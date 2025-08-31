Entretenimiento

De Taylor Swift y Travis Kelce a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez: las parejas que anunciaron su compromiso en 2025

Varias figuras del espectáculo y el deporte decidieron formalizar sus historias de amor a lo largo del año

Ester Palomino

Por Ester Palomino

2025 ha estado lleno propuestas
2025 ha estado lleno propuestas matrimoniales en el mundo de la farándula

El 2025 se ha convertido en un año dorado para los compromisos de celebridades. Desde cantantes pop hasta estrellas de Hollywood y mediáticos atletas, varias parejas decidieron dar el siguiente paso y sellar su amor con un anillo.

Las historias van desde pedidas íntimas hasta anuncios en redes sociales que desataron euforia mundial. A continuación, repasamos los compromisos más comentados del año, con sus protagonistas, sus romances y los espectaculares anillos que los acompañaron.

Zendaya y Tom Holland: un anillo en los Globos de Oro

Zendaya y Tom Holland se
Zendaya y Tom Holland se conocieron en el 2016 y han logrado establecer una relación sólida sin escándalos

El primer gran compromiso de 2025 lo protagonizaron Zendaya y Tom Holland, ambos de 28 años. Según fuentes de PEOPLE y TMZ, el actor le propuso matrimonio durante las fiestas de fin de año en una de las casas de la familia de Zendaya.

“Él siempre estuvo loco por ella. Siempre supo que era la indicada. Tienen algo muy especial”, aseguró un allegado.

Las sospechas se desataron el 5 de enero, cuando Zendaya apareció en los Globos de Oro luciendo un diamante en su mano izquierda. El anillo fue identificado como un East-West Cushion Diamond Button Back Ring de 5,02 quilates de la firma británica Jessica McCormack, listado en la sección de compromisos de la joyería.

Zendaya llega a la 82ª
Zendaya llega a la 82ª edición de los Globos de Oro el domingo 5 de enero de 2025 en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California.

Poco después, los rumores se confirmaron. El padre del actor, Dominic Holland, escribió en su Patreon que Tom había preparado la pedida con todo detalle y también había pedido permiso al papá de su novia.

Aunque los planes de boda todavía no son inmediatos, la pareja quiere disfrutar de esta nueva etapa sin prisas.

Kelly Osbourne y Sid Wilson: una pedida en familia

La hija de Ozzy Osbourne se comprometió tras tres años de relación con el integrante de Slipknot. Créditos: Instagram/ Kelly Osbourne

El 6 de julio, Kelly Osbourne sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con Sid Wilson, DJ de la banda Slipknot. La propuesta ocurrió en un escenario muy simbólico: un concierto de su padre, Ozzy Osbourne, en Birmingham.

En imágenes compartidas en Instagram, se observa a Wilson arrodillándose y declarando: “Kelly, sabes que te amo más que nada en el mundo. Nada me haría más feliz que pasar el resto de mi vida contigo”. La emoción fue compartida por la familia Osbourne, presente en el momento.

Kelly y Sid se conocieron en 1999, pero no fue hasta 2022 que oficializaron su relación. Poco después anunciaron que esperaban un hijo, que nació a finales de ese mismo año.

Dua Lipa y Callum Turner: un anillo moderno y personal

El 12 de junio, Dua Lipa confirmó a British Vogue que está comprometida con el actor Callum Turner, conocido por series como Masters of the Air.

El anillo de compromiso de
El anillo de compromiso de Dua Lipa es un reflejo de su personalidad

La cantante relató que Turner diseñó el anillo tras consultar con sus mejores amigas y su hermana, lo que lo convirtió en un gesto profundamente personal.

La pieza es un ejemplo de la tendencia actual hacia los anillos chunky, con una banda de oro ancha y un diamante de 2 quilates en un half-rubover setting. “Estoy obsesionada con él. Es muy yo”, dijo Lipa, feliz por el diseño que equilibra lo femenino con lo moderno.

Sobre su compromiso, la artista reflexionó: “Esta decisión de envejecer juntos, de ver una vida y ser mejores amigos para siempre… es un sentimiento realmente especial”.

Aunque no tienen planes inmediatos de boda debido a sus agendas profesionales, ambos disfrutan del presente mientras fortalecen su vínculo.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: el diamante que rompió Internet

El 11 de agosto, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron oficialmente su compromiso tras ocho años de relación.

La noticia se viralizó de inmediato, pero lo que realmente “rompió Internet” fue el descomunal anillo que la modelo argentina mostró en Instagram con el mensaje: “Sí quiero. En esta y en todas mis vidas”.

La pareja decidió casarse luego
La pareja decidió casarse luego de ocho años de relación

El diamante, de forma ovalada, ha sido estimado en 35 quilates solo en la piedra central, flanqueada por dos diamantes adicionales de un quilate cada uno, todo montado en platino.

Tobias Kormind, director de la joyería 77 Diamonds de Londres, afirmó que la pieza podría tener un valor cercano a los 5 millones de dólares. Para dimensionar su magnitud, lo comparó con el legendario Taylor-Burton Diamond de Elizabeth Taylor.

Cristiano y Georgina comenzaron su relación en 2017 y han formado una familia de cinco hijos juntos.

Este compromiso, tras años de rumores y apariciones públicas, consolida una historia de amor marcada tanto por triunfos como por momentos dolorosos, como la pérdida de uno de sus gemelos recién nacidos en 2022.

Taylor Swift y Travis Kelce: la unión de dos mundos

La pedida de mano se
La pedida de mano se realizó justo después la grabación del podcast New Heights

El 26 de agosto, Taylor Swift y Travis Kelce se robaron todos los titulares con la noticia de su compromiso.

La cantante, que está en plena promoción de su esperado álbum The Life of a Showgirl, compartió en Instagram una publicación conjunta con Kelce que decía: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”.

La relación entre Swift y Kelce comenzó en 2023 y rápidamente se volvió inseparable.

La artista incluso apareció en el pódcast New Heights del jugador de la NFL, donde reveló lo especial que fue sentirse cortejada públicamente: “Esto es lo que he estado escribiendo en mis canciones desde que era adolescente, que alguien me cortejara así de manera tan romántica”, confesó.

Pero además del romance, el anillo acaparó todas las miradas. Diseñado por Kelce junto a un joyero, destaca por su estilo vintage y un diamante que expertos estiman entre 8 y 20 quilates.

Ruth Faulkner, editora de Retail Jeweller, calculó que podría costar entre 500.000 libras y 4 millones, mientras que George Khalife, conocido como “George the Jeweler”, llegó a estimarlo en hasta 5 millones de dólares.

El anuncio del compromiso paralizó
El anuncio del compromiso paralizó las redes sociales

La periodista especializada Rachael Taylor explicó que el brillo más suave de la piedra proviene de un corte antiguo hecho a mano, lo que refuerza la estética romántica que tanto caracteriza a la cantante.

Selena Gomez y Benny Blanco: el bonus del 2024

Aunque ocurrió en diciembre de 2024, el compromiso de Selena Gomez y Benny Blanco merece un lugar en esta lista por la cercanía de la fecha y la espectacularidad del anillo.

El 11 de diciembre, la actriz y cantante compartió en Instagram una serie de fotos en las que lucía una joya de diamante marquesa montado en una banda de oro con pavé de diamantes. Blanco respondió con humor en los comentarios: “Hey wait… that’s my wife”.

Selena Gomez recibió muchas felicitaciones
Selena Gomez recibió muchas felicitaciones de parte de sus amigos del medio.

La pareja, que se conocía desde 2019 por colaboraciones musicales, hizo oficial su relación en 2023.

En entrevistas, Blanco ha expresado lo pleno que se siente a su lado: “Cuando la miro… no conozco un mundo en el que pudiera ser mejor que esto”, confesó en el programa de Howard Stern.

Para Gomez, la relación ha significado estabilidad y respeto. “Es lo más seguro que me he sentido y ha sido realmente hermoso”, contó a Apple Music. El anillo, además, parece rendir homenaje a su canción Good For You (2013), donde mencionaba la frase: “I’m a marquise diamond”.

