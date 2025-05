“Jumanji”: así luce hoy el elenco principal de la película a 30 años del estreno

Esto es lo que ha hecho el elenco de "Jumanji" a 30 años de su estreno. (Escena de "Jumanji")

El 15 de diciembre de 1995 se estrenó Jumanji, una cinta que se convirtió en un clásico instantáneo para los amantes del cine de aventura. Dirigida por Joe Johnston y basada en el libro infantil de Chris Van Allsburg, la película no solo sorprendió por sus efectos especiales para la época, sino que también consolidó la carrera de varios actores que, tres décadas después, siguen vigentes en el mundo del espectáculo.

Hoy, a 30 años de su estreno, el público recuerda con cariño a los personajes que vivieron las consecuencias de un misterioso juego de mesa que cobraba vida con cada tirada de dados. Así luce hoy el elenco principal de Jumanji:

Robin Williams (Alan Parrish)

Imposible hablar de Jumanji sin rendir homenaje a Robin Williams, quien interpretó a la versión adulta de Alan Parrish, el niño atrapado durante años en el juego.

Lamentablemente, el actor falleció en 2014 a los 63 años, dejando un vacío en el corazón de Hollywood. Sin embargo, después de Jumanji su carrera siguió cosechando grandes éxitos en distintos géneros como Una noche en el museo, Patch Adams, Jack y Más allá de los sueños.

Además, es recordado por su actuaciones en Dead Poets Society y Mrs. Doubtfire. Su trabajo sigue siendo aplaudido por nuevas generaciones que descubren su filmografía.

Robin Williams protagonizó "Jumanji" en 1995. (Escena de "Jumanji")

Kirsten Dunst (Judy Shepherd)

Con apenas 13 años, Kirsten Dunst ya mostraba un talento notable como la valiente y sarcástica Judy Shepherd. Después de Jumanji, su carrera despegó con papeles protagónicos en películas como Entrevista con el vampiro, Las vírgenes suicidas y la trilogía original de Spider-Man, donde interpretó a Mary Jane Watson.

Hoy, a sus 43 años, la famosa sigue activa en cine y televisión. Fue nominada al Óscar por su papel en The Power of the Dog (2021) y ha demostrado su versatilidad con una mezcla de dramas independientes y grandes producciones. Está casada con el actor Jesse Plemons y es madre de dos hijos.

Kirsten Dunst actualmente tiene 43 años y sigue vigente en la industria del cine. (REUTERS/Daniel Cole)

Bradley Pierce (Peter Shepherd)

Bradley Pierce dio vida al pequeño Peter Shepherd, hermano de Judy. En la película, su personaje sufre una transformación física como castigo del juego, lo que le dio momentos memorables.

El actor, que también fue la voz original de Chip en La Bella y la Bestia de Disney, se alejó de los grandes reflectores tras su paso por Jumanji. Actualmente tiene 42 años y trabaja principalmente como actor de voz, productor y colaborador en convenciones de cultura pop.

Bradley Pierce se centró en ser actor de voz para películas animadas. (Créditos: Escena de "Jumanji". Instagram/Bradley Pierce)

Bonnie Hunt (Sarah Whittle)

Bonnie Hunt interpretó a Sarah Whittle, la amiga de la infancia de Alan Parrish, cuya vida quedó marcada tras presenciar su desaparición.

Después de Jumanji, tuvo una carrera sólida como actriz, guionista y directora. Prestó su voz a Sally en Cars, así como a personajes secundarios en producciones animadas como Monsters, Inc. Toy Story 3 y Zootopia.

Por si fuera poco, creo y protagonizó su propia comedia televisiva, Life with Bonnie (2002–2004), donde interpreta a una presentadora de televisión matutina que equilibra su vida profesional y personal.

Hoy, a los 63 años, Bonnie Hunt se mantiene alejada del foco mediático, pero sigue activa en la industria como escritora y productora.

Actualmente Bonnie Hunt mantiene un perfil fuera de los reflectores de Hollywood. (Créditos: Escena de "Jumanji". Instagram/ Bonnie Hunt )

David Alan Grier (Carl Bentley)

David Alan Grier interpretó al torpe pero noble oficial de policía Carl Bentley, quien termina involucrado en el caos del juego. Con una carrera centrada en la comedia, el artista ha seguido apareciendo en televisión, teatro y cine. Ganó un premio Tony en 2021 por su actuación en la obra A Soldier’s Play.

Actualmente tiene 68 años y continúa participando en proyectos de distinta índole como la serie St. Denis Medical y la cinta The Color Purple.

David Alan Grier sigue vigente en la industria del entretenimiento. (Créditos: Escena de "Jumanji". REUTERS/Etienne Laurent)

Bebe Neuwirth (Nora Shepherd)

Como la estricta pero preocupada tía Nora, Bebe Neuwirth completó el elenco adulto de Jumanji. Conocida por su papel en Cheers, la famosa es una reconocida actriz de teatro y televisión.

Hoy tiene 66 años y continúa trabajando en producciones de Broadway y series de televisión como Julia (2022–2023) y Cabaret (2024–2025).

Incluso, en 2019 retomó su papel de Nora Shepherd en un cameo de la secuela de la franquicia, Jumanji: The Next Level, conectando la nueva entrega con la película original de 1995.

Bebe Neuwirth ha hecho una carrera exitosa en teatro tras su participación en "Jumanji". (Créditos: Escena de "Jumanji". REUTERS/Andrew Kelly)

Jonathan Hyde (El cazador Van Pelt)

En la película, Van Pelt es el despiadado y caricaturesco cazador que sale del juego para perseguir al personaje de Robin Williams, Alan Parrish. Curiosamente, Jonathan Hyde también interpretó al padre de Alan, Sam Parrish, lo cual refuerza simbólicamente la idea del miedo y la autoridad en la historia.

Tras su participación en Jumanji, el actor continuó teniendo una carrera destacada en cine, televisión y teatro en proyectos como Titanic y Anaconda.

Actualmente tiene 77 años y está casado con la soprano Isobel Buchanan. Además, es el padre de la actriz Georgia King.

Jonathan Hyde actualmente tiene 77 años y continúa participando en algunos proyectos. (Créditos: Escena de "Jumanji". Instagram/Jonathan Hyde)