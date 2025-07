Las historias detrás de 5 himnos de Oasis: martillos, hoteles prohibidos y una guerra con Blur

Anécdotas desconocidas, confesiones y reencuentros marcan la nueva etapa de la agrupación de Manchester en su gira mundial (Crédito: Sony Music)

Una canción que comenzó como una improvisación en una noche de acid house. Un martillazo en la cabeza que despertó una vocación musical. Un hotel de Londres del que fueron expulsados de por vida. Y una canción que se convirtió en símbolo de duelo nacional tras un atentado.

El camino de Oasis hacia el estrellato estuvo marcado por anécdotas inesperadas, conflictos públicos y momentos de inspiración espontánea.

The Times publicó un adelanto del libro A Sound So Very Loud de Ted Kessler y Hamish MacBain, que recorre la historia de cada canción grabada por Oasis. El reportaje reconstruye cinco episodios fundamentales en la carrera de la banda de Manchester, con relatos directos de Noel y Liam Gallagher, y escenas decisivas en la historia del britpop.

Luego de 16 años de ausencia, Oasis regresó a los escenarios con la esperada gira mundial "Live 25″, una celebración de su legado que promete revivir los himnos que definieron a una generación.

En el marco de este reencuentro histórico, la banda británica se presentará dos noches consecutivas en Buenos Aires, con fechas confirmadas para el 15 y 16 de noviembre de 2025 en el Estadio de River Plate.

1) Columbia: la maqueta que lo empezó todo

“Columbia” fue una demo exclusiva en vinilo blanco que mostró el potencial inicial de la banda y llevó el nombre del hotel londinense donde fueron expulsados (YouTube - Oasis)

En diciembre de 1993, Columbia se convirtió en el primer lanzamiento oficial de Oasis, en formato de vinilo blanco y distribuido únicamente entre periodistas y DJs. Fue la primera canción escrita por Noel Gallagher para la banda, luego de unirse al grupo que su hermano Liam integraba junto a Paul “Bonehead” Arthurs.

Una nota promocional acompañaba el disco: “No quiero molestar a nadie, pero OASIS lo tiene todo. Escúchenlo ustedes mismos, ¡y esto es solo la demo!” El cofundador de Creation Records, Alan McGee, fue uno de los primeros en prestar atención al potencial del tema.

La canción tomó su nombre del Hotel Columbia de Londres, frecuentado por músicos por su bar abierto sin restricciones horarias. Oasis fue expulsado tras una noche particularmente agitada. “Nos dijeron: ‘Salgan y no vuelvan jamás’”, recordó el guitarrista de la banda, Bonehead.

2) Supersonic: el golpe que encendió la chispa

“Supersonic” marcó el debut oficial de Oasis en 1994, alcanzando el puesto 31 en las listas británicas y consolidando el estilo único que definiría a la banda (YouTube - Oasis)

Según Liam Gallagher, su interés por la música surgió tras recibir un martillazo en la cabeza a los 15 años, mientras fumaba un cigarrillo y alguien se acercó corriendo a decir que un chico de otro colegio le había dado una bofetada a una chica. “En medio del altercado, se me acercó un chico encapuchado, sacó un martillo y me dio un golpe en la cabeza. Desperté en el hospital con la cabeza hecha polvo”, relató el cantante.

Después del incidente, descubrió la música casi como un cambio neurológico. “Es como cuando la gente sale del coma y empieza a hablar japonés o ruso. De repente, escuché ‘Like a Virgin’ de Madonna y pensé: ‘¡Qué canción tan cool!’”, recordó.

Aunque el episodio no está directamente vinculado con la creación de Supersonic, se lo presenta como el momento que activó su vocación musical. Sin ese giro inesperado, Liam no habría desarrollado el interés que lo llevó a convertirse en el vocalista de Oasis y a grabar su primer sencillo con la banda.

3) Roll With It y la batalla con Blur

“Roll With It” y “Country House”, Blur salieron el mismo día tras una maniobra de último momento que encendió la rivalidad entre las bandas (YouTube - Oasis)

En 1995, Oasis y Blur protagonizaron una de las rivalidades más recordadas del pop británico. Los sellos discográficos habían acordado fechas distintas para sus lanzamientos, pero Oasis decidió adelantar el estreno de Roll With It. Blur respondió con una estrategia de choque: mover Country House a la misma fecha.

El sencillo de Blur vendió 274.000 copias, frente a las 216.000 de Oasis, lo que desató celebraciones efusivas. Sin embargo, semanas después, Morning Glory? duplicó en ventas al álbum de Blur, The Great Escape, y se mantuvo diez semanas en el número uno en Reino Unido.

El origen de la tensión entre ambos grupos incluyó un episodio previo, cuando Liam se cruzó con Damon Albarn en una fiesta organizada por su sello y lo increpó aludiendo irónicamente al éxito comercial de Blur, diciéndole que ya sabía que eran el “maldito número uno”.

4) Wonderwall: la canción que Liam no soportaba

Wonderwall se convirtió en el mayor éxito de Oasis, pese al rechazo de Liam Gallagher (YouTube - Oasis)

Wonderwall, lanzada el 30 de octubre de 1995, se convirtió en uno de los mayores éxitos de Oasis. Interpretada por primera vez por Noel Gallagher en formato acústico durante el Festival de Glastonbury, la canción es la más escuchada de la banda en Spotify.

Durante años se creyó que la letra estaba dedicada a Meg Mathews, entonces pareja de Noel. Él mismo lo afirmó en una entrevista con NME en 1996, pero en 2002 lo negó. En diálogo con BBC Radio 2, explicó que la canción trata sobre “un amigo imaginario que vendrá a salvarte de ti mismo”, y no sobre su pareja, aunque reconoció que los medios distorsionaron el significado original.

Liam expresó públicamente su rechazo a la canción en los últimos años de la banda: “¡No soporto esa maldita canción! Cada vez que tengo que cantarla, me dan arcadas”. Más tarde reconoció que no tenía opción: “Debía cantarla en cada show, porque si no lo hacía, el público se enfadaría”.

5) Don’t Look Back in Anger: del camerino al duelo nacional

Lanzada en 1996, “Don’t Look Back in Anger” se convirtió en una de las canciones más emblemáticas del segundo álbum, What’s the Story Morning Glory? (YouTube - Oasis)

Compuesta por Noel en un hotel de París tras un concierto en 1995, Don’t Look Back in Anger surgió en parte gracias a una frase que Liam captó durante una prueba de sonido. “¿Estás cantando ‘So Sally can wait’?” le preguntaron. Noel no lo estaba haciendo, pero decidió quedarse con esa línea.

En 2017, tras el atentado en el concierto de Ariana Grande en Manchester, la canción se convirtió en un himno espontáneo de unidad. Una mujer llamada Lydia Bernsmeier-Rullow comenzó a cantarla en St Ann’s Square durante un homenaje público. “No podemos mirar atrás a lo que pasó, tenemos que mirar hacia el futuro”, declaró la mujer a The Guardian.

Noel Gallagher, al ver la escena por televisión, reconoció su impacto y comentó que “hizo falta una canción para unir a la gente”. Una semana después, Coldplay y Ariana Grande la interpretaron en el concierto benéfico One Love Manchester.