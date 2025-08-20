Entretenimiento

Suspenden el estreno del documental de Ozzy Osbourne a petición de su familia

La producción retrata los últimos años de la vida del líder de Black Sabbath

Guardar
La BBC retiró el documental
La BBC retiró el documental sobre Ozzy Osbourne a pedido de su familia horas antes del estreno programado en la televisión británica (REUTERS/Fredrik Sandberg/Scanpix Sweden)

La BBC decidió retrasar la emisión del documental Ozzy Osbourne: Coming Home que estaba previsto para la noche del lunes, tan solo horas antes de su estreno, por solicitud expresa de la familia Osbourne.

El esperado filme, que retrata los últimos años de vida del icónico líder de Black Sabbath, debía transmitirse en BBC One a las 21:00 (hora local), pero fue retirado de la programación el mismo día.

Un portavoz de la cadena informó a los medios: “La película se ha movido en la parrilla de programación. Confirmaremos una nueva fecha de emisión en su debido momento”.

Inicialmente, la cadena no ofreció motivos para la postergación del documental, que abarca el retorno de Ozzy Osbourne al Reino Unido, los preparativos para su último concierto en Birmingham y su fallecimiento, ocurrido el mes pasado a los 76 años.

La postergación de "Ozzy Osbourne:
La postergación de "Ozzy Osbourne: Coming Home" ocurre menos de un mes después de la muerte del músico y generó repercusión entre sus seguidores (REUTERS/Fred Prouser)

Sin embargo, horas después, el propio canal admitió que la decisión respondió a una petición directa de la familia Osbourne.

“Nuestros pensamientos están con la familia Osbourne en este momento tan difícil. Respetamos el deseo de la familia de esperar un poco más antes de emitir esta película tan especial. La nueva fecha de emisión se confirmará próximamente”, detalló.

El filme, originalmente concebido como una serie de diez episodios bajo el título Home to Roost, documentaría el intento de Ozzy y su esposa Sharon Osbourne de iniciar una nueva etapa en Buckinghamshire.

Debido al deterioro de la salud del músico, el proyecto se transformó en un documental de una hora centrado en los últimos tres años de su vida, con acceso exclusivo e íntimo a la familia.

El documental sobre Osbourne fue
El documental sobre Osbourne fue reeditado de una serie a un especial de una hora tras agravarse la salud del cantante británico (REUTERS/Mario Anzuoni)

En palabras de Clare Sillery, jefa de comisionado de documentales de la BBC, el largometraje captura “momentos familiares, humor, reflexión y muestra el espíritu inquebrantable que hizo de Ozzy un ícono global”.

La producción incluye entrevistas a miembros directos de la familia, como Sharon, Kelly y Jack Osbourne.

Su estreno originalmente iba a suceder menos de un mes después de la muerte del músico y casi tres semanas tras la despedida que organizaron su esposa e hijos frente a miles de fans en Birmingham, la ciudad natal de Ozzy.

La última aparición pública de la familia ocurrió la víspera del funeral, en un homenaje multitudinario que recorrió las calles de Birmingham.

El documental incluye testimonios de
El documental incluye testimonios de Sharon, Jack y Kelly Osbourne, así como detalles del último concierto de la leyenda del rock en Birmingham (REUTERS/Mario Anzuoni)

Posteriormente, la BBC sustituyó el documental por un episodio del programa Fake Or Fortune? en su programación habitual.

Ozzy Osbourne, pionero del heavy metal y figura televisiva reconocida mundialmente, murió a causa de un infarto en julio, según confirmó The New York Times.

Había recibido el diagnóstico de Parkinson en 2019 y poco antes de su muerte realizó una última presentación en Villa Park desde un trono especial adaptado para su salud.

Aparte del documental pendiente de emisión en la BBC, la plataforma Paramount+ prevé lanzar este año el largometraje Ozzy Osbourne: No Escape From Now, enfocado en los desafíos de salud que enfrentó el músico desde su accidente en Los Ángeles en 2019.

Además de la producción de
Además de la producción de la BBC, Paramount+ planea estrenar un largometraje centrado en los desafíos del músico desde su accidente en 2019 (REUTERS/Ueslei Marcelino)

El hijo de Ozzy Osbourne recordó a su padre a tres semanas de su muerte

A tres semanas de la muerte de Ozzy Osbourne, su hijo Jack Osbourne rindió tributo en redes sociales mediante un mensaje en el que destacó la intensidad con la que su padre vivió.

Mi corazón ha dolido demasiado. No había querido publicar nada desde la muerte de mi padre. Voy a mantener esto corto porque él ciertamente odiaba los discursos largos y divagantes”, escribió Jack en Instagram.

El mensaje incluyó una reflexión personal sobre la relación con su padre. “Él fue tantas cosas para tantas personas, pero yo tuve la suerte y la bendición de formar parte de un grupo muy pequeño que pudo llamarlo ‘papá’”, manifestó.

Osbourne recalcó la gratitud por el tiempo compartido: “Mi corazón está lleno de tristeza y dolor, pero también de amor y gratitud. Tuve 14,501 días con ese hombre y sé que eso es una bendición”.

Jack Osbourne expresó en redes
Jack Osbourne expresó en redes sociales su dolor y gratitud tras la muerte de su padre, destacando su legado y su actitud frente a la vida (Instagram/@jackosbourne)

A su vez, Kelly Osbourne compartió: “Me siento tan infeliz, estoy tan triste. Perdí al mejor amigo que he tenido”, sumando un verso de la canción “Changes” de Black Sabbath, tema emblemático en la relación entre padre e hija.

Temas Relacionados

Ozzy OsbourneBlack SabbathOzzy Osbourne: Coming HomeBBC

Últimas Noticias

Helen Mirren desafía los estereotipos de la edad: “Detesto la palabra ‘enérgica’, estoy viva. No me pongan esos horribles calificativos”

La actriz británica, ganadora del Oscar y Dama del Imperio Británico, dio una entrevista a People donde compartió su postura sobre los prejuicios con la edad y la vitalidad en la industria cinematográfica

Helen Mirren desafía los estereotipos

Así es el nuevo k-drama en Netflix que reúne a Suzy y Kim Woo-bin

La plataforma de streaming lanzó el primer vistazo de “Genie, Make a Wish”, su próxima serie de fantasía

Así es el nuevo k-drama

Gary Oldman y su inquebrantable amistad con David Bowie: “Desde que murió, el mundo se fue a la mierda”

El vínculo entre el legendario pionero del glam rock y el aclamado actor británico se extendió por más de dos décadas

Gary Oldman y su inquebrantable

Noel Gallagher rompió su silencio sobre el tour de reunión de Oasis y celebró su próximo paso por Argentina

Con entradas agotadas y una respuesta masiva, el reencuentro de la banda tras 16 años superó todas las expectativas

Noel Gallagher rompió su silencio

Pamela Anderson aviva los rumores de romance con Liam Neeson: “No puedes evitar enamorarte de él”

Testimonios, complicidad y detalles fuera del set despertaron nuevas preguntas sobre la verdadera conexión entre ambos actores en medio de la atención mediática

Pamela Anderson aviva los rumores
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una legisladora cercana a Elisa

Una legisladora cercana a Elisa Carrió rechazó la propuesta de Urtubey para conformar una alianza con el kirchnerismo

Nico Marín, el fotógrafo argentino que viajará con Greta Thunberg en una misión humanitaria a la Franja de Gaza: “Es de las expediciones más duras de mi vida”

Condenaron al hombre que atropelló y mató a un joven en el Calafate en 2015: la lucha de su madre para evitar la prescripción del caso

Científicos crearon la forma de vida más sintética de la historia

“Todo te queda bien”: los chats que comprometen al juez de San Isidro denunciado por acoso sexual y abuso de poder

INFOBAE AMÉRICA
Dólar débil: la moneda de

Dólar débil: la moneda de EEUU atraviesa su mayor depreciación en medio siglo

Las deportaciones compulsivas de afganos exiliados en Irán causaron una nueva tragedia: 79 muertos tras un accidente de autobús

La polémica en torno a John Boyne generó la suspensión del Premio Polari de literatura LGBTQ+

Lula da Silva y Emmanuel Macron se comprometieron a “ultimar el diálogo” para la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Candidatos a “vice”, la clave que marcó las elecciones en Bolivia

TELESHOW
El desahogo de Gimena Accardi

El desahogo de Gimena Accardi el día después del escándalo: “Necesitaba reírme”

El álbum de fotos de la China Suárez con su amigo Mancha La Torre por las calles de Turquía

Paula Chaves celebró los 15 años de Moro, el perro que le regaló Pedro Alfonso y que selló su historia de amor

Afirman que Lucía Celasco estaría iniciando un romance con un jugador de Boca: de quién se trata

Melody Luz recordó el inicio de su relación con Alex Caniggia: “La pasé mal, recibía mucho hate”