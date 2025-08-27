Entretenimiento

La verdadera historia tras la supuesta disputa entre Robert Downey Jr y Ryan Reynolds

El próximo mega crossover de Marvel se encuentra en la fase de grabaciones, pero ya comienza a generar controversia en redes

Por Marco Antonio González Aguilera

Los nombres de Reynolds y
Los nombres de Reynolds y Downey Jr. se vieron envueltos en una supuesta disputa (Fotos: AP y Reuters)

Luego de que se infundiera la idea de que Robert Downey Jr y Ryan Reynolds tuvieron una disputa en el set donde se graba Avengers: Doomsday, un nuevo reporte reveló que pasó realmente.

Recientemente se esparció un rumor en redes sociales sobre una fuerte discusión entre Robert Downey Jr. y Ryan Reynolds. Esto a raíz de que el actor que interpreta a Deadpool supuestamente hiciera una broma sobre la apariencia de Downey.

Actualmente se sabe que eso fue mentira, gracias a una fuente contactada por la revista People quien dijo que no hay ningún conflicto entre las superestrellas del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Hay cero mala sangre”, dijo el informante de People. Agregó que incluso Robert Downey Jr, y Ryan Reynolds no se conocen en persona, ni han coincidido en ninguna grabación.

Robert Downey Jr. no discutió
Robert Downey Jr. no discutió con Ryan Reynolds, todo fue un rumor creado en redes (REUTERS/Mike Blake)

Cabe mencionar que hasta la fecha no ha habido una confirmación oficial de la participación de Ryan Reynolds en Avengers: Doomsday, no obstante, una imagen con el logo oficial de los vengadores “vandalizado” por el famoso mercenario fue compartido por Reynolds, lo que podría ser un indicio de su participación en esta cinta o incluso en Avengers: Secret Wars.

Hasta el momento, se ha confirmado que participarán los X-Men, Thunderbolts y los nuevos Fantastic Four. También se incorporan en solitario los actores Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Simu Liu y entre otros que podrían colaborar.

El actor Joseph Quinn quien interpreta a la Antorcha Humana dijo en una entrevista para People que Downey Jr. es un gran líder “nos da consejos muy sabios”, comentó Quinn, agregó que el actor de 60 años, se convirtió en un lider.

Por su parte Ryan Reynolds que comenzó en la franquicia Deadpool como guionista y actor dijo en otra entrevista para Extra que luego de su éxito con Deadpool & Wolverine quiere esperar un poco antes de hacer otra cosa ya que dijo “Simplemente me absorbe la vida”.

Reynolds dijo que luego del
Reynolds dijo que luego del éxito de 'Deadpool & Wolverine' por el momento no tiene otros proyectos en puerta (Foto: Captura/Deadpool & Wolverine)

“A Blake no le importaría presentarme a mis hijos”, dijo el actor en broma, agregó que por el momento quería pasar tiempo con sus cuatro hijos que comparte Blake Lively.

“Quiero pasar un rato simplemente acompañándolos al colegio”, finalizó.

Avengers: Doomsday llegará finalmente a las salas de cine el 18 de diciembre del 2026.

Tenoch Huerta habla de su rol en ‘Avengers: Doomsday’

La próxima película de Avengers promete superar a Endgame respecto a la galería de superhéroes que se presentarán en escena.

Con la mayoría de los actores más destacados confirmados, algunos han revelado detalles sobre el alcance de sus papeles.

Tenoch Huerta dijo que su
Tenoch Huerta dijo que su personaje junto a otros servirán como conectores en el argumento (Marvel Studios)

Entre ellos se encuentra Tenoch Huerta, que interpreta a Namor, el rey atlante quien apareció por primera vez en la cinta Black Panther: Wakanda Forever.

Según información de Collider, Huerta dijo que los directores Anthony y Joe Russo usan a los nuevos personajes, en roles más cortos para impulsar la trama de la cinta.

Agregó que los hermanos Russo por algo reunieron un elenco tan grande en Doomsday. Cada héroe es útil en muchos sentidos lo cual es parte del plan de los cineastas.

Hay unos veintitantos personajes involucrados en la historia, lo que significa que cada uno tiene papeles más pequeños porque se necesita espacio para todos los personajes y todos los universos. Esto simplifica mucho el papel en términos de tiempo y energía para una película como esta", dijo el actor mexicano.

