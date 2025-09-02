Sting y Charly García adelantan una histórica colaboración

Charly García y Sting colaborarán en un nuevo proyecto musical. (Créditos: Instagram/Charly García. REUTERS)

Charly García y Sting sorprendieron a sus fans al anunciar que trabajan juntos en un proyecto que verá la luz en octubre de 2025.

La noticia llegó a través de un reel de Instagram publicado simultáneamente en las cuentas oficiales de ambos artistas, un gesto que disparó la euforia de fanáticos en todo el mundo.

El video, breve y enigmático, muestra una esquina urbana con estética de film noir y un mensaje directo: “Charly García & Sting. October 2025”.

Como pie de foto, colocaron la frase “I’m doing it my way” (“Lo estoy haciendo a mi manera”) la cual evoca al tema “My way” de Frank Sinatra.

Charly García y Sting anunciaron un nuevo proyecto en conjunto. (Instagram)

Sin embargo, los músico no ofrecieron más información sobre si este trabajo en conjunto se tratará de un álbum completo o un solo tema.

Una relación con raíces profundas

El vínculo entre ambos músicos no es nuevo. Su primera conexión fuerte se dio en 1988, cuando participaron en la histórica gira Human Rights Now!, organizada por Amnistía Internacional.

Aquella serie de conciertos, que pasó por River Plate y el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, quedó grabada en la memoria colectiva: Charly, ícono del rock argentino, y Sting, estrella global tras su etapa con The Police, compartieron escenario en defensa de los derechos humanos.

Esa relación se mantuvo viva, aunque de manera intermitente. El pasado febrero, durante la gira Sting 3.0, los artistas volvieron a encontrarse en Argentina.

Sting dio dos conciertos en Argentina durante su gira. (EFE/ Jesús Diges)

El músico británico ofreció dos shows en Buenos Aires en el marco de su sexta visita al país, a los 73 años. Su paso por esta ciudad fue parte de la etapa latinoamericana de la gira, que incluyó fechas en Perú, Ecuador, Colombia y México.

En la previa de uno de esos conciertos se produjo el reencuentro con Charly, quien reapareció públicamente tras un tiempo de bajo perfil.

Charly García visitó al británico en su camarín del Movistar Arena y le entregó un vinilo de La lógica del escorpión, su más reciente trabajo discográfico.

La imagen del reencuentro, publicada por el propio García, generó una ola de comentarios y especulaciones que hoy parecen confirmarse: esa visita fue la antesala de una colaboración largamente esperada.

Charly García visitó a Sting en su camerino durante su paso por Argentina. (Instagram/Charly García)

El gesto de Sting en redes, respondiendo con un corazón a la publicación de Charly, fue interpretado como una señal de complicidad artística. Ahora, con el anuncio oficial, esa complicidad se materializa en un proyecto concreto.

La noticia del reel fue recibida con entusiasmo por los fans de ambos artista en todo el mundo.

“Mira como me haces arrancar con una sonrisa de oreja a oreja el lunes sos lo más grande que hay”, escribió un usuario en la sección de comentarios de la publicación.

Los fans de ambos músicos apoyaron con entusiasmo el proyecto.

“Que cruce galáctico! Ojalá el mundo conozca a nuestro Dios musical”, expresó otro internauta.

La expectativa de esta colaboración también reside en la fusión de estilos que ambos podrían ofrecer. Sting, con su mezcla de pop, jazz, reggae y rock, y Charly García, con su genio irreverente y experimental, representan dos caminos distintos dentro de la música, pero unidos por un mismo espíritu innovador.