Un actor de ‘Papá por siempre’ quiere “revivir” la voz de Robin Williams con inteligencia artificial

Matthew Lawrence quiere que la voz de Robin Williams regrese a la vida digital usando inteligencia artificial, siempre con el consentimiento de la familia del actor (20th Century Fox/Instagram/@matthewlawrence)

Matthew Lawrence, conocido por su papel en la película Papá por siempre (Mrs. Doubtfire), expresó su interés en revivir la voz de Robin Williams través de la inteligencia artificial más de una década después de la muerte del comediante. El famoso actor murió en 2014 a los 63 años.

Durante una entrevista en Comic-Con en San Diego, Lawrence compartió su deseo de realizar “algo realmente especial” utilizando la voz de Williams gracias a los avances tecnológicos.

“Obviamente, con el respeto y la aprobación de su familia, me encantaría hacer algo realmente especial con su voz, porque sé que para una generación esa voz es simplemente icónica”, afirmó Lawrence, de 45 años, en declaraciones recogidas por Entertainment Weekly.

Además, aclaró que su idea no provenía de su conexión en el pasado, sino de la popularidad universal de la voz de Williams: “No es solo porque lo conocí ni porque trabajé con él. Está en mi cabeza, está en la cabeza de todos, y sería genial”.

El actor de "Papá por siempre" propone que la voz de Williams sea utilizada en tecnologías modernas como asistentes virtuales y sistemas de navegación GPS (20th Century Fox)

La idea surgió luego de que Matthew Lawrence viera un antiguo comercial protagonizado por Robin Williams que, según él, anticipa de manera significativa las tendencias actuales en inteligencia artificial.

“Es casi como este comercial muy contemporáneo, moderno, casi como si anticipara lo que está pasando, donde él hacía un doblaje computarizado”, explicó el actor.

Y añadió: “Siempre se me quedó grabado. Y luego, durante su fallecimiento, con la aparición de la inteligencia artificial, pensé: ‘Él tiene que ser la voz de la IA. Tiene que ser la voz en algo’. Así que sí, me encantaría hacerlo”.

Entre los posibles usos que imagina para esta tecnología, Lawrence mencionó la posibilidad de incorporar la voz de Williams en sistemas de navegación por GPS. “Sería tan genial. Te lo digo”, expresó en tono entusiasta.

Mara Wilson, Matthew Lawrence y Lisa Jakub fueron los protagonistas infantiles de la recordada película (Instagram/@marawilson)

Ambos compartieron pantalla en Papá por siempre, comedia de 1993 que obtuvo dos Globos de Oro y que también contó con las actuaciones de Sally Field, Mara Wilson, Lisa Jakub y Pierce Brosnan.

La trama narra la historia de un padre, interpretado por Williams, que asume una identidad femenina para trabajar como niñera y pasar más tiempo con sus hijos. Hasta la fecha, la película se ha mantenido como un referente del cine familiar durante décadas.

El vínculo entre Lawrence y Williams trascendió el set de filmación. En una conversación con People, recordó que la estrella de Hollywood le brindó consejos valiosos desde que tenía 12 años y lo trató con respeto, tanto en el ámbito profesional como personal.

“Me abrió mucho. Yo solo tenía 12 años. Era asombroso que pudiera darme ese respeto, casi como a un adulto, a esa edad, y me permitió ver tanto el lado del artista como el lado privado, y cómo ambos luchaban entre sí”, relató.

Después de la filmación, Robin Williams continuó orientando a Matthew Lawrence y lo ayudó a evitar momentos difíciles en su vida personal (Snap/Shutterstock)

Tras el rodaje, Robin Williams mantuvo el contacto y continuó ofreciéndole orientación.

“Siguió presente en mi vida. Esa película podría haber terminado y, como los demás, podría haberse ido por su camino, pero no fue así. Se involucró y me dio lecciones de vida increíbles que en varias ocasiones me ayudaron a mantenerme alejado de lugares oscuros”, contó Matthew Lawrence, quien agradece hasta hoy esa influencia positiva.

En otra entrevista, explicó que durante el rodaje de Papá por siempre, Williams le transmitió dos enseñanzas clave para su futuro: la importancia de la compasión y la de no juzgar sin haber estado en el lugar del otro.

“Él realmente ejemplificaba lo que significaba ser un verdadero artista para mí. He trabajado con grandes figuras, pero él era el más brillante. Además de ese talento, tenía compasión, humildad y también luchaba con sus propias dificultades”.