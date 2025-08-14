Entretenimiento

Jim Carrey vendió su mansión en Los Ángeles: cine art déco, seis chimeneas y mucho lujo

Tras varias rebajas, la imponente propiedad con piscina y zonas de meditación fue adquirida por 17 millones de dólares

Por Nazareno Rosen

Guardar
Jim Carrey vende su mansión
Jim Carrey vende su mansión de Brentwood tras dos años en el mercado y una rebaja de $12 millones (Crédito: Daniel Dahler for Sotheby's International Realty)

Jim Carrey, reconocido actor estadounidense, ha logrado finalmente vender su emblemática residencia de Brentwood, Los Ángeles, tras un prolongado proceso de casi dos años y medio en el mercado inmobiliario.

La operación fue noticia al concretarse la transacción la semana pasada por un monto de 17 millones de dólares, cifra considerablemente inferior a la primera oferta. Esta venta requirió una sensible reducción de precio: originalmente listada por 28,9 millones de dólares a inicios de 2023, la propiedad fue objeto de varias rebajas millonarias tras una inicial falta de interés y una venta fallida a finales del año pasado. El precio final representa un descuento del 41% sobre la valoración inicial.

La venta de la residencia
La venta de la residencia de Jim Carrey en Los Ángeles se concreta por 17 millones, un 41% menos que el precio inicial (Crédito: Daniel Dahler for Sotheby's International Realty)

Las rebajas se produjeron en un contexto de lenta respuesta del mercado de lujo, influido también por factores locales e imprevistos climáticos —como los incendios forestales frecuentes en California— y ciertas incertidumbres sobre el panorama económico e inmobiliario de la región. La noticia sobre el cierre del acuerdo fue confirmada por la publicación Real Deal, destacando que, aun con el fuerte recorte, la transacción superó con creces la inversión original de Carrey en la vivienda.

Características y ubicación de la casa en Brentwood

La emblemática casa de Jim
La emblemática casa de Jim Carrey en Brentwood destaca por su lujo, privacidad y comodidades exclusivas (Crédito: Daniel Dahler for Sotheby's International Realty)

Ubicada en uno de los barrios más exclusivos y cotizados de Los Ángeles, la propiedad adquirida y habitada por Jim Carrey durante más de veinte años presenta la arquitectura de la década de 1950 con toques de modernidad y lujo adaptados a los gustos actuales. La residencia abarca un terreno de dos acres y una superficie construida de 1022 metros cuadrados, que incluyen cinco dormitorios y nueve baños. Entre sus numerosos ambientes y comodidades destacan una cancha de tenis propia, una piscina con cascada, una elegante zona de yoga y meditación, y un exclusivo cine privado art déco con su propia concesión de palomitas.

La casa integra seis chimeneas repartidas entre las estancias y una decoración lujosa que refuerza tanto el valor patrimonial como el confort. Este inmueble de estilo rancho, valorado por su amplitud y privacidad, es representativo del tipo de oferta que predomina en Brentwood, barrio tradicionalmente preferido por celebridades y figuras del entretenimiento debido a su seguridad, entorno ajardinado e instalaciones de calidad.

Historia de adquisición y ganancias obtenidas por Carrey

Jim Carrey adquirió la casa
Jim Carrey adquirió la casa de Brentwood en 1994 por 3,8 millones de dólares (Crédito: Daniel Dahler for Sotheby's International Realty)

Jim Carrey adquirió la casa de Brentwood en 1994 por 3,8 millones de dólares, justo tras el año en que consolidó su ascenso en Hollywood con los estrenos de comedias memorables como “Ace Ventura: Detective de Mascotas”, “Tonto y Retonto” y “La Máscara”. En los años siguientes, el actor afianzó su posición con títulos de éxito como “Mentiroso Mentiroso” y “El Show de Truman”, lo que le permitió establecerse de forma estable y prolongada en la exclusiva residencia.

Aunque la venta final se realizó a un precio sustancialmente menor al ofertado inicialmente, Carrey aún obtuvo un beneficio significativo respecto a su inversión original, incluso descontando los costes provocados por el llamado “impuesto a las mansiones” que grava las operaciones sobre propiedades de lujo en Los Ángeles. La transacción, por tanto, resultó positiva en términos netos para el actor, tanto por la valorización inmobiliaria acumulada como por el largo disfrute de la propiedad.

Circunstancias especiales que afectaron la venta: incendios e impuestos locales

Factores económicos, incendios forestales y
Factores económicos, incendios forestales y el impuesto a las mansiones influyeron en la prolongada venta de la propiedad de Carrey (Crédito: Daniel Dahler for Sotheby's International Realty)

El proceso de venta estuvo condicionado por factores externos poco frecuentes, como los repetidos incendios forestales que han azotado Los Ángeles en los últimos años y que incluso pusieron la propiedad de Carrey en riesgo directo durante el pasado enero. Un acuerdo de venta anterior, que había fijado el precio en 19,8 millones de dólares, no llegó a concretarse, probablemente influido por estas circunstancias.

Adicionalmente, la nueva normativa fiscal sobre propiedades de lujo en Los Ángeles —el “impuesto a las mansiones”— impactó en las cifras finales que recibirá el actor, restando parte de las ganancias previstas. Estas condiciones, sumadas a una mayor cautela de los compradores ante la volatilidad del mercado y los riesgos ambientales, explican el largo proceso y las rebajas acumuladas.

Estado actual de la carrera de Jim Carrey y contexto personal

La venta coincide con el
La venta coincide con el retiro parcial de Jim Carrey de Hollywood tras su papel en 'Sonic the Hedgehog 3' (REUTERS/Mario Anzuoni)

La venta de la casa coincide con un periodo de transición para Jim Carrey, quien recientemente ha dejado entrever su intención de retirarse parcialmente de la industria cinematográfica. Tras interpretar al villano Dr. Robotnik en “Sonic the Hedgehog 3”, Carrey ha manifestado de forma pública su deseo de alejarse de los focos de Hollywood, lo que podría haber acelerado su decisión de desprenderse de la residencia donde ya no pasaba tanto tiempo.

La operación fue gestionada por Graham Larson, de Sotheby’s International Realty, en representación de Carrey. La identidad del comprador se mantiene reservada, aunque se confirmó la intervención de profesionales de renombre en la transacción. De este modo, culmina uno de los capítulos inmobiliarios más representativos y comentados de la escena de Los Ángeles en los últimos años, sellando también una etapa importante en la vida personal y profesional del actor.

Temas Relacionados

EntretenimientoCineLos ÁngelesJim CarreyEstados UnidosNewsroom BUE

Últimas Noticias

Estas son todas las novedades que reveló Taylor Swift en el podcast de Travis y Jason Kelce

La cantante presentó su duodécimo álbum de estudio, habló sobre su relación con Travis Kelce y compartió detalles sobre la recuperación de su catálogo musical

Estas son todas las novedades

Ryan Reynolds desata rumores sobre Deadpool en Vengadores: Doomsday

Una simple publicación en redes sociales disparó el debate sobre el futuro del antihéroe en la saga de Marvel Studios

Ryan Reynolds desata rumores sobre

Dacre Montgomery de Stranger Things revela cómo su nuevo filme le cambió la vida

La nueva película marca un antes y un después en la trayectoria del intérprete, quien se sumerge en una narrativa innovadora y aborda temas de pérdida, vulnerabilidad y reconciliación con el pasado

Dacre Montgomery de Stranger Things

La dupla de Dakota Johnson y Chris Evans desafía el materialismo con humor y autenticidad

En entrevista con Fotogramas, los actores adelantaron cómo la película les permite cuestionar el materialismo y defender el valor de las emociones reales en el cine contemporáneo

La dupla de Dakota

Cómo la fama y el esfuerzo extremo transformaron el presente de James Norton: del anonimato a los reflectores en series globales

El actor revela en una entrevista con The Guardian las dificultades emocionales de sus últimos papeles, el agotamiento físico en la escena y los cambios personales que definieron su año reciente

Cómo la fama y el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuál es el virus que

Cuál es el virus que explica el fenómeno de los conejos con tentáculos raros en Estados Unidos

Diego Valenzuela: “Al kirchnerismo no se le cae una idea, está quemando los últimos cartuchos para bloquear el programa económico“

El Ford Mustang de calle más potente de la historia ya se vende en la Argentina: cuánto cuesta

Un conflicto de Hugo Moyano con su segundo en la Federación de Camioneros suma tensión antes de que se renueven las autoridades del gremio

José Luis Espert será el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA
EEUU reaccionó a la confiscación

EEUU reaccionó a la confiscación de otro colegio religioso en Nicaragua: “La perversidad de la dictadura Murillo-Ortega no tiene límites”

El estado mental que transforma tareas cotidianas en experiencias de euforia y motivación

El regreso de Andrew Lloyd Webber a Broadway, marcado por una polémica administrativa

Las grietas de la economía de guerra impulsada por Vladimir Putin

La denuncia de un influencer sacude a Brasil y empuja al Congreso a proponer leyes para proteger a los niños y adolescentes de los riesgos en línea

TELESHOW
Evangelina Anderson confirmó su separación

Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis: “Estamos tratando de salir adelante”

La emotiva despedida de Marley a su hijo Mirko en China: “¡Muy difícil separarse!"

El mensaje de Evangelina Anderson en medio de los rumores de separación de Martín Demichelis

La llamativa decisión de Luck Ra con un participante de La Voz Argentina: “¡Te volvió a robar!”

La reflexión de Julieta Prandi después de la histórica condena a su exmarido: “Soy la dueña del viento”