Jesse Tyler Ferguson recibió críticas de la comunidad LGBT por su papel en “Modern Family”

Jesse Tyler Ferguson reveló sentir mayor presión desde la comunidad LGBTIQ+ que cuestionó cómo reflejaba las relaciones homosexuales en "Modern Family" (ABC)

Modern Family consolidó su éxito internacional al abordar la vida de una familia extendida en la cultura estadounidense, incluyendo la representación de una pareja homosexual a través de los personajes Mitchell Pritchett y Cameron Tucker.

Interpretados por Jesse Tyler Ferguson y Eric Stonestreet, los personajes marcaron un precedente en la televisión de señal abierta al visibilizar el matrimonio y la crianza dentro de la comunidad LGBTIQ+.

Sin embargo, la exposición de estas experiencias en pantalla no estuvo exenta de debates y cuestionamientos, especialmente entre miembros del colectivo al que la serie pretendía rendir tributo.

Ferguson encarnó a Mitchell durante las once temporadas emitidas entre 2009 y 2020 por ABC. Recientemente, admitió en el podcast Dinner’s On Me las tensiones surgidas a raíz de su trabajo en la serie.

El actor, quien es gay en la vida real, explicó que la presión más fuerte que sintió siempre provino del propio público homosexual, que señaló la distancia entre la representación de la pareja ficticia y la realidad de otras experiencias LGBTIQ+.

El beso entre Mitchell y Cam fue reclamado por fanáticos, lo que derivó en una campaña en redes y una respuesta creativa desde el guion (Grosby)

“Recibes críticas, como ocurre en cualquier proyecto, pero las que sentí más de cerca siempre provinieron de la comunidad gay, que percibía que quizás yo no representaba su idea de una relación gay, o de lo que era ser un hombre gay”, afirmó.

Ferguson subrayó que siempre enfrentó estas críticas con desapego. “Estoy representando a una sola persona, me hago cargo de este único personaje”, manifestó, defendiendo la legitimidad de encarnar a Mitchell como una versión de sí mismo, sin aspiraciones de generalidad.

Ante los señalamientos de que su interpretación respondía a estereotipos, reflexionó: “Mitch es básicamente una versión mía, así que nunca sé cómo reaccionar cuando dicen que el personaje es estereotípico”.

Durante la serie, la falta de una marcada conexión romántica visible entre Mitchell y Cam llegó incluso a derivar en una campaña en Facebook donde espectadores exigieron que ambos personajes compartieran un beso en pantalla.

Según el actor, miembros de la comunidad gay consideraron insuficiente la representación de sus propias realidades en pantalla (REUTERS/Kyle Grillot)

La protesta se reactivó tras un episodio en el que los personajes de Julie Bowen y Ty Burrell se besaban, mientras que los de Ferguson y Stonestreet solo se abrazaban.

Como reacción, los guionistas incluyeron un episodio titulado “The Kiss”, en el que justificaron la ausencia de gestos físicos por la educación emocionalmente distante de Mitchell.

La discusión también alcanzó resonancia fuera del público. En 2014, el actor abiertamente gay Tuc Watkins cuestionó la representación presentada por Jesse Tyler Ferguson y Eric Stonestreet.

En ese sentido, aseguró que la dinámica de ambos le resultaba incómoda y comparándola con “el equivalente gay al blackface”, lo que suponía una representación caricaturesca más que auténtica.

“El público no debería esperar que representemos a cada persona gay. Solo podemos representar a estos dos personajes”, respondió Ferguson, reafirmando la imposibilidad de reflejar todas las realidades posibles a través de dos figuras ficticias.

Para Ferguson, la interpretación de Mitchell era un reflejo personal, no un estereotipo, y asumió con tranquilidad las críticas recibidas (ABC)

Más allá de estas controversias, Modern Family mantuvo una posición destacada en los premios y el reconocimiento a la diversidad sexual.

Cada una de sus temporadas fue nominada a la categoría de Mejor Serie de Comedia en los GLAAD Media Awards y obtuvo la distinción en 2011 y 2012.

Eric Stonestreet ganó dos premios Emmy y Jesse Tyler Ferguson acumuló cinco nominaciones consecutivas por su papel de Mitchell.

La actriz Aubrey Anderson-Emmons, quien interpretó a Lily Tucker-Pritchett, hija adoptiva del matrimonio formado por Mitchell y Cam, también aportó un giro significativo a la conversación sobre representación.

En junio de este año, Anderson-Emmons declaró públicamente su bisexualidad, citando una frase icónica de la serie, específicamente un episodio donde Lily decía “¡Soy gay! ¡Soy gay!”.

Jesse Tyler Ferguson comparte su vida junto a Justin Mikita, con quien está casado desde 2013 y tiene dos hijos, Beckett y Sully. (REUTERS/Mike Blake)

Fuera de la ficción, la vida personal de Jesse Tyler Ferguson se ha mantenido ligada a la reivindicación de derechos y visibilidad LGBTIQ+.

Está casado con Justin Mikita desde 2013, con quien tiene dos hijos, Beckett y Sully. Por su parte, Eric Stonestreet, su compañero de reparto, anunció su compromiso con Lindsay Schweitzer en 2021.