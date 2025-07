Un documental de Netflix revela la historia real detrás de la fiesta viral y el caos en Haren

Tráiler de "Trainwreck: The Real Project X"

La noche del 21 de septiembre de 2012, la pequeña localidad de Haren, en Países Bajos, fue escenario de un suceso que alteró profundamente su historia. Lo que comenzó como una simple invitación de cumpleaños en Facebook, dirigida a un grupo reducido de amigos, derivó en una fiesta masiva que culminó con disturbios, heridos y arrestos.

Esta cadena de acontecimientos ha sido abordada en el documental Trainwreck: The Real Project X, que Netflix estrena el 8 de julio, y que por primera vez en doce años incluye el testimonio directo de la protagonista: Merthe Marije Weusthuis.

De acuerdo con TIME, este caso no solo impactó a una comunidad, sino que también evidenció el alcance de las redes sociales y la influencia cultural de fenómenos cinematográficos como Project X.

De una invitación privada a un fenómeno viral

Merthe Marije Weusthuis, entonces de 16 años, creó un evento público en Facebook con la intención de invitar a 78 amigos a una celebración íntima. La estructura abierta de la plataforma facilitó la difusión masiva: los invitados compartieron la convocatoria con sus contactos y, en pocas horas, el número de asistentes confirmados superó los 17.000. Weusthuis eliminó el evento, pero ya se había activado un efecto dominó incontrolable.

En ese contexto, Jorik Clarck, de 18 años, replicó el evento con una nueva convocatoria que describía como una “fiesta sorpresa” en honor a Weusthuis. El nuevo evento hacía alusión directa a la película Project X, estrenada en marzo de 2012, que retrata una celebración estudiantil que se sale de control.

Jorik Clarck, de 18 años, replicó el evento con una nueva convocatoria inspirada en la película Project X

“La hice famosa en Facebook”, declaró Clarck en el documental de Netflix, según recogió TIME. La viralización aumentó y la familia Weusthuis comenzó a recibir visitas de desconocidos, algunos de los cuales escalaban la valla de su vivienda para fotografiarla.

Ante el riesgo, el padre de Weusthuis contactó a Clarck y le pidió que eliminara el evento, solicitud que fue aceptada. No obstante, surgieron nuevas réplicas del evento en la plataforma. Cuando Weusthuis solicitó su eliminación a los organizadores, estos ignoraron la petición. La situación pronto superó cualquier intento de control.

Autoridades y familia ante el avance imparable

Con el crecimiento incesante de la convocatoria, autoridades locales y la familia de Weusthuis buscaron estrategias para evitar un escenario crítico. Chris Garrit, funcionario responsable de la vida nocturna en la ciudad de Groningen, relató en el documental que propuso organizar una fiesta controlada fuera de Haren, con música y escenario incluidos. No obstante, el entonces alcalde de Haren, Rob Bats, rechazó la sugerencia y optó por anunciar públicamente la cancelación del evento.

La familia expresó su temor ante posibles actos vandálicos. Weusthuis confesó a Netflix que temía un ataque a su vivienda, similar al que aparece en la película Project X. La tensión aumentaba mientras la fecha se acercaba y las cifras de asistentes seguían incrementándose en la red social.

El día de la fiesta: disturbios y caos en Haren

El 21 de septiembre de 2012, la situación llegó a su punto más crítico. Según TIME, aproximadamente 350.000 personas habían confirmado asistencia al evento en Facebook, aunque el número real fue mucho menor. Por seguridad, Weusthuis fue trasladada a la casa de una tía fuera de Haren.

Merthe Marije Weusthuis: la protagonista del suceso

El documental muestra a miles de jóvenes en las calles, muchos con bebidas alcohólicas, coreando “¿Dónde está la fiesta? ¡La fiesta está aquí!”. Algunos instalaron equipos de sonido improvisados, mientras la policía cerraba calles cercanas a la casa de la familia Weusthuis en un intento por contener la multitud.

Los incidentes derivaron en destrozos. Se rompieron ventanas de automóviles y se saquearon varios comercios. Las fuerzas policiales recurrieron al uso de la fuerza para dispersar a los alborotadores. Un periodista relató a Netflix que, al regresar a su vehículo, encontró huellas en el parabrisas, una ventana rota y un ladrillo dentro del coche. “He guardado el ladrillo como recuerdo”, declaró, según TIME.

El saldo fue de 36 personas heridas y decenas de arrestos. La reacción tardía de las autoridades generó fuertes críticas públicas, lo que culminó en la renuncia del alcalde Rob Bats.

Consecuencias y repercusiones sociales

El fenómeno conocido como Project X Haren tuvo repercusiones globales. Se convirtió en un caso de estudio sobre cómo las redes sociales pueden movilizar a grandes grupos en tiempos mínimos, y sobre los riesgos de publicar convocatorias sin restricciones de privacidad. La película Project X fue señalada como fuente de inspiración para eventos similares alrededor del mundo.

TIME recordó incidentes posteriores, como una rave en Houston en 2012, que dejó un fallecido, y una fiesta en Canadian Lakes, Michigan, en 2014, que resultó en múltiples hospitalizaciones. Estas situaciones reforzaron las advertencias sobre los efectos no deseados de la imitación de contenidos virales.

Project X Haren evidenció el impacto global de las redes sociales en la movilización masiva

En el documental, Weusthuis reflexionó sobre la conducta de los asistentes: “No creo que la mayoría de las personas que vinieron a la fiesta tuvieran la intención de provocar disturbios o cometer delitos. Creo que muchos vinieron porque querían una fiesta. Es algo normal en los adolescentes de esa edad: quieren rebelarse, tomar su libertad, expresar su personalidad”.

El documental de Netflix y la voz de la protagonista

El estreno de Trainwreck: The Real Project X marca la primera ocasión en que Merthe Marije Weusthuis decide narrar públicamente su versión de los hechos. Ahora con veintiocho años, compartió en Instagram su motivación para participar: “Después de todos estos años, finalmente he decidido contar esta historia. A pesar del renovado escrutinio, el acoso y las opiniones para los que ya me estoy preparando, al menos habré hablado con mi propia voz”.

La producción incluye imágenes inéditas de la fiesta, entrevistas con youtubers que registraron el evento y testimonios de funcionarios y periodistas. Según TIME, el objetivo es ofrecer una mirada completa sobre cómo una acción aparentemente simple en redes sociales puede tener consecuencias inesperadas y persistentes.

El cierre del documental recoge la reflexión final de Weusthuis: “Definitivamente habría ido si no hubiera sido mi fiesta”.