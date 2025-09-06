Una legendaria banda de rock se ofreció a tocar en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Foreigner aprovechó su legado musical para enviar un guiño romántico a los recién comprometidos. (Instagram/TravisKelce)

Taylor Swift y Travis Kelce apenas llevan unos días comprometidos y ya están recibiendo propuestas inesperadas para su boda. Una de ellas llegó de parte de una legendaria banda de rock que decidió postularse públicamente como el grupo encargado de poner la música en el gran día de la estrella del pop y el jugador de la NFL.

Foreigner sorprendió a sus seguidores al publicar en Instagram una “carta abierta” dirigida a los novios.

En ella, la banda escribió: “Querida Taylor Swift y Travis Kelce, sabemos lo que es el amor. Nos tomó 40 años descubrirlo… y ahora ustedes también lo han hecho. Por favor, acepten esto como nuestra oferta formal para ser su banda de bodas. Los mejores deseos, Foreigner”.

El mensaje, con letras naranjas sobre un fondo verde menta, imitaba la estética de The Life of a Showgirl, uno de los proyectos recientes de Swift.

La banda Foreigner se postula para la boda de Taylor Swift (Captura: Instagram)

La elección no resulta casual: Foreigner es mundialmente reconocido por su balada de 1984 “I Want to Know What Love Is” (Quiero saber lo que es el amor), su único número uno en el Billboard Hot 100, que se convirtió en un himno romántico.

El tema ha sido versionado por artistas como Wynonna Judd y Mariah Carey, lo que ha mantenido viva su relevancia.

En su mensaje, los rockeros hicieron alusión a su famoso tema "I Want to Know What Love Is" (REUTERS/Ruddy Roye)

El romántico compromiso de Swift y Kelce

Taylor Swift, de 35 años, y Travis Kelce, también de 35, anunciaron su compromiso el 26 de agosto con un romántico post conjunto en Instagram. En las imágenes, tomadas en un jardín adornado con flores, podía verse el momento especial de la pedida de mano.

El jugador de los Kansas City Chiefs eligió un anillo “old mine brilliant cut”, diseñado junto a Kindred Lubeck, de la firma Artifex Fine Jewelry. La pieza, que brilló en las instantáneas del anuncio, fue concebida especialmente para la cantante.

Una semana después, Travis habló del compromiso en su pódcast New Heights, que conduce junto a su hermano Jason Kelce.

“En caso de que se hayan perdido la publicación de Instagram escuchada en todo el mundo, ¡Travis y Taylor están comprometidos! ¡Yay!”, exclamó el mayor de los Kelce.

Taylor y Travis anunciaron su compromiso con un romántico álbum de fotos en un jardín lleno de flores (Instagram/taylorswift)

El ala cerrada de los Chiefs respondió con una amplia sonrisa: “Así es, así es. Y agradezco a todos los que se tomaron el tiempo de enviar algo, todos los mensajes y toda la emoción que ha habido. Ha sido muy divertido contarle a la gente con quién voy a pasar el resto de mi vida”.

Kelce admitió que disfruta llamar “prometida” a Swift y confesó que, en un inicio, planeaba proponer matrimonio en el agua, aunque finalmente optó por un gesto más íntimo y personalizado.

¿Dónde será la boda del año?

Aunque algunos informes señalaban que la pareja no tenía prisa por casarse, fuentes citadas por Page Six revelaron que los planes avanzan rápidamente.

Uno de esos insiders afirmó que la boda podría realizarse el próximo verano en Rhode Island.

La elección del lugar no sorprende: Swift posee desde 2013 una mansión en Watch Hill, Westerly, por la que pagó 17.5 millones de dólares.

Swift busca una boda íntima y más sencilla de lo que sus seguidores podrían imaginar, según reportes de prensa (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

La residencia, famosa por las fiestas del 4 de julio que la cantante organizaba con sus amigos famosos, se encuentra en plena remodelación con un presupuesto de 1.7 millones de dólares. Entre las mejoras figuran una ala nueva con dormitorio adicional, baños y una cocina renovada, según registros oficiales del Providence Journal.

No obstante —aunque se perfila como la boda del año—, allegados a la famili aseguran que el evento será mucho más privado de lo que el público imagina.