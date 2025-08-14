Jim Carrey vendió su mansión en Los Ángeles: cine art déco, seis chimeneas y mucho lujo

Jim Carrey vende su mansión de Brentwood tras dos años en el mercado y una rebaja de $12 millones (Crédito: Daniel Dahler for Sotheby's International Realty)

Jim Carrey, reconocido actor estadounidense, ha logrado finalmente vender su emblemática residencia de Brentwood, Los Ángeles, tras un prolongado proceso de casi dos años y medio en el mercado inmobiliario.

La operación fue noticia al concretarse la transacción la semana pasada por un monto de 17 millones de dólares, cifra considerablemente inferior a la primera oferta. Esta venta requirió una sensible reducción de precio: originalmente listada por 28,9 millones de dólares a inicios de 2023, la propiedad fue objeto de varias rebajas millonarias tras una inicial falta de interés y una venta fallida a finales del año pasado. El precio final representa un descuento del 41% sobre la valoración inicial.

La venta de la residencia de Jim Carrey en Los Ángeles se concreta por 17 millones, un 41% menos que el precio inicial (Crédito: Daniel Dahler for Sotheby's International Realty)

Las rebajas se produjeron en un contexto de lenta respuesta del mercado de lujo, influido también por factores locales e imprevistos climáticos —como los incendios forestales frecuentes en California— y ciertas incertidumbres sobre el panorama económico e inmobiliario de la región. La noticia sobre el cierre del acuerdo fue confirmada por la publicación Real Deal, destacando que, aun con el fuerte recorte, la transacción superó con creces la inversión original de Carrey en la vivienda.

Características y ubicación de la casa en Brentwood

La emblemática casa de Jim Carrey en Brentwood destaca por su lujo, privacidad y comodidades exclusivas (Crédito: Daniel Dahler for Sotheby's International Realty)

Ubicada en uno de los barrios más exclusivos y cotizados de Los Ángeles, la propiedad adquirida y habitada por Jim Carrey durante más de veinte años presenta la arquitectura de la década de 1950 con toques de modernidad y lujo adaptados a los gustos actuales. La residencia abarca un terreno de dos acres y una superficie construida de 1022 metros cuadrados, que incluyen cinco dormitorios y nueve baños. Entre sus numerosos ambientes y comodidades destacan una cancha de tenis propia, una piscina con cascada, una elegante zona de yoga y meditación, y un exclusivo cine privado art déco con su propia concesión de palomitas.

La casa integra seis chimeneas repartidas entre las estancias y una decoración lujosa que refuerza tanto el valor patrimonial como el confort. Este inmueble de estilo rancho, valorado por su amplitud y privacidad, es representativo del tipo de oferta que predomina en Brentwood, barrio tradicionalmente preferido por celebridades y figuras del entretenimiento debido a su seguridad, entorno ajardinado e instalaciones de calidad.

Historia de adquisición y ganancias obtenidas por Carrey

Jim Carrey adquirió la casa de Brentwood en 1994 por 3,8 millones de dólares (Crédito: Daniel Dahler for Sotheby's International Realty)

Jim Carrey adquirió la casa de Brentwood en 1994 por 3,8 millones de dólares, justo tras el año en que consolidó su ascenso en Hollywood con los estrenos de comedias memorables como “Ace Ventura: Detective de Mascotas”, “Tonto y Retonto” y “La Máscara”. En los años siguientes, el actor afianzó su posición con títulos de éxito como “Mentiroso Mentiroso” y “El Show de Truman”, lo que le permitió establecerse de forma estable y prolongada en la exclusiva residencia.

Aunque la venta final se realizó a un precio sustancialmente menor al ofertado inicialmente, Carrey aún obtuvo un beneficio significativo respecto a su inversión original, incluso descontando los costes provocados por el llamado “impuesto a las mansiones” que grava las operaciones sobre propiedades de lujo en Los Ángeles. La transacción, por tanto, resultó positiva en términos netos para el actor, tanto por la valorización inmobiliaria acumulada como por el largo disfrute de la propiedad.

Circunstancias especiales que afectaron la venta: incendios e impuestos locales

Factores económicos, incendios forestales y el impuesto a las mansiones influyeron en la prolongada venta de la propiedad de Carrey (Crédito: Daniel Dahler for Sotheby's International Realty)

El proceso de venta estuvo condicionado por factores externos poco frecuentes, como los repetidos incendios forestales que han azotado Los Ángeles en los últimos años y que incluso pusieron la propiedad de Carrey en riesgo directo durante el pasado enero. Un acuerdo de venta anterior, que había fijado el precio en 19,8 millones de dólares, no llegó a concretarse, probablemente influido por estas circunstancias.

Adicionalmente, la nueva normativa fiscal sobre propiedades de lujo en Los Ángeles —el “impuesto a las mansiones”— impactó en las cifras finales que recibirá el actor, restando parte de las ganancias previstas. Estas condiciones, sumadas a una mayor cautela de los compradores ante la volatilidad del mercado y los riesgos ambientales, explican el largo proceso y las rebajas acumuladas.

Estado actual de la carrera de Jim Carrey y contexto personal

La venta coincide con el retiro parcial de Jim Carrey de Hollywood tras su papel en 'Sonic the Hedgehog 3' (REUTERS/Mario Anzuoni)

La venta de la casa coincide con un periodo de transición para Jim Carrey, quien recientemente ha dejado entrever su intención de retirarse parcialmente de la industria cinematográfica. Tras interpretar al villano Dr. Robotnik en “Sonic the Hedgehog 3”, Carrey ha manifestado de forma pública su deseo de alejarse de los focos de Hollywood, lo que podría haber acelerado su decisión de desprenderse de la residencia donde ya no pasaba tanto tiempo.

La operación fue gestionada por Graham Larson, de Sotheby’s International Realty, en representación de Carrey. La identidad del comprador se mantiene reservada, aunque se confirmó la intervención de profesionales de renombre en la transacción. De este modo, culmina uno de los capítulos inmobiliarios más representativos y comentados de la escena de Los Ángeles en los últimos años, sellando también una etapa importante en la vida personal y profesional del actor.