El hijo de Ozzy Osbourne recordó a su padre a tres semanas de su muerte: “Vivió su vida plenamente”

Jack Osbourne recordó a Ozzy Osbourne con una entrañable publicación de Instagram. (Instagram/Jack Osbourne)

Jack Osbourne rindió tributo a su padre, Ozzy Osbourne, quien falleció el pasado martes 22 de julio a los 76 años. El legendario líder de Black Sabbath, pionero del heavy metal y figura emblemática tanto del rock como de la televisión, murió tras sufrir un infarto, según confirmó The New York Times.

“Mi corazón ha dolido demasiado. No había querido publicar nada desde la muerte de mi padre. Voy a mantener esto corto porque él ciertamente odiaba los discursos largos y divagantes”, comenzó Jack en una publicación de Instagram.

Por si fuera poco, Jack compartió una reflexión profunda sobre la conexión que tuvo con su padre, más allá de la figura pública que fue para millones.

“Él fue tantas cosas para tantas personas, pero yo tuve la suerte y la bendición de formar parte de un grupo muy pequeño que pudo llamarlo ‘papá’”, señaló.

Jack Osbourne se pronunció por primera vez ante la muerte de su padre Ozzy Osbourne. (Instagram/Jack Osbourne)

Y añadió: “Mi corazón está lleno de tristeza y dolor, pero también de amor y gratitud. Tuve 14,501 días con ese hombre y sé que eso es una bendición”.

Para describir la personalidad de Ozzy Osbourne, su hijo citó una frase del escritor Hunter S. Thompson: “La vida no debería ser un viaje hacia la tumba con la intención de llegar sano y salvo en un cuerpo bonito y bien conservado... sino derrapar de costado en una nube de humo, completamente agotado, totalmente desgastado, y gritando fuerte: ‘¡Vaya paseo!’”

“Ese era mi papá. Vivió, y vivió su vida plenamente”, concluyó su homenaje Jack Osbourne.

El mensaje fue acompañado de un montaje de fotos y videos familiares, algunos nunca antes vistos, incluyendo una aparición de Jack en el programa de Howard Stern cuando era niño, donde hablaba con humor sobre cómo era crecer con una leyenda del metal como padre.

Jack Osbourne compartió algunas fotografías de su infancia con Ozzy Osbourne. (Instagram/Jack Osbourne)

Ozzy fue despedido con honores. Su cortejo fúnebre recorrió Birmingham, ciudad natal del artista, donde miles de seguidores se congregaron para despedirlo.

Posteriormente, fue enterrado en una ceremonia privada en su mansión en el Reino Unido. Al homenaje asistieron figuras como Elton John y miembros de Metallica, además de su esposa Sharon y sus hijos Jack, Kelly y Aimee.

Asimismo, Kelly Osbourne también compartió un mensaje emocional. La estrella de reality compartió una emotiva publicación que capturó la magnitud de su pérdida.

“Me siento tan infeliz, estoy tan triste. Perdí al mejor amigo que he tenido”, escribió en sus historias, junto a un emoji de corazón roto. Además, acompañó el mensaje con una línea de la canción “Changes” de Black Sabbath.

Kelly Osbourne expresó su dolor por la muerte de Ozzy Osbourne. (Instagram/Kelly Osbourne )

El tema, que el “Príncipe de las tinieblas” escribió junto a sus compañeros de banda en 1972, fue reversionado en 2003 como un dueto entre padre e hija, convirtiéndose en uno de los momentos más entrañables de su relación.

El legado de Ozzy Osbourne ya comienza a dejar huella en el paisaje cultural británico. Una petición para renombrar el aeropuerto de Birmingham en su honor acumula más de 64,000 firmas.

Además, la familia ha extendido una exposición en su memoria en la ciudad y la banda del ejército del rey Carlos interpretó el clásico “Paranoid” en su honor.