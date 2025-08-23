El día que Robert De Niro enfureció a Sharon Stone en medio de una grabación: “Puede meterse bajo tu piel”

Sharon Stone confesó que Robert De Niro la hizo enojar en el set. (Créditos: REUTERS/Daniel Cole. REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Sharon Stone ha trabajado con algunos de los actores más influyentes de Hollywood, ha ganado premios, enfrentado polémicas y se ha convertido en una voz firme dentro de la industria cinematográfica.

Sin embargo, cuando recuerda su colaboración con Robert De Niro en Casino (1995), la actriz revela no solo una profunda admiración, sino también una inesperada frustración.

En una entrevista de 2021 en The Late Show with Stephen Colbert, la artista aseveró que lograr besar al actor fue lo mejor de su trayectoria.

“Besarlo fue lo mejor de mi carrera. No se puede comparar con nadie más. Todo el mundo dice: ‘Oh, besaste a tantos actores’, pero, vamos, De Niro es De Niro”, expresó.

Pero esa declaración de devoción viene acompañada de una confesión menos conocida, pues en esa misma cinta, Sharon Stone se enojó profundamente con Robert De Niro durante el rodaje.

Sharon Stone recordó que Robert De Niro colmó su paciencia mientras grababan "Casino" (Captura de video)

“Hay una escena en la película en la que estamos sentados frente a una mesa gritándonos, y de repente él me dice: 'Eres buena actriz, ¿lo sabías?’. Y recuerdo que cuando me dijo eso, me puse muy furiosa", declaró en otra entrevista.

Y añadió: “Era mi sueño estar ahí y él me estaba desafiando en ese momento. Recuerdo pensar: ‘Oh, colega. Hoy no, amigo’. Él sabía exactamente qué botón pulsar conmigo porque es el mejor actor de observación. Puede meterse bajo tu piel."

Aunque, esa no fue la única ocasión en la que la protagonista de Bajos instintos se molestó con el famoso. En otra conversación la actriz relató con sinceridad el impacto que tuvo trabajar junto al mítico actor, a quien considera uno de los más grandes de todos los tiempos.

No obstante, también confesó que hubo un aspecto emocional que la dejó dolida: De Niro no volvió a llamarla después de trabajar juntos, algo que, en palabras de la propia Stone, la hizo “enojar muchísimo”.

“Sé que suena superficial, pero no lo es. Es el actor más brillante. Todo en él es perfecto para una actriz: sus gestos, su forma de escuchar, su energía…”, dijo.

Sharon Stone admitió que se decepcionó de que Robert De Niro no la volviera a contactar tras protagonizar "Casino"(Captura de video)

Stone no escatima elogios cuando habla del hombre con quien compartió escena en Casino, la cinta de Martin Scorsese que le valió una nominación al Oscar por su papel como Ginger McKenna.

Sin embargo, detrás de esa devoción profesional, hay también una espina personal. Sharon Stone reveló que esperaba mantener algún tipo de contacto con De Niro tras el rodaje, aunque fuese simplemente una muestra de camaradería. Pero eso no ocurrió.

“Me dolió que no volviera a llamarme. Me enojé muchísimo. No por amor, no estoy hablando de una relación romántica. Era por respeto. Pensé que habíamos compartido algo muy importante en el set, algo que iba más allá del trabajo. Pero él simplemente siguió con su vida, como si nada”, confesó.

Para Stone, trabajar con De Niro era un sueño hecho realidad. Lo admiraba desde hacía años, mucho antes de coincidir con él en pantalla. En más de una ocasión ha dicho que se preparó con absoluta dedicación para estar a su altura. Sabía que no era una tarea fácil.

“No es que tuviera una fantasía romántica con él. Es que lo tenía idealizado como actor. Para mí, De Niro es el estándar más alto que existe en el cine. Actuar con él fue como jugar al ajedrez con un gran maestro”, explicó.

Sharon Stone aseguró que no estaba enamorada de su colega, pero si quería seguir en contacto. (Crédito: DJA Studio/For The Washington Post)

Esa intensidad profesional, sin embargo, parece haberla llevado a esperar un lazo más duradero o al menos más cercano con su colega. No por enamoramiento, sino porque pensó que el nivel de compenetración que lograron merecía continuidad. En sus palabras se percibe una mezcla de desilusión y madurez.

“No lo odio, ni mucho menos. Lo sigo admirando. Pero esa parte humana, la falta de seguimiento, fue dura para mí. Me hizo sentir muy sola después de algo que consideré profundamente significativo”, dijo.

Cabe destacar que en Casino, Sharon Stone y Robert De Niro interpretan a una pareja atrapada entre la ambición, el amor tóxico y el poder. Su historia es trágica, apasionada y ferozmente realista. Y, en medio de todo eso, hay una escena íntima que Sharon nunca olvidará.

“El beso con De Niro fue... perfecto. No hay otra palabra. La forma en que él construye la escena, cómo te mira, cómo te da espacio... Todo está en el detalle”, explicó la actriz.

Lo que queda claro es que, más allá del desencanto, Sharon Stone no reniega de la experiencia. Al contrario, la atesora como una de las más ricas de su carrera. Y aunque dice que nunca volvió a hablar con De Niro, tampoco ha perdido el respeto por su legado.

Sharon Stone confesó que admira profundamente a Robert De Niro (REUTERS/Stephane Mahe)

“No necesito que me llame ahora. Ya no espero eso. Pero durante mucho tiempo sí lo esperé. Porque cuando haces algo tan grande juntos, quieres creer que significa algo más que una escena”, concluyó.

Ese momento, para muchos solo una secuencia en una gran película, fue para ella el clímax emocional de una colaboración que la marcó profundamente. No es solo un beso entre personajes; es un instante donde se cruzan la técnica, la emoción y la entrega absoluta al arte.

Contrastes dentro de un mismo año

El año 1995 fue un punto de inflexión en la carrera de Stone. Además de Casino, participó en Rápida y mortal, dirigida por Sam Raimi, una cinta que le trajo también emociones intensas —aunque muy distintas—, entre ellas un incidente violento con Gene Hackman.

Durante una escena, Hackman le dio una bofetada que no estaba en el guion. La actriz, sin pensarlo dos veces, lo tomó por las solapas y lo levantó, provocando una reacción generalizada en el set. Los actores que hacían de guardaespaldas “amartillaron sus rifles” y el director tuvo que gritar: “¡Corten, corten, cálmense todos!”.

A diferencia del caso de De Niro, donde la frustración fue emocional, con Hackman la tensión fue física y directa. Y sin embargo, la famosa no le prestó tanta importancia.

Sharon Stone recordó cuando Gene Hackman le dio una bofetada improvisada. (Shutterstock)

“No, y no creo que debiera darla. Me parece bien. He trabajado con actores que se exaltan mucho en sus actuaciones y pueden llegar a ser violentos. Hablamos antes de trabajar, o lo sé de antes”, comentó.

Para Stone, el cine no es solo técnica, ni fama, ni taquilla. Es conexión humana. Es el intercambio invisible que ocurre cuando dos actores se encuentran en escena y logran crear algo que trasciende.

“Muchos piensan que los actores solo fingen. Pero cuando realmente conectas con alguien en el set, cuando se da esa magia, te queda grabado”, reflexionó.

Sharon Stone aseveró que la fama no es lo único importante. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Es así que Sharon Stone ha demostrado a lo largo de los años que no teme hablar con franqueza. Ya sea sobre la industria, el machismo, las exigencias del éxito o las decepciones personales, la actriz ha elegido siempre la verdad, incluso cuando puede incomodar.