se postuló públicamente para animar el festejo

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Guardar
Foreigner aprovechó su legado musical
Foreigner aprovechó su legado musical para enviar un guiño romántico a los recién comprometidos. (Instagram/TravisKelce)

Taylor Swift y Travis Kelce apenas llevan unos días comprometidos y ya están recibiendo propuestas inesperadas para su boda. Una de ellas llegó de parte de una legendaria banda de rock que decidió postularse públicamente como el grupo encargado de poner la música en el gran día de la estrella del pop y el jugador de la NFL.

Foreigner sorprendió a sus seguidores al publicar en Instagram una “carta abierta” dirigida a los novios.

En ella, la banda escribió: “Querida Taylor Swift y Travis Kelce, sabemos lo que es el amor. Nos tomó 40 años descubrirlo… y ahora ustedes también lo han hecho. Por favor, acepten esto como nuestra oferta formal para ser su banda de bodas. Los mejores deseos, Foreigner”.

El mensaje, con letras naranjas sobre un fondo verde menta, imitaba la estética de The Life of a Showgirl, uno de los proyectos recientes de Swift.

La banda Foreigner se postula
La banda Foreigner se postula para la boda de Taylor Swift (Captura: Instagram)

La elección no resulta casual: Foreigner es mundialmente reconocido por su balada de 1984 “I Want to Know What Love Is” (Quiero saber lo que es el amor), su único número uno en el Billboard Hot 100, que se convirtió en un himno romántico.

El tema ha sido versionado por artistas como Wynonna Judd y Mariah Carey, lo que ha mantenido viva su relevancia.

En su mensaje, los rockeros
En su mensaje, los rockeros hicieron alusión a su famoso tema "I Want to Know What Love Is" (REUTERS/Ruddy Roye)

El romántico compromiso de Swift y Kelce

Taylor Swift, de 35 años, y Travis Kelce, también de 35, anunciaron su compromiso el 26 de agosto con un romántico post conjunto en Instagram. En las imágenes, tomadas en un jardín adornado con flores, podía verse el momento especial de la pedida de mano.

El jugador de los Kansas City Chiefs eligió un anillo “old mine brilliant cut”, diseñado junto a Kindred Lubeck, de la firma Artifex Fine Jewelry. La pieza, que brilló en las instantáneas del anuncio, fue concebida especialmente para la cantante.

Una semana después, Travis habló del compromiso en su pódcast New Heights, que conduce junto a su hermano Jason Kelce.

“En caso de que se hayan perdido la publicación de Instagram escuchada en todo el mundo, ¡Travis y Taylor están comprometidos! ¡Yay!”, exclamó el mayor de los Kelce.

Taylor y Travis anunciaron su
Taylor y Travis anunciaron su compromiso con un romántico álbum de fotos en un jardín lleno de flores (Instagram/taylorswift)

El ala cerrada de los Chiefs respondió con una amplia sonrisa: “Así es, así es. Y agradezco a todos los que se tomaron el tiempo de enviar algo, todos los mensajes y toda la emoción que ha habido. Ha sido muy divertido contarle a la gente con quién voy a pasar el resto de mi vida”.

Kelce admitió que disfruta llamar “prometida” a Swift y confesó que, en un inicio, planeaba proponer matrimonio en el agua, aunque finalmente optó por un gesto más íntimo y personalizado.

¿Dónde será la boda del año?

Aunque algunos informes señalaban que la pareja no tenía prisa por casarse, fuentes citadas por Page Six revelaron que los planes avanzan rápidamente.

Uno de esos insiders afirmó que la boda podría realizarse el próximo verano en Rhode Island.

La elección del lugar no sorprende: Swift posee desde 2013 una mansión en Watch Hill, Westerly, por la que pagó 17.5 millones de dólares.

Swift busca una boda íntima
Swift busca una boda íntima y más sencilla de lo que sus seguidores podrían imaginar, según reportes de prensa (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

La residencia, famosa por las fiestas del 4 de julio que la cantante organizaba con sus amigos famosos, se encuentra en plena remodelación con un presupuesto de 1.7 millones de dólares. Entre las mejoras figuran una ala nueva con dormitorio adicional, baños y una cocina renovada, según registros oficiales del Providence Journal.

No obstante —aunque se perfila como la boda del año—, allegados a la famili aseguran que el evento será mucho más privado de lo que el público imagina.

Temas Relacionados

Taylor SwiftTravis KelceForeigner

Últimas Noticias

Frankie Muniz habló de su regreso a ‘Malcolm in the Middle’ después de 19 años: “No iba a rechazar esta oportunidad”

El actor, convertido ahora en piloto de Nascar, se reencuentra con su personaje más querido en la nueva serie que produce Disney+

Frankie Muniz habló de su

“El conjuro” y los expedientes ocultos de los Warren: las historias verdaderas detrás de la saga

Acontecimientos paranormales registrados por familias en distintos continentes han servido de inspiración a la franquicia del cine

“El conjuro” y los expedientes

“La novicia rebelde” cumple 60 años: los secretos detrás de uno de los clásicos más entrañables del cine

La cinta llegó a los cines el 4 de septiembre de 1965, protagonizada por Julie Andrews

“La novicia rebelde” cumple 60

La inesperada elección para Hannibal Lecter: el actor que casi fue leyenda en “El silencio de los inocentes”

Un giro personal, un consejo familiar y la decisión de renunciar marcaron el camino hacia la icónica versión de Anthony Hopkins

La inesperada elección para Hannibal

La historia de la famosa “Lengua”, el logo que marcó a los Rolling Stones y a los fanáticos del rock

Un diseño inspirado en la diosa Kali y creado por el joven artista John Pasche en 1970 se transformó en el emblema de rebeldía, negocio y cultura que acompañó a la banda durante más de cinco décadas

La historia de la famosa
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Policía de la Ciudad

La Policía de la Ciudad desalojó un inmueble usurpado en Villa Crespo y detuvo a dos personas

Caos en la General Paz: un choque en cadena dejó tres heridos

Piden a ciudadanos argentinos que devuelvan miles de pasaportes por una falla de seguridad en su fabricación

La historia de la autora argentina Victoria Szpunberg: del exilio al Premio de Literatura Dramática en España

El calvario de una docente en Mendoza: fue presa por tener material pedófilo en su celular, pero era su nieta que se grababa bailando

INFOBAE AMÉRICA
Tensión en el Pacífico: buques

Tensión en el Pacífico: buques de guerra de Australia y Canadá cruzaron el estrecho de Taiwán y el régimen chino desplegó un operativo de vigilancia

La historia de la autora argentina Victoria Szpunberg: del exilio al Premio de Literatura Dramática en España

Emmanuel Macron y Narendra Modi coincidieron en la importancia de alcanzar “una paz justa y duradera en Ucrania”

Paul Lecocq, un joven prodigio francés del piano, conquistó el Premio Clara Haskil 2025

Cartel de los Soles: cómo la red criminal de Maduro convirtió a Venezuela en puente del narcotráfico

TELESHOW
El fuerte ida y vuelta

El fuerte ida y vuelta entre Brenda Asnicar y Mario Pergolini: “Vos sabrás de maldad”

La intensa y larga noche de Wanda Nara con su auto nuevo: recorrida con Zaira y amanecer en el aeropuerto

El recuerdo de Valeria Mazza en el último adiós a Giorgio Armani desde Milán: “Todo fue organizado por él”

La incómoda pregunta de Pampita a Evangelina Anderson en Los 8 Escalones: ¿Vos sos suegra mala?”

Joaquín Martínez, de La Voz: “Dejé la comodidad de mi hogar para realizar mis sueños”